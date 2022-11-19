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Новини Війна
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The New York Times написав про офіційне завершення тенісної кар’єри Стаховського, який зараз служить у Нацгвардії: "Ти адаптуєшся до обстрілу, до страху"

сергій,стаховський

Його кар’єра раптово завершилася в лютому, коли російські війська вторглися в його країну, і він став солдатом.

Коли у п’ятницю ввечері на фіналі ATP Tour професійний теніс витратив кілька хвилин, щоб вшанувати кількох гравців, які цього року оголосили про завершення кар’єри, один із них вийшов на корт стадіону Pala Alpitour у військовій формі, пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Це був Сергій Стаховський з України, чий вихід на пенсію пройшов не так, як усі інші.

Тенісна кар’єра Стаховського, яка включала вісім титулів ATP в одиночному та парному розрядах і виступ на Олімпійських іграх 2012 року, раптово завершилася в лютому, коли він став солдатом. 36-річний Стаховський на той момент нічого не знав про те, як стріляти з рушниць, метати гранати чи стріляти зі "Стінгерів". Тепер, провівши більшу частину останніх місяців біля лінії фронту на сході України, він знає багато.

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"Усі там втомилися", — сказав він у п’ятницю ввечері після церемонії, маючи на увазі українські сили, які знають, що навіть не досягаючи успіхів, Росія продовжує вбивати мирних жителів і вражати об’єкти інфраструктури. "Багато українських солдатів гине, і, мабуть, це єдине, про що ми думаємо, поки це робимо".

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Останніми місяцями він патрулював і допомагав очищати відвойовані міста України. Його чергова ротація на сході Донецької області починається 18 грудня.

Це життя, яке має мало спільного з життям, яке він мав раніше, мандруючи світом, щоб грати в теніс і керуючи своїм виноробним заводом на Закарпатті, біля західного кордону України, де він вирощував мерло, шардоне, каберне совіньон та інші сорти винограду.

Стаховський сказав, що таке попереднє життя рідко спадає йому на думку, хоча він продовжує контактувати з професійними гравцями, такими як Еліна Світоліна, які надсилають підтримку та шукають новин з поля бою. Більшість залишили країну, щоб продовжити свою кар’єру та залишитися в безпеці, надсилаючи фінансову та іншу допомогу додому.

"Я думаю, що це важче, коли ти ззовні", — сказав він про тих, хто виїхав, оскільки вони шукають уривки інформації, турбуються про сім’ю та друзів і намагаються звикнути до війни як до способу життя. "На жаль, наше тіло, людина, ми можемо пристосуватися робити все. Так ти адаптуєшся до обстрілу. Ти адаптуєшся до страху".

За його словами, росіянин Андрій Рубльов вийшов на корт, щоб зіграти зі Стефаносом Циципасом з Греції. Того дня росіянин Данило Медведєв грав з Новаком Джоковичем із Сербії.

Стаховський та інші гравці з України заявили, що російських і білоруських гравців не можна брати в змагання під час війни. Здебільшого професійний теніс не зробив цього кроку, натомість заборонивши цим країнам участь у командних змаганнях і видаливши будь-які символи їхніх країн, такі як прапори.

Спортивні лідери кажуть, що несправедливо притягувати російських і білоруських спортсменів до відповідальності за дії своїх урядів, і хоча Стаховський визнає цю точку зору, він вважає мовчання більшості російських гравців ганебним. Рубльов був єдиним гравцем-чоловіком, який публічно закликав до миру та підтримував критику війни.

"Здебільшого всі російські спортсмени чи російські тенісисти мовчать, і вони нейтральні, кажуть, що, знаєте, "для мене це політика", — сказав Стаховський. "Це не політика. Це війна".

Історія, сказав він, і, можливо, навіть їхні діти, розсудять їх.

"Зрештою, коли війна закінчиться і їхні діти чи хтось задаватиме запитання: "Що ви зробили, щоб цього не сталося? Що ви зробили, щоб це припинилося?" вони не зможуть відповісти на це питання, тому що вони нічого не зробили", – сказав Стаховський. "Вони мовчали і нічого не зробили".

Автор: 

теніс (124) Національна гвардія (1570) Стаховський Сергій (12) New York Times (55)


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Топ коментарі
+33
Стаховський для мене - еталон українського спортсмена. Один з небагатьох справжніх патріотів країни, під прапором якої виступав на корті, з прапором якої на рукаві служить у військовій частині, з прасором якох в серці живе, думає і дихає. Честь!
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19.11.2022 20:06 Відповісти
+26
Безмежна повага, досі пам'ятаю його сенсаційну перемогу у дуелі з Федерером
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19.11.2022 20:05 Відповісти
+22
От Стаховському у виконком НОКУ - зась. Бо там через шухричів йому бракує місця.
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19.11.2022 20:08 Відповісти
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Безмежна повага, досі пам'ятаю його сенсаційну перемогу у дуелі з Федерером
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19.11.2022 20:05 Відповісти
Найбільша його Перемога - попереду. Разом з Україною.
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19.11.2022 20:42 Відповісти
Стаховський для мене - еталон українського спортсмена. Один з небагатьох справжніх патріотів країни, під прапором якої виступав на корті, з прапором якої на рукаві служить у військовій частині, з прасором якох в серці живе, думає і дихає. Честь!
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19.11.2022 20:06 Відповісти
ну так его и надо было ставить вместо гутцайта
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19.11.2022 20:38 Відповісти
😊 Так це не я ставив.
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19.11.2022 20:40 Відповісти
От Стаховському у виконком НОКУ - зась. Бо там через шухричів йому бракує місця.
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19.11.2022 20:08 Відповісти
Я поддерживаю Вашу мысль, Стаховский заслуживает этой должности, если она ему интересна. Очень порядочный человек.
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19.11.2022 20:27 Відповісти
мусі бути цікава, він же не хоче щоб наші спортсмени були як русскіє "я внє_політікі, я только деньги беру за политическую лояльность и патриотическиє заявлнєнія, а вообще-то я ..да..не розбираюсь, для меня все ето...ето так далеко и непонятно...да"
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19.11.2022 21:04 Відповісти
Поки країною керує зеленский то патріоти будуть на фронті - а в цей час свора його буде займатися ось таким бізнесом.
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19.11.2022 21:12 Відповісти
це не усік,цей спортсмен-українець
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19.11.2022 20:36 Відповісти
Стаховський №1! Ще є Зозуля І може Ребров .
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19.11.2022 20:47 Відповісти
респект Шевченко за выход из балагана НОК, в котором оказались битые неединожды по **...алу шуфрич и хитрый жид суркис и их марионетка гутцайт!
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20.11.2022 00:41 Відповісти
Пожать руку Стаховскому, к сожалению, не могу, но поддержал материально - купил две бутылки его вина !!!
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20.11.2022 05:37 Відповісти
 
 