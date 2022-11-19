Мобілізація в Росії не припинялася, готується чергова хвиля, - ISW

Американські аналітики вважають, що Росія готує чергову хвилю мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Продовження прихованих мобілізаційних заходів і потенційна підготовка до наступної хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовним циклом, імовірно, створюють значне навантаження на і без того перевантажений російський апарат формування Збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Аналітики нагадують, що Кремль раніше заявляв, що президенту Росії Володимиру Путіну немає необхідності підписувати указ про формальне завершення періоду мобілізації.

За оцінкою ISW, Путін, імовірно, наказав припинити так звану часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичний та адміністративний потенціал для призову.

"Однак очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля повністю, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки в той самий час, коли призовники проходять власний цикл навчання", - кажуть аналітики.

Чергова хвиля мобілізації, припускають в ISW, ймовірно, призведе до ще більш низької якості з підготовки як мобілізованих призовників, так і строковиків, оскільки вони конкуруватимуть за недостатню кількість "навчальних" місць.

"Наступна хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на фронт в Україні", - доходять висновку аналітики.

Також читайте: Путін доручив демобілізувати студентів "ДНР" та "ЛНР"