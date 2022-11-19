Мобилизация в России не прекращалась, готовится очередная волна, - ISW
Американские аналитики считают, что Россия готовит очередную волну мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
"Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.
По оценке ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.
"Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - говорят аналитики.
Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству относительно подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.
"Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине", - делают вывод аналитики.
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Только ЗСУ не "возьмут", а освободят захваченные парашным говном города.
Де на усі ці рила набрати 2-3 комплекта військової форми ?! Де узяти зброю й обладнання ?!
Де вони будуть жити ?! А головне -- де під їх узяти офіцерів й сержантіського складу й йще польових госпіталів й медичного персоналу ?!
Ці питання дуже примітивні , але відповіді на них не їснує , як не існувало ніколи навіть під ті 200 тисяч (на момент 24 лютого) елементарних засобів індівідуального захисту .
Й крім люті й масових відмов від служби ця тотальна мобілізація до нічого не приведе .
Просто тупо знайти на складах 2-3 комплекта військової форми . Ось вони "добрали" тільки 50-90 тисяч й вже вий йде, що тому берців не знайшлося , а інший за свій рахунок купував ременів . А калаши усі ржаві . Так то тільки калаші . А з одними калашами це та ж сама "Рашагвардія" під Київом , коли їх за перший тиждень війни 5 тисяч полегло . Причому там полегли саме архарівці Золотова .
***** "хатєло" йще в березні загрести міліон нового гарматного м"яса . Але ж йому економісти пояснили , що в умовах блокади й санкцій їх господарство й зайвих 200 тисяч не прогодує ...
А гнати ***** їх може партіями а не одразу всіх, доки його не придушити.