The New York Times написав про офіційне завершення тенісної кар’єри Стаховського, який зараз служить у Нацгвардії: "Ти адаптуєшся до обстрілу, до страху"

Його кар’єра раптово завершилася в лютому, коли російські війська вторглися в його країну, і він став солдатом.

Коли у п’ятницю ввечері на фіналі ATP Tour професійний теніс витратив кілька хвилин, щоб вшанувати кількох гравців, які цього року оголосили про завершення кар’єри, один із них вийшов на корт стадіону Pala Alpitour у військовій формі, пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Це був Сергій Стаховський з України, чий вихід на пенсію пройшов не так, як усі інші.

Тенісна кар’єра Стаховського, яка включала вісім титулів ATP в одиночному та парному розрядах і виступ на Олімпійських іграх 2012 року, раптово завершилася в лютому, коли він став солдатом. 36-річний Стаховський на той момент нічого не знав про те, як стріляти з рушниць, метати гранати чи стріляти зі "Стінгерів". Тепер, провівши більшу частину останніх місяців біля лінії фронту на сході України, він знає багато.

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"Усі там втомилися", — сказав він у п’ятницю ввечері після церемонії, маючи на увазі українські сили, які знають, що навіть не досягаючи успіхів, Росія продовжує вбивати мирних жителів і вражати об’єкти інфраструктури. "Багато українських солдатів гине, і, мабуть, це єдине, про що ми думаємо, поки це робимо".

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Останніми місяцями він патрулював і допомагав очищати відвойовані міста України. Його чергова ротація на сході Донецької області починається 18 грудня.

Це життя, яке має мало спільного з життям, яке він мав раніше, мандруючи світом, щоб грати в теніс і керуючи своїм виноробним заводом на Закарпатті, біля західного кордону України, де він вирощував мерло, шардоне, каберне совіньон та інші сорти винограду.

Стаховський сказав, що таке попереднє життя рідко спадає йому на думку, хоча він продовжує контактувати з професійними гравцями, такими як Еліна Світоліна, які надсилають підтримку та шукають новин з поля бою. Більшість залишили країну, щоб продовжити свою кар’єру та залишитися в безпеці, надсилаючи фінансову та іншу допомогу додому.

"Я думаю, що це важче, коли ти ззовні", — сказав він про тих, хто виїхав, оскільки вони шукають уривки інформації, турбуються про сім’ю та друзів і намагаються звикнути до війни як до способу життя. "На жаль, наше тіло, людина, ми можемо пристосуватися робити все. Так ти адаптуєшся до обстрілу. Ти адаптуєшся до страху".

За його словами, росіянин Андрій Рубльов вийшов на корт, щоб зіграти зі Стефаносом Циципасом з Греції. Того дня росіянин Данило Медведєв грав з Новаком Джоковичем із Сербії.

Стаховський та інші гравці з України заявили, що російських і білоруських гравців не можна брати в змагання під час війни. Здебільшого професійний теніс не зробив цього кроку, натомість заборонивши цим країнам участь у командних змаганнях і видаливши будь-які символи їхніх країн, такі як прапори.

Спортивні лідери кажуть, що несправедливо притягувати російських і білоруських спортсменів до відповідальності за дії своїх урядів, і хоча Стаховський визнає цю точку зору, він вважає мовчання більшості російських гравців ганебним. Рубльов був єдиним гравцем-чоловіком, який публічно закликав до миру та підтримував критику війни.

"Здебільшого всі російські спортсмени чи російські тенісисти мовчать, і вони нейтральні, кажуть, що, знаєте, "для мене це політика", — сказав Стаховський. "Це не політика. Це війна".

Історія, сказав він, і, можливо, навіть їхні діти, розсудять їх.

"Зрештою, коли війна закінчиться і їхні діти чи хтось задаватиме запитання: "Що ви зробили, щоб цього не сталося? Що ви зробили, щоб це припинилося?" вони не зможуть відповісти на це питання, тому що вони нічого не зробили", – сказав Стаховський. "Вони мовчали і нічого не зробили".