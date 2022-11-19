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Новини Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
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Мобілізація в Росії не припинялася, готується чергова хвиля, - ISW

росія,мобілізація

Американські аналітики вважають, що Росія готує чергову хвилю мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Продовження прихованих мобілізаційних заходів і потенційна підготовка до наступної хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовним циклом, імовірно, створюють значне навантаження на і без того перевантажений російський апарат формування Збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Аналітики нагадують, що Кремль раніше заявляв, що президенту Росії Володимиру Путіну немає необхідності підписувати указ про формальне завершення періоду мобілізації.

За оцінкою ISW, Путін, імовірно, наказав припинити так звану часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичний та адміністративний потенціал для призову.

"Однак очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля повністю, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки в той самий час, коли призовники проходять власний цикл навчання", - кажуть аналітики.

Чергова хвиля мобілізації, припускають в ISW, ймовірно, призведе до ще більш низької якості з підготовки як мобілізованих призовників, так і строковиків, оскільки вони конкуруватимуть за недостатню кількість "навчальних" місць.

"Наступна хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на фронт в Україні", - доходять висновку аналітики.

Також читайте: Путін доручив демобілізувати студентів "ДНР" та "ЛНР"

Автор: 

армія рф (17801) росія (65994) мобілізація (3114) ISW (653)


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Топ коментарі
+10
Фарш свинячий...
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19.11.2022 06:42 Відповісти
+10
Пройшла інформація, що з початку нового року в Росії почнеться загальна мобілізація. Все поголовно належать призову, все становляться військовообязанними, незалежно від статі, віку та стану здоров'я, економіка переводиться на військові рейки. В котрий вже раз - "Вставай, страна огромная!" Буде це або не буде, залежить від того чи візьмуть ВСУ Луганськ, Донецьк або навіть Крим.
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19.11.2022 07:15 Відповісти
+9
Россия - это незаконное скопление обыкновенных бандитов. Единственные переговоры (возможные) с Россией на предмет безоговорочной капитуляции этой империи" Шамиль Басаев
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19.11.2022 09:10 Відповісти
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Фарш свинячий...
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19.11.2022 06:42 Відповісти
кожному чмобіку по чорнопакетному гробіку!
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19.11.2022 09:49 Відповісти
Не пишіть маячню! Ще й лайк ставлять.... свинячий фарш усі їдять а те лайно кацапське хіба що собаки та свині.
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19.11.2022 10:09 Відповісти
В нас організували б якісь елементарні навчання для цивільних, хоч як палкою користуватися. Ні так ні.
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19.11.2022 06:43 Відповісти
Навчання проводять, зараз повно курсів на будь-який смак
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19.11.2022 08:12 Відповісти
Пройшла інформація, що з початку нового року в Росії почнеться загальна мобілізація. Все поголовно належать призову, все становляться військовообязанними, незалежно від статі, віку та стану здоров'я, економіка переводиться на військові рейки. В котрий вже раз - "Вставай, страна огромная!" Буде це або не буде, залежить від того чи візьмуть ВСУ Луганськ, Донецьк або навіть Крим.
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19.11.2022 07:15 Відповісти
)(уйло і пропаганда тоді повинна вже придумати --боротьбу всже не з сатанізмом і люцифером а навіть не уявляю...напала зірка смерті з інопланетними істотами з дарт вейдером і імперією міжгалактичною,яка хоче відібрати у рашистів срєпи,
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19.11.2022 08:14 Відповісти
це ж кацапи, їм достатньо найдебільніше виправдання війни
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19.11.2022 14:32 Відповісти
Так оно и будет после Нового Года, в т.ч. с военным положением на параше.
Только ЗСУ не "возьмут", а освободят захваченные парашным говном города.
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19.11.2022 08:31 Відповісти
Єдина причина , чому це не відбулося йще 10 березня , коли усім стало очевидно , що план ***** категорично зломався це те , що кількість армії не встановлюється наказом зверху , а є очевидною фунціональною складовою економічного , організаційного й логістичного потенціалу конкретної держави . Простійше казати , що можливо й 2 міліона забрити ... але тупо ,що вони будуть жерти ?!
Де на усі ці рила набрати 2-3 комплекта військової форми ?! Де узяти зброю й обладнання ?!
Де вони будуть жити ?! А головне -- де під їх узяти офіцерів й сержантіського складу й йще польових госпіталів й медичного персоналу ?!

Ці питання дуже примітивні , але відповіді на них не їснує , як не існувало ніколи навіть під ті 200 тисяч (на момент 24 лютого) елементарних засобів індівідуального захисту .
Й крім люті й масових відмов від служби ця тотальна мобілізація до нічого не приведе .
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19.11.2022 17:11 Відповісти
Вирішили воювати до останього расєяніна.
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19.11.2022 08:00 Відповісти
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19.11.2022 08:32 Відповісти
"стада руснявьіх рукожопьіх безработньіх крєтінов не должньі розрастацца - ху@лостан нє рєзіновьій"...(скабєєв)
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19.11.2022 08:36 Відповісти
Россия - это незаконное скопление обыкновенных бандитов. Единственные переговоры (возможные) с Россией на предмет безоговорочной капитуляции этой империи" Шамиль Басаев
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19.11.2022 09:10 Відповісти
***** доки не демітоліризує мільйонів 15-20 своїх рабів не заспокоїться .... як завжди вооють м'ясом! Так що зброю потрібно багато для України!
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19.11.2022 10:11 Відповісти
Не називайте ніяких цихер , якщо нема уявлення , скільки їх економіка здібна "обслуговувати" ...

Просто тупо знайти на складах 2-3 комплекта військової форми . Ось вони "добрали" тільки 50-90 тисяч й вже вий йде, що тому берців не знайшлося , а інший за свій рахунок купував ременів . А калаши усі ржаві . Так то тільки калаші . А з одними калашами це та ж сама "Рашагвардія" під Київом , коли їх за перший тиждень війни 5 тисяч полегло . Причому там полегли саме архарівці Золотова .

***** "хатєло" йще в березні загрести міліон нового гарматного м"яса . Але ж йому економісти пояснили , що в умовах блокади й санкцій їх господарство й зайвих 200 тисяч не прогодує ...
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19.11.2022 17:22 Відповісти
Elvis Vic давайте свою думку про моє уявлення залишите при собі. Тому що Ви ТОЧНО немаєте уявлення про моє уявлення.
А гнати ***** їх може партіями а не одразу всіх, доки його не придушити.
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19.11.2022 19:55 Відповісти
--- Зважаючи : що їх у п*ятеро . по чисельності. більше / нас. вдома. --30 млн. .а їх 150млн./ кожен наш воїн має берегти себе. усвідомивши . що просто НЕмає права безцільно ризикувати та загинути. НЕвколошкавши 5 /п*ять/ ординців ...
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19.11.2022 15:03 Відповісти
 
 