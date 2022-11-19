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Україна із союзниками розробляє декларацію про повітряний щит, - ОП

єрмак

Україна разом із союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

Як інформуєь Цензор.НЕТ, про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на Halifax International Security Forum, текст якого публікує сайт президента

"Оскільки російські удари по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури вочевидь триватимуть, Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими!

Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

Ми маємо на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що Київський безпековий договір, що був розроблений спільно з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, має бути спільним документом про стратегічне партнерство, який об’єднує Україну та країни-гаранти.

"Гарантії безпеки – не запевнення, а гарантії – повинні надходити від основної групи союзників України, які мають значний військовий потенціал. Вони мають бути готові взяти як політичні, так і юридичні зобов’язання. Поряд із зобов’язаннями щодо військової допомоги ширша група міжнародних партнерів повинна підтримувати набір невійськових гарантій на основі санкцій. Ми маємо гарантувати, що ціна агресії буде занадто високою для Росії", - зазначив керівник ОП.

Автор: 

ППО (3276) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+38
Був собі у Порошенка такий голова АП Ложкін, потім був замість нього Райнін. Ще хтось був, не хочу гуглити. Я не про те, які то були люди. Я про те, що їз ніхто ніде не чув і на сайті глав дердави вони точно свої заяви не публікували. І державою не рулили. Бо Порошенко таки був президентом і сильним президентом, а не грав роль президента при регенту, який є його номінальним завгоспом.
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19.11.2022 22:49 Відповісти
+26
ЛЯ! В якій ще дупі цей завхоз не був затичкою? У нас немає РНБО, МО, СБУ, СЗР?
Навіть не намагайтеся відбілитися через "єдиний анал", який ви так щедро засипали грошима! Притомні українці ту фігню не дивляться, а на фронті взагалі телевізорів немає. Тож відповідати все одно доведеться!
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19.11.2022 22:42 Відповісти
+25
Ермак чувак який проводить сюди "рузькій мир" і займається всім від оборони до назначень в спорті - гребані зебіли
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19.11.2022 22:35 Відповісти
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19.11.2022 22:33 Відповісти
Так причому про це було заявлено на попередній зустрічі в Рамштайн. Про створення системи ППО в Україні. Це спроба видати рішення союзників за «своє»?
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19.11.2022 23:27 Відповісти
Цікаво чому редакція прізвище цієї "голови *опи" не використала...

бити по москалям не можемо
кредите бене списувати можемо
робити свою ракетні війська не можемо
кофе пити беней можемо...
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20.11.2022 17:01 Відповісти
Ермак чувак який проводить сюди "рузькій мир" і займається всім від оборони до назначень в спорті - гребані зебіли
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19.11.2022 22:35 Відповісти
И зачем Дерьмаку воздушный щит, когда есть херой Абдристович, сбивающий ракеты и самолеты своим членом !
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19.11.2022 22:37 Відповісти
ЛЯ! В якій ще дупі цей завхоз не був затичкою? У нас немає РНБО, МО, СБУ, СЗР?
Навіть не намагайтеся відбілитися через "єдиний анал", який ви так щедро засипали грошима! Притомні українці ту фігню не дивляться, а на фронті взагалі телевізорів немає. Тож відповідати все одно доведеться!
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19.11.2022 22:42 Відповісти
Головне, цю декларацію потрібно робити дуже великою. Щоб аркушів паперу було достатньо накрити всю країну.
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19.11.2022 22:43 Відповісти
нафіг декларацію-давай краще меморандум!
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19.11.2022 22:43 Відповісти
Завгосп має закупляти канцтовари для ОП, а не просторікувати про політику

Тепер черга за арухамією
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19.11.2022 22:45 Відповісти
Був собі у Порошенка такий голова АП Ложкін, потім був замість нього Райнін. Ще хтось був, не хочу гуглити. Я не про те, які то були люди. Я про те, що їз ніхто ніде не чув і на сайті глав дердави вони точно свої заяви не публікували. І державою не рулили. Бо Порошенко таки був президентом і сильним президентом, а не грав роль президента при регенту, який є його номінальним завгоспом.
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19.11.2022 22:49 Відповісти
Завгосп повинен сидіти в офісному кріслі ОП а не шлятись по світу.
https://www.youtube.com/watch?v=feOQgsjs5Ic
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19.11.2022 22:53 Відповісти
Ну фсьо, триндец будинку
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19.11.2022 22:57 Відповісти
у дєрьмака є свій власний клоун.

Пабло Пікассо, "Арлекін, що сидить". 1923 рік, холст, масло



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19.11.2022 22:58 Відповісти
A mozhet jermaku domoi pora?
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19.11.2022 23:08 Відповісти
Розробляють.
Але не самий щит, а лише декларацію.
Дякуємо усім, що поки маємо (і матимемо) не щит, а shit...
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19.11.2022 23:09 Відповісти
Зе ************-дешевая марионетка в руках проросийского крота.Это чмо управляет в Украине всем..Мозговой центр ОП.После обвинений Спартц эта скотина при освобождении пленных неизменно присутствует,что отбелить свое имя.
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19.11.2022 23:09 Відповісти
Это свиньяче рыло -последнее о чем печется,это о благе Украины..На самых болезненных темах пытается пропиариться.И землю роет ,чтобы зелёная плесень вышла на второй срок
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19.11.2022 23:14 Відповісти
Хочу нагадати, що саме цей виродок:
- від імені Зеленського перед війною відповідав за міжнародні відносини, в тому числі, за переговори з руснею. Переконував Зеленського, що тільки поступками можна досягти миру з путіним. Одночасно, заблокував відносини з нашими західними партнерами.
- фактично, узурпував владу в країні, замінивши уся владну структуру своїми людьми, такими ж як і сам, аферистами і покидьками . На сьогодні по пальцям можна перелічити міністрів і топ-посадовців, які не є людьми Ермака. Значна частина з його ставлеників на сьогодні є фігурантами справ за корупцію.
- фактично, керуючи країною замість Зеленського, повністю саботував підготовку до війни.
- лише до недавнього часу активно розкручував т.з. "гарантії безпеки" України, як альтернативу членству в НАТО.

Усі вчинки і дії цього покидька завжди призводили до шкоди Україні. Ермак є або прямим російськи агентом або абсолютним бездарем і має сидіти у в'язниці, а не імітувати якусь пусту діяльність.
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19.11.2022 23:17 Відповісти
Маю стійке відчуття, що він подався в подвійні агенти. Інакше важко пояснити співпрацю американського Держдепартаменту з цім,таким мовити, самовисуванцем. Їх розвідка знає практично все.
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20.11.2022 03:26 Відповісти
Штаты с нашим ВСУ елдаку с зеленгским дезу норм вливают и держат крепко за яйца. До нужного момента держат
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20.11.2022 13:06 Відповісти
а де вечірній виступ нашого зеленого вошдя?

Набридло кривляться?
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19.11.2022 23:22 Відповісти
уберите эту морду с заголовка
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19.11.2022 23:22 Відповісти
Бо вже не влазить в об"єктив ХАРЯ
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19.11.2022 23:24 Відповісти
А то стошнит🤮
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20.11.2022 03:32 Відповісти
Щит це добре. Але, треба думати за наступ! Щит то тобі, бабуїне!
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19.11.2022 23:25 Відповісти
прорашистська агентура в Україні,котру очолює агент "козирний" ,яка знищила розроблений в Україні повітряний щит ППО і виробництво безпілотників .закидавши його асвальтом, є "наріжним каменем" через який ніяка із країн союзників ,не захоче розробляти зУкраїною ніякі системи ППО І ПРО позаяк, вони.як (Цемах і "вагнерівці" з Білорусії) тут же попадуть в руки рашистів.Для створення подібної системи,як і отримання американського "ленд-лізу"для України "зе" має прибрати прорашистську агентуру, як і корупціонерів, на що йому було вже давно вказано друзями України і на що він "забив зелений болт" , разом із прорашистським ОП
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19.11.2022 23:34 Відповісти
Декларации и меморандумы это хорошие вещи, но только если использовать их как туалетные принадлежности. В остальном же, это, как правило, бесполезная бумага.
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19.11.2022 23:34 Відповісти
Україна із союзниками розробляє декларацію про повітряний щит, - ОП Джерело:

То за маскою з щитом або дЄрмак або зеленський, одно з двух
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19.11.2022 23:52 Відповісти
та він просто інформує Алекса про рішення, які прийняли в Рамштайні. дешево і сердито. Ніякого профессора Плейшнера не потрібно, якогось окремого канала звязку. Взяв і опублікував всі відомості. А далі організує непонятки з учасниками, точно як з Хаймерсами, заявка на які 1.5 місяця лежала під сукном у Єрмака, або з німцями.
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20.11.2022 00:08 Відповісти
Єто даже несмешно!!!
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20.11.2022 00:41 Відповісти
"А за окошком месяц май, месяц май, месяц май, А в белой кружке черный чай, черный чай, черный чай, А в доминошке мужички, мужички, мужички, А по асфальту каблучки, каблучки, каблучки".

Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими!

Невже листопад... морозны ночі, холодні квартири, знищена на 50% енергетична інфраструктура...знищена на 50% енергетична інфраструктура...



Але яка радість - головний маніпулятор самого президента заявляє: Ефективний захист нашого неба - важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."

Ще раз! Листопад, морозні ночі, знищена на 50% енергетична інфраструктура, т.зв. віялові відключення ел. енергії... і відкриття сезону: Україна, разом із найближчими союзниками, розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."

Читайте уважно: листопад... морозны ночі, холодні квартири, знищена на 50% енергетична інфраструктура...знищена на 50% енергетична інфраструктура... І відкриття сезону: Україна, разом із найближчими союзниками, розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."

Боже праведний! Чи встигнуть до весняних теплих днів РОЗПОЧАТИ розробку НЕ українського повітряного щита, а просто спільну ДЕКЛАРАЦІЮ про український повітряний щит.
Скільки пустої полови...
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20.11.2022 01:08 Відповісти
Тобто ранише права на захист Україна не мала? І тепер ZЕлені гниди хочуть нас ощасливити таким правом?
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20.11.2022 01:13 Відповісти
"смотрящій" януковіча оголошує вам волю кремлівського паханату.....зараз потрібні швидкодолари за експорт електроенергії ( овощу потрібно розрахуватись за кремлівську війну в Україні з кремлівським паханатом) а...кляті українці не хочуть покидати Україну (хочуть що б бєні ахмєтові,іванющенки, суркіси,бойки і ін.виродки зі своїх надграбунків розраховувались ???) вже на всіх потоках посадженні навчені люди (злодії -Херсон тому приклад),рейданули навіть держпідприємства (кінцеві хазяї кремлівський паханат і українські глитаї)...вже повертають суддів і незабаром "портнов"буде саджати україців- патріотів і ....енергетика вся працює (пора повернути в власність НАРОДУ (мародери стрижуть долари і евро)) ця влада бєніоманського є ГЕНОЦИДОМ українського народу, є ХОЛОДОМОРОМ,є знищенням і плюндруванням землі нащої....
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20.11.2022 07:37 Відповісти
Давно не бачили 100% рейтингів Зермаків і не чули про борги ЖКГ. Матеріал очевидно замовний. Українські ЗМІ перетворюються на інформаційні смітники завдяки в т.ч. таким як Шуфрич.
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20.11.2022 07:45 Відповісти
стонущие в комментах очевидно желают отдаться на милось путина ) зато у них будет свет газ и право сосать писю любому москалю )
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20.11.2022 08:09 Відповісти
Коли такий геній як Єрмак у нас в жОПі, нам нічого не страшно !
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20.11.2022 08:26 Відповісти
Вдумайтесь ЗЕ Дегенераты, фсбэшный завхоз Елдак поставленный смотрящим за Оманским, бениным Нариком в замен на его работающие киностудии в маЦкве, офшоры к ним подвязанные, майно в Крыму и рашке, сватов и т.д сдавший цемаха, вагнеровцев и т.д пригревший татарова, портного и т.д , сдавший с бакановым, верещюк, резниковым и Нариком юг Украины "занииается" щитом над Украиной, вас Дол....бов ни чего не смущает????
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20.11.2022 09:08 Відповісти
накуй дєрмака цитувати
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20.11.2022 12:08 Відповісти
Чувак,хто ти такий і хто тобі дозволив з твоім рилом лізти на постамент.
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20.11.2022 16:09 Відповісти
 
 