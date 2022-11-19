Україна із союзниками розробляє декларацію про повітряний щит, - ОП
Україна разом із союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит.
Як інформуєь Цензор.НЕТ, про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на Halifax International Security Forum, текст якого публікує сайт президента
"Оскільки російські удари по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури вочевидь триватимуть, Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими!
Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит.
Ми маємо на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту", - зазначив він.
Єрмак підкреслив, що Київський безпековий договір, що був розроблений спільно з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, має бути спільним документом про стратегічне партнерство, який об’єднує Україну та країни-гаранти.
"Гарантії безпеки – не запевнення, а гарантії – повинні надходити від основної групи союзників України, які мають значний військовий потенціал. Вони мають бути готові взяти як політичні, так і юридичні зобов’язання. Поряд із зобов’язаннями щодо військової допомоги ширша група міжнародних партнерів повинна підтримувати набір невійськових гарантій на основі санкцій. Ми маємо гарантувати, що ціна агресії буде занадто високою для Росії", - зазначив керівник ОП.
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бити по москалям не можемо
кредите бене списувати можемо
робити свою ракетні війська не можемо
кофе пити беней можемо...
Навіть не намагайтеся відбілитися через "єдиний анал", який ви так щедро засипали грошима! Притомні українці ту фігню не дивляться, а на фронті взагалі телевізорів немає. Тож відповідати все одно доведеться!
Тепер черга за арухамією
https://www.youtube.com/watch?v=feOQgsjs5Ic
Пабло Пікассо, "Арлекін, що сидить". 1923 рік, холст, масло
Але не самий щит, а лише декларацію.
Дякуємо усім, що поки маємо (і матимемо) не щит, а shit...
- від імені Зеленського перед війною відповідав за міжнародні відносини, в тому числі, за переговори з руснею. Переконував Зеленського, що тільки поступками можна досягти миру з путіним. Одночасно, заблокував відносини з нашими західними партнерами.
- фактично, узурпував владу в країні, замінивши уся владну структуру своїми людьми, такими ж як і сам, аферистами і покидьками . На сьогодні по пальцям можна перелічити міністрів і топ-посадовців, які не є людьми Ермака. Значна частина з його ставлеників на сьогодні є фігурантами справ за корупцію.
- фактично, керуючи країною замість Зеленського, повністю саботував підготовку до війни.
- лише до недавнього часу активно розкручував т.з. "гарантії безпеки" України, як альтернативу членству в НАТО.
Усі вчинки і дії цього покидька завжди призводили до шкоди Україні. Ермак є або прямим російськи агентом або абсолютним бездарем і має сидіти у в'язниці, а не імітувати якусь пусту діяльність.
Набридло кривляться?
То за маскою з щитом або дЄрмак або зеленський, одно з двух
Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими!
Невже листопад... морозны ночі, холодні квартири, знищена на 50% енергетична інфраструктура...знищена на 50% енергетична інфраструктура...
Але яка радість - головний маніпулятор самого президента заявляє: Ефективний захист нашого неба - важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."
Ще раз! Листопад, морозні ночі, знищена на 50% енергетична інфраструктура, т.зв. віялові відключення ел. енергії... і відкриття сезону: Україна, разом із найближчими союзниками, розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."
Читайте уважно: листопад... морозны ночі, холодні квартири, знищена на 50% енергетична інфраструктура...знищена на 50% енергетична інфраструктура... І відкриття сезону: Україна, разом із найближчими союзниками, розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."
Боже праведний! Чи встигнуть до весняних теплих днів РОЗПОЧАТИ розробку НЕ українського повітряного щита, а просто спільну ДЕКЛАРАЦІЮ про український повітряний щит.
Скільки пустої полови...
жОПі, нам нічого не страшно !