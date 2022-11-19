Вночі окупанти випустили понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині

Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина уночі знову здригалася від ворожих пострілів…



Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.



Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів.



Люди цілі. Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.



Зазначається також, що в інших районах ніч минула із тривогою, але без ударів, і на цю хвилину спокійно.

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