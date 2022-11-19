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Вночі окупанти випустили понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині

дніпропетровщина

Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина уночі знову здригалася від ворожих пострілів…

Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів.

Люди цілі. Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що в інших районах ніч минула із тривогою, але без ударів, і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили з РСЗВ по Нікополю: пошкоджено будинки, автівки, лінію електропередач. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29105) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3848)


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Щоб всі, кацапури, виздихали, до ноги.
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19.11.2022 07:51 Відповісти
Як завжди - стріляють вночі і по будинках простих громадян, чим і ще раз підтвердили причетність до нечистої сили. Яка це армія? Терористична організація нечистих сил!
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19.11.2022 08:31 Відповісти
 
 