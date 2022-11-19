УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11155 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
22 964 153

"Місіс Крим" Валеєвій відмовили в громадянстві РФ через "Червону калину"

ольга,валєєва

Переможниці конкурсу "Місіс Крим-2022" Ользі Валеєвій, яку раніше штрафували за виконанні пісні "Червона калина", відмовили в наданні громадянства РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Із заявою про прийом до громадянства Росії вона звернулася ще в серпні 2022 року, проте результати перевірки оголосили тільки зараз.

"Рішенням Міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим відповідно до вимог законодавства відхилено заяву про прийом до громадянства Російської Федерації 34-річної громадянки України, визнаної судом винною у вчиненні протиправних дій, спрямованих на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації, а також публічному демонструванні забороненої символіки", - повідомили в окупаційному "МВС" Криму.

Також читайте: Пісню "Ой у лузі червона калина" в Криму хочуть визнати екстремістською

Пісню "Ой у лузі червона калина" росіяни називають "бойовим гімном екстремістської організації".

Нагадаємо, на початку жовтня Валеєву оштрафували на 40 тис. рублів за виконання "Червоної калини", її подругу заарештували на 10 діб.

Автор: 

громадянство (1077) Крим (14188) музика (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
в якому місці виявилась ця порядність?
показати весь коментар
19.11.2022 13:52 Відповісти
+32
служила рашистам, і хотіла мати русскоє гражданство, пісню вона співала тільки тому що не знала що то за пісня, потім каялася і вибачалася перед рашистами, як ************ поводилася, вони її як ************ і кинули. В чому порядність. Ну ок, стремоусов нарікав на русскіх, навіть пропонував їм коліна прострілювати щоб не крали, русскіє його замочили, то що він тепер порядна людина став? може ще героя йому дасте?
показати весь коментар
19.11.2022 14:04 Відповісти
+28
*****, вона тупа і ватна. Червону калину співала не від любові до України чи порядності, а бо просто тупа і ні про що не думала в той момент
показати весь коментар
19.11.2022 14:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Свят-свят-свят, навimь за тисячу... Не , не так, отдал бы тысячу, тока шобы не приставала.
показати весь коментар
19.11.2022 14:47 Відповісти
Ну, такая себе "мисс"... Очень на любителя)
показати весь коментар
19.11.2022 14:48 Відповісти
Місіс. Ну, а любителі завжди знайдуться, інакше вона б себе не нівечила.
показати весь коментар
19.11.2022 14:54 Відповісти
На окружній точно не була б працівником місяця )
показати весь коментар
19.11.2022 14:55 Відповісти
Слышишь, та красавицу любой сможет, а ты пропробуй такое. Слабо?)))
показати весь коментар
19.11.2022 15:40 Відповісти
За що? Що я вам зробив?
показати весь коментар
19.11.2022 15:53 Відповісти
Нє фантан,но бризгі єсть))))
показати весь коментар
19.11.2022 15:27 Відповісти
Це вже якийсь лютий треш-екстрим. Тут десь і до Премії Дарвіна недалеко...
показати весь коментар
19.11.2022 16:31 Відповісти
з отаким гемороєм на пиці,як раз на паРашу...
показати весь коментар
19.11.2022 14:54 Відповісти
если б только на лице))))
показати весь коментар
19.11.2022 17:08 Відповісти
яка огидна морда
показати весь коментар
19.11.2022 14:58 Відповісти
З такими губіщамі і відмовили, щось кацапи кинули таку "красопєту", нехай звернеться по старій схемі до дирявого дона)))))Він ******** губатих вислюків.
показати весь коментар
19.11.2022 14:59 Відповісти
Може у неї набряк Квінке?
показати весь коментар
19.11.2022 15:00 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2022 15:10 Відповісти
Ха..Тепер я знаю назву хвороби,яка "косить" молодих дівчат,а бува й доволі зрілих жіночок.
Але незалежно від віку їх об'єднує оде-повна,або часткова відсутність розуму.
показати весь коментар
19.11.2022 16:19 Відповісти
одне
показати весь коментар
19.11.2022 22:04 Відповісти
Ватоцефалія.
показати весь коментар
19.11.2022 16:28 Відповісти
локальный))
показати весь коментар
19.11.2022 16:35 Відповісти
То й невелике горе бути громадянином терористичної країни. А наша пісня про "червону калину" - то крик душі наших найкращих, які ще в ті далеки роки самотужки боролися з "червоною чумою".
показати весь коментар
19.11.2022 15:01 Відповісти
жах який шо з губами бжоли покусали чи оси?
показати весь коментар
19.11.2022 15:04 Відповісти
Сосна. Рабочая сосна.
Если это мисс эталон сруской красоты то я себе даже не представляю КАК выглядит мисс сруское уродство.
показати весь коментар
19.11.2022 15:10 Відповісти
Певно, хтось її лопатою по писку приголубив.
показати весь коментар
19.11.2022 15:41 Відповісти
Так вот ты какая, смерть водолаза!
показати весь коментар
19.11.2022 15:08 Відповісти
А в детстве какими то кикиморами еще пугали.
показати весь коментар
19.11.2022 16:50 Відповісти
К слову, я года с полтора тому назад, заходя в Океан Плаза, столкнулся лицом в подобную харю. Сам не понимаю, как не обделался с перепугу. МИ вы понимаете, эти амёбы действительно считают, что в образе тупой соски-вурдулачки они неотразимы. Тут только клиническая психиатрия может что то нам пояснить.
показати весь коментар
19.11.2022 16:55 Відповісти
Там наверно и психиатрия не поможит.
показати весь коментар
19.11.2022 16:59 Відповісти
Мабуть, мозкоправи тут безпорадні. Гадаю, тут слово має бути за фахівцями з патологічної анатомії.
показати весь коментар
20.11.2022 15:29 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2022 18:40 Відповісти
Что-то не понял. А как она в оккупированном Крыму без кацапского аусвайса жила? Наверное паспорт Украины, на всякий пожарный, припрятала? 34 год, а лошара натуральная
показати весь коментар
19.11.2022 15:10 Відповісти
Она из Полтавы. Переехала три года назад.
показати весь коментар
19.11.2022 15:20 Відповісти
что это меняет?
показати весь коментар
19.11.2022 18:25 Відповісти
Мда..Тяжело жилось.При каждой проверке документов-"орал".
показати весь коментар
19.11.2022 16:22 Відповісти
Шкодо, що її не дали громадянства рос. -1 тварі і Україні.
показати весь коментар
19.11.2022 15:23 Відповісти
Йой, яке воно потворне! Щоб у ставок кинув, то й жаби б не їли!
показати весь коментар
19.11.2022 15:39 Відповісти
Терміново ремонтуй свою ряху . Москалиха ти !
показати весь коментар
19.11.2022 15:55 Відповісти
Шкода,до не дали, може поїхала б з України,а так,буде прикидатися громадянкою України (((((
показати весь коментар
19.11.2022 16:04 Відповісти
Ну і жаба!
показати весь коментар
19.11.2022 16:21 Відповісти

Даремно Ви так. Порівняно з цим... чудом жаба виглядає просто красунею.
показати весь коментар
19.11.2022 16:26 Відповісти
Який Крим, така і місс
показати весь коментар
19.11.2022 16:25 Відповісти
зачем такие фото на ночь показывать? я теперь плохо спать буду
и это кацапская мисс красоты? страшно представить, какие там не красавицы
показати весь коментар
19.11.2022 16:36 Відповісти
есть юристы на сайте?
Что предусмотрено нашим законодательством за прошение на кацапское гражданство??
показати весь коментар
19.11.2022 16:43 Відповісти
От така "місс" присниться вночі , може Кондратій схватити... Нею тільки діток лякати, коли не слухаються !
показати весь коментар
19.11.2022 16:51 Відповісти
Якщо хтось думає, що такі міс краси нарасії якийсь виняток, подивіться на міс москви.



Ну а це наша "красуня".

показати весь коментар
19.11.2022 17:15 Відповісти
Таке враження, ніби цих сосок кроять за одними лекалами. Причому у промислових масштабах.
показати весь коментар
20.11.2022 15:33 Відповісти
Можливо, це дія зайвої хромосоми.
показати весь коментар
20.11.2022 15:49 Відповісти
Господи, що це за страшилище
показати весь коментар
19.11.2022 17:53 Відповісти
Який Крим така и красуння.
показати весь коментар
19.11.2022 18:28 Відповісти
За песенку лишают гражданства. А у нас предателей, коллаборантов и наводчиков обстрелов - понять и простить. А потом они опять себе Януковища изберут.
показати весь коментар
19.11.2022 18:34 Відповісти
А зачем ей это гнилостное гражданство ?
показати весь коментар
19.11.2022 18:44 Відповісти
Губи раскатала нещастя😆
показати весь коментар
19.11.2022 19:03 Відповісти
думаю с таким фейсом е даже б не дали картошкой и деревянными письками торговать на крытых рынках и переходах
показати весь коментар
19.11.2022 19:06 Відповісти
Який жах... оця харя - місс.... чогось там.... Що твориться в світі? Таке пугало треба нагородоти гнромадянством Соломонових островів, там оцінять її пику.. можливо... якщо зразу не кокнуть.
показати весь коментар
19.11.2022 20:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 