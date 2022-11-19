Украина с союзниками разрабатывает право на воздушный щит, - ОП

Украина вместе с союзниками начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в выступлении на Halifax International Security Forum, текст которого публикует сайт президента

"Поскольку российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться, Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона. Очень оперативно, до наступления зимы!"

Эффективная защита нашего неба – важная составляющая гарантий безопасности. Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите.

Цель состоит в том, чтобы построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента", - отметил он.

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Ермак подчеркнул, что Киевский договор безопасности, разработанный совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, должен быть совместным документом о стратегическом партнерстве, который объединяет Украину и страны-гаранты.

"Гарантии безопасности – не заверения, а гарантии – должны поступать от основной группы союзников Украины, имеющих значительный военный потенциал. Они должны быть готовы взять как политические, так и юридические обязательства. Наряду с обязательствами по военной помощи широкая группа международных партнеров должна поддерживать набор невоенных гарантий на основе санкций. Мы должны гарантировать, что цена агрессии будет слишком высока для России", - отметил руководитель ОП.