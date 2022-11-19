Украина с союзниками разрабатывает право на воздушный щит, - ОП
Украина вместе с союзниками начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в выступлении на Halifax International Security Forum, текст которого публикует сайт президента
"Поскольку российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться, Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона. Очень оперативно, до наступления зимы!"
Эффективная защита нашего неба – важная составляющая гарантий безопасности. Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите.
Цель состоит в том, чтобы построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента", - отметил он.
Ермак подчеркнул, что Киевский договор безопасности, разработанный совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, должен быть совместным документом о стратегическом партнерстве, который объединяет Украину и страны-гаранты.
"Гарантии безопасности – не заверения, а гарантии – должны поступать от основной группы союзников Украины, имеющих значительный военный потенциал. Они должны быть готовы взять как политические, так и юридические обязательства. Наряду с обязательствами по военной помощи широкая группа международных партнеров должна поддерживать набор невоенных гарантий на основе санкций. Мы должны гарантировать, что цена агрессии будет слишком высока для России", - отметил руководитель ОП.
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бити по москалям не можемо
кредите бене списувати можемо
робити свою ракетні війська не можемо
кофе пити беней можемо...
Навіть не намагайтеся відбілитися через "єдиний анал", який ви так щедро засипали грошима! Притомні українці ту фігню не дивляться, а на фронті взагалі телевізорів немає. Тож відповідати все одно доведеться!
Тепер черга за арухамією
https://www.youtube.com/watch?v=feOQgsjs5Ic
Пабло Пікассо, "Арлекін, що сидить". 1923 рік, холст, масло
Але не самий щит, а лише декларацію.
Дякуємо усім, що поки маємо (і матимемо) не щит, а shit...
- від імені Зеленського перед війною відповідав за міжнародні відносини, в тому числі, за переговори з руснею. Переконував Зеленського, що тільки поступками можна досягти миру з путіним. Одночасно, заблокував відносини з нашими західними партнерами.
- фактично, узурпував владу в країні, замінивши уся владну структуру своїми людьми, такими ж як і сам, аферистами і покидьками . На сьогодні по пальцям можна перелічити міністрів і топ-посадовців, які не є людьми Ермака. Значна частина з його ставлеників на сьогодні є фігурантами справ за корупцію.
- фактично, керуючи країною замість Зеленського, повністю саботував підготовку до війни.
- лише до недавнього часу активно розкручував т.з. "гарантії безпеки" України, як альтернативу членству в НАТО.
Усі вчинки і дії цього покидька завжди призводили до шкоди Україні. Ермак є або прямим російськи агентом або абсолютним бездарем і має сидіти у в'язниці, а не імітувати якусь пусту діяльність.
Набридло кривляться?
То за маскою з щитом або дЄрмак або зеленський, одно з двух
Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими!
Невже листопад... морозны ночі, холодні квартири, знищена на 50% енергетична інфраструктура...знищена на 50% енергетична інфраструктура...
Але яка радість - головний маніпулятор самого президента заявляє: Ефективний захист нашого неба - важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."
Ще раз! Листопад, морозні ночі, знищена на 50% енергетична інфраструктура, т.зв. віялові відключення ел. енергії... і відкриття сезону: Україна, разом із найближчими союзниками, розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."
Читайте уважно: листопад... морозны ночі, холодні квартири, знищена на 50% енергетична інфраструктура...знищена на 50% енергетична інфраструктура... І відкриття сезону: Україна, разом із найближчими союзниками, розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."
Боже праведний! Чи встигнуть до весняних теплих днів РОЗПОЧАТИ розробку НЕ українського повітряного щита, а просто спільну ДЕКЛАРАЦІЮ про український повітряний щит.
Скільки пустої полови...
жОПі, нам нічого не страшно !