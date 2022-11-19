Мобілізація в Росії не припинялася, готується чергова хвиля, - ISW
Американські аналітики вважають, що Росія готує чергову хвилю мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
"Продовження прихованих мобілізаційних заходів і потенційна підготовка до наступної хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовним циклом, імовірно, створюють значне навантаження на і без того перевантажений російський апарат формування Збройних сил", - йдеться в повідомленні.
Аналітики нагадують, що Кремль раніше заявляв, що президенту Росії Володимиру Путіну немає необхідності підписувати указ про формальне завершення періоду мобілізації.
За оцінкою ISW, Путін, імовірно, наказав припинити так звану часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичний та адміністративний потенціал для призову.
"Однак очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля повністю, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки в той самий час, коли призовники проходять власний цикл навчання", - кажуть аналітики.
Чергова хвиля мобілізації, припускають в ISW, ймовірно, призведе до ще більш низької якості з підготовки як мобілізованих призовників, так і строковиків, оскільки вони конкуруватимуть за недостатню кількість "навчальних" місць.
"Наступна хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на фронт в Україні", - доходять висновку аналітики.
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Только ЗСУ не "возьмут", а освободят захваченные парашным говном города.
Де на усі ці рила набрати 2-3 комплекта військової форми ?! Де узяти зброю й обладнання ?!
Де вони будуть жити ?! А головне -- де під їх узяти офіцерів й сержантіського складу й йще польових госпіталів й медичного персоналу ?!
Ці питання дуже примітивні , але відповіді на них не їснує , як не існувало ніколи навіть під ті 200 тисяч (на момент 24 лютого) елементарних засобів індівідуального захисту .
Й крім люті й масових відмов від служби ця тотальна мобілізація до нічого не приведе .
Просто тупо знайти на складах 2-3 комплекта військової форми . Ось вони "добрали" тільки 50-90 тисяч й вже вий йде, що тому берців не знайшлося , а інший за свій рахунок купував ременів . А калаши усі ржаві . Так то тільки калаші . А з одними калашами це та ж сама "Рашагвардія" під Київом , коли їх за перший тиждень війни 5 тисяч полегло . Причому там полегли саме архарівці Золотова .
***** "хатєло" йще в березні загрести міліон нового гарматного м"яса . Але ж йому економісти пояснили , що в умовах блокади й санкцій їх господарство й зайвих 200 тисяч не прогодує ...
А гнати ***** їх може партіями а не одразу всіх, доки його не придушити.