Вночі окупанти випустили понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині
Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нікопольщина уночі знову здригалася від ворожих пострілів…
Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.
Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів.
Люди цілі. Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що в інших районах ніч минула із тривогою, але без ударів, і на цю хвилину спокійно.
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mykola1a3 Vasylev
показати весь коментар19.11.2022 07:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Анатолий К #427424
показати весь коментар19.11.2022 08:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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