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200 підлітків вивезли з Луганщини до Чечні на "військово-патріотичне виховання", - Центр стратегічних комунікацій

рф

З тимчасово захоплених територій Луганської області до Чечні незаконно відправили на "військово-патріотичне виховання" 200 так званих "важких" підлітків.

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вірні піхотинці" путіна мародерять, вивозять до Чечні техніку з підприємств і коштовності", - йдеться у повідомленні.

"В Луганськ прибув лояльний до кадирова прокурор глєб міхайлов з Дагестану зі своїми прокурорами. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадировців в області.

Результатом "співробітництва" стала незаконна відправка в Чечню на "військово-патріотичне виховання" 200 "важких" підлітків", - додали в Центрі.

Повідомляється також, що цього тижня в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченська співачка Еліна Муртазова.

"Але неодмінно з деокупацією Донбасу ця ординська практика закінчиться і відшкодовувати збитки Україні та платити репарації буде вся росія", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині росіяни тримали в катівнях навіть підлітків, - Лубінець. ВIДЕО

Автор: 

підлітки (422) Чечня (284) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+9
Треба розуміти,що лугандон - це ніякі не "наші люді в окупаціі", це,до 2014 року, 90% мерзоти яка мріяла жити в РАСЄІ або повернути срср.Їх мрії збуваються.Що їм заважало,СІМ РОКІВ,виїхати в Україну?ЖЛОБСТВО та ненависть до всього українського.Так от пох...й кого та куди там вивозять.Треба думати,що робити, з мільонами тих покидьків, після деокупаціі.Там в головах такий рашизм ...
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19.11.2022 08:40 Відповісти
+7
Батьки у цих дітей .....навіть слів не підберу

При можливості втекти в любу точку світу, вибрали такий варіант
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19.11.2022 07:40 Відповісти
+7
Блеать середньовіччя в найгіршому прояві.....🤬
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19.11.2022 08:11 Відповісти
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Батьки у цих дітей .....навіть слів не підберу

При можливості втекти в любу точку світу, вибрали такий варіант
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19.11.2022 07:40 Відповісти
Нема в них варіантів - вони кончені
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19.11.2022 08:07 Відповісти
Ще й в чечню. Жахаюсь за діток
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19.11.2022 08:11 Відповісти
Блеать середньовіччя в найгіршому прояві.....🤬
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19.11.2022 08:11 Відповісти
Цікавий варіант педагогіки. Кадирівці їх там патріотично виховають...
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19.11.2022 08:12 Відповісти
Будуть шахідів- камікадзе готувати
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19.11.2022 08:20 Відповісти
Треба розуміти,що лугандон - це ніякі не "наші люді в окупаціі", це,до 2014 року, 90% мерзоти яка мріяла жити в РАСЄІ або повернути срср.Їх мрії збуваються.Що їм заважало,СІМ РОКІВ,виїхати в Україну?ЖЛОБСТВО та ненависть до всього українського.Так от пох...й кого та куди там вивозять.Треба думати,що робити, з мільонами тих покидьків, після деокупаціі.Там в головах такий рашизм ...
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19.11.2022 08:40 Відповісти
Отам нижче коментатор Борис Дородний теж пропонує подумати - айда за бутилкою - може щось придумаєте разо, а якщо ні, зганяєте за другою.
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19.11.2022 09:46 Відповісти
Це вже було в 14-му столітті - яничари...
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19.11.2022 09:03 Відповісти
Заставят ослов @бать. Это в понимании дондонов "патриотично"
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19.11.2022 09:05 Відповісти
....Поджог Сараев, Камаз Отходов и другие официальные лица Чечни.
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19.11.2022 09:09 Відповісти
Давайте думать все и быстрее. Что будем делать, когда отвоюем вот то? И цена какая будет тому, что делать придется. Ведь есть у нас места куда стоит давно вложить высокую цену. Оно вернётся. А оттуда...... .
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19.11.2022 09:17 Відповісти
Не твого розуму, москалику,справа, що нам з тим робить.
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19.11.2022 09:38 Відповісти
Когда то империя в сибирь на каталогу отправляла непослушных,теперь к прирученным моджахедам на пытки.
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19.11.2022 09:22 Відповісти
Партия наложниц отправилась в Чечню.А то все овцы да овцы.
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19.11.2022 09:26 Відповісти
Патриотизм выковывается кувалдой.
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19.11.2022 10:34 Відповісти
Пригожинский апгрейд "серпа и молота". В новом исполнении серпом будет гильотина.
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19.11.2022 14:48 Відповісти
Першим ділом вівцейоби проведуть "курс молодого бійця", а там вже по ситуації...
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19.11.2022 10:35 Відповісти
Рашисти ***** викрали з України неповнолітніх дітей, це і є черговим ФАКТОМ їх військового злочину!!
ООН та ОБСЄ глибоко стурбовані чи просто зхвильвані???
Столтенберг, тихо нервує….., мабуть!!
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19.11.2022 11:03 Відповісти
Столтенберг тихо дрочить.
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19.11.2022 11:15 Відповісти
Вони їх вивезли у сексуальне рабство. Кадирівці гвалтують мобіків. А що з цими дітьми будуть робити?
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19.11.2022 11:32 Відповісти
 
 