200 підлітків вивезли з Луганщини до Чечні на "військово-патріотичне виховання", - Центр стратегічних комунікацій
З тимчасово захоплених територій Луганської області до Чечні незаконно відправили на "військово-патріотичне виховання" 200 так званих "важких" підлітків.
Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Вірні піхотинці" путіна мародерять, вивозять до Чечні техніку з підприємств і коштовності", - йдеться у повідомленні.
"В Луганськ прибув лояльний до кадирова прокурор глєб міхайлов з Дагестану зі своїми прокурорами. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадировців в області.
Результатом "співробітництва" стала незаконна відправка в Чечню на "військово-патріотичне виховання" 200 "важких" підлітків", - додали в Центрі.
Повідомляється також, що цього тижня в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченська співачка Еліна Муртазова.
"Але неодмінно з деокупацією Донбасу ця ординська практика закінчиться і відшкодовувати збитки Україні та платити репарації буде вся росія", - наголошується в повідомленні.
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