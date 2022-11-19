"Місіс Крим" Валеєвій відмовили в громадянстві РФ через "Червону калину"

Переможниці конкурсу "Місіс Крим-2022" Ользі Валеєвій, яку раніше штрафували за виконанні пісні "Червона калина", відмовили в наданні громадянства РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Із заявою про прийом до громадянства Росії вона звернулася ще в серпні 2022 року, проте результати перевірки оголосили тільки зараз.

"Рішенням Міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим відповідно до вимог законодавства відхилено заяву про прийом до громадянства Російської Федерації 34-річної громадянки України, визнаної судом винною у вчиненні протиправних дій, спрямованих на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації, а також публічному демонструванні забороненої символіки", - повідомили в окупаційному "МВС" Криму.

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Пісню "Ой у лузі червона калина" росіяни називають "бойовим гімном екстремістської організації".

Нагадаємо, на початку жовтня Валеєву оштрафували на 40 тис. рублів за виконання "Червоної калини", її подругу заарештували на 10 діб.