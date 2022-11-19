РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12629 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война Мобилизация в РФ
10 535 19

Мобилизация в России не прекращалась, готовится очередная волна, - ISW

росія,мобілізація

Американские аналитики считают, что Россия готовит очередную волну мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.

По оценке ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.

"Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - говорят аналитики.

Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству относительно подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.

"Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине", - делают вывод аналитики.

Читайте также: Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"

Автор: 

армия РФ (19650) россия (96139) мобилизация (2809) ISW (493)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Фарш свинячий...
показать весь комментарий
19.11.2022 06:42 Ответить
+10
Пройшла інформація, що з початку нового року в Росії почнеться загальна мобілізація. Все поголовно належать призову, все становляться військовообязанними, незалежно від статі, віку та стану здоров'я, економіка переводиться на військові рейки. В котрий вже раз - "Вставай, страна огромная!" Буде це або не буде, залежить від того чи візьмуть ВСУ Луганськ, Донецьк або навіть Крим.
показать весь комментарий
19.11.2022 07:15 Ответить
+9
Россия - это незаконное скопление обыкновенных бандитов. Единственные переговоры (возможные) с Россией на предмет безоговорочной капитуляции этой империи" Шамиль Басаев
показать весь комментарий
19.11.2022 09:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фарш свинячий...
показать весь комментарий
19.11.2022 06:42 Ответить
кожному чмобіку по чорнопакетному гробіку!
показать весь комментарий
19.11.2022 09:49 Ответить
Не пишіть маячню! Ще й лайк ставлять.... свинячий фарш усі їдять а те лайно кацапське хіба що собаки та свині.
показать весь комментарий
19.11.2022 10:09 Ответить
В нас організували б якісь елементарні навчання для цивільних, хоч як палкою користуватися. Ні так ні.
показать весь комментарий
19.11.2022 06:43 Ответить
Навчання проводять, зараз повно курсів на будь-який смак
показать весь комментарий
19.11.2022 08:12 Ответить
Пройшла інформація, що з початку нового року в Росії почнеться загальна мобілізація. Все поголовно належать призову, все становляться військовообязанними, незалежно від статі, віку та стану здоров'я, економіка переводиться на військові рейки. В котрий вже раз - "Вставай, страна огромная!" Буде це або не буде, залежить від того чи візьмуть ВСУ Луганськ, Донецьк або навіть Крим.
показать весь комментарий
19.11.2022 07:15 Ответить
)(уйло і пропаганда тоді повинна вже придумати --боротьбу всже не з сатанізмом і люцифером а навіть не уявляю...напала зірка смерті з інопланетними істотами з дарт вейдером і імперією міжгалактичною,яка хоче відібрати у рашистів срєпи,
показать весь комментарий
19.11.2022 08:14 Ответить
це ж кацапи, їм достатньо найдебільніше виправдання війни
показать весь комментарий
19.11.2022 14:32 Ответить
Так оно и будет после Нового Года, в т.ч. с военным положением на параше.
Только ЗСУ не "возьмут", а освободят захваченные парашным говном города.
показать весь комментарий
19.11.2022 08:31 Ответить
Єдина причина , чому це не відбулося йще 10 березня , коли усім стало очевидно , що план ***** категорично зломався це те , що кількість армії не встановлюється наказом зверху , а є очевидною фунціональною складовою економічного , організаційного й логістичного потенціалу конкретної держави . Простійше казати , що можливо й 2 міліона забрити ... але тупо ,що вони будуть жерти ?!
Де на усі ці рила набрати 2-3 комплекта військової форми ?! Де узяти зброю й обладнання ?!
Де вони будуть жити ?! А головне -- де під їх узяти офіцерів й сержантіського складу й йще польових госпіталів й медичного персоналу ?!

Ці питання дуже примітивні , але відповіді на них не їснує , як не існувало ніколи навіть під ті 200 тисяч (на момент 24 лютого) елементарних засобів індівідуального захисту .
Й крім люті й масових відмов від служби ця тотальна мобілізація до нічого не приведе .
показать весь комментарий
19.11.2022 17:11 Ответить
Вирішили воювати до останього расєяніна.
показать весь комментарий
19.11.2022 08:00 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2022 08:32 Ответить
"стада руснявьіх рукожопьіх безработньіх крєтінов не должньі розрастацца - ху@лостан нє рєзіновьій"...(скабєєв)
показать весь комментарий
19.11.2022 08:36 Ответить
Россия - это незаконное скопление обыкновенных бандитов. Единственные переговоры (возможные) с Россией на предмет безоговорочной капитуляции этой империи" Шамиль Басаев
показать весь комментарий
19.11.2022 09:10 Ответить
***** доки не демітоліризує мільйонів 15-20 своїх рабів не заспокоїться .... як завжди вооють м'ясом! Так що зброю потрібно багато для України!
показать весь комментарий
19.11.2022 10:11 Ответить
Не називайте ніяких цихер , якщо нема уявлення , скільки їх економіка здібна "обслуговувати" ...

Просто тупо знайти на складах 2-3 комплекта військової форми . Ось вони "добрали" тільки 50-90 тисяч й вже вий йде, що тому берців не знайшлося , а інший за свій рахунок купував ременів . А калаши усі ржаві . Так то тільки калаші . А з одними калашами це та ж сама "Рашагвардія" під Київом , коли їх за перший тиждень війни 5 тисяч полегло . Причому там полегли саме архарівці Золотова .

***** "хатєло" йще в березні загрести міліон нового гарматного м"яса . Але ж йому економісти пояснили , що в умовах блокади й санкцій їх господарство й зайвих 200 тисяч не прогодує ...
показать весь комментарий
19.11.2022 17:22 Ответить
Elvis Vic давайте свою думку про моє уявлення залишите при собі. Тому що Ви ТОЧНО немаєте уявлення про моє уявлення.
А гнати ***** їх може партіями а не одразу всіх, доки його не придушити.
показать весь комментарий
19.11.2022 19:55 Ответить
--- Зважаючи : що їх у п*ятеро . по чисельності. більше / нас. вдома. --30 млн. .а їх 150млн./ кожен наш воїн має берегти себе. усвідомивши . що просто НЕмає права безцільно ризикувати та загинути. НЕвколошкавши 5 /п*ять/ ординців ...
показать весь комментарий
19.11.2022 15:03 Ответить
 
 