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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина с союзниками разрабатывает право на воздушный щит, - ОП

єрмак

Украина вместе с союзниками начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в выступлении на Halifax International Security Forum, текст которого публикует сайт президента

"Поскольку российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться, Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона. Очень оперативно, до наступления зимы!"

Эффективная защита нашего неба – важная составляющая гарантий безопасности. Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите.

Цель состоит в том, чтобы построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента", - отметил он.

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Ермак подчеркнул, что Киевский договор безопасности, разработанный совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, должен быть совместным документом о стратегическом партнерстве, который объединяет Украину и страны-гаранты.

"Гарантии безопасности – не заверения, а гарантии – должны поступать от основной группы союзников Украины, имеющих значительный военный потенциал. Они должны быть готовы взять как политические, так и юридические обязательства. Наряду с обязательствами по военной помощи широкая группа международных партнеров должна поддерживать набор невоенных гарантий на основе санкций. Мы должны гарантировать, что цена агрессии будет слишком высока для России", - отметил руководитель ОП.

Автор: 

ПВО (2833) Ермак Андрей (1271)


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Топ комментарии
+38
Був собі у Порошенка такий голова АП Ложкін, потім був замість нього Райнін. Ще хтось був, не хочу гуглити. Я не про те, які то були люди. Я про те, що їз ніхто ніде не чув і на сайті глав дердави вони точно свої заяви не публікували. І державою не рулили. Бо Порошенко таки був президентом і сильним президентом, а не грав роль президента при регенту, який є його номінальним завгоспом.
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19.11.2022 22:49 Ответить
+26
ЛЯ! В якій ще дупі цей завхоз не був затичкою? У нас немає РНБО, МО, СБУ, СЗР?
Навіть не намагайтеся відбілитися через "єдиний анал", який ви так щедро засипали грошима! Притомні українці ту фігню не дивляться, а на фронті взагалі телевізорів немає. Тож відповідати все одно доведеться!
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19.11.2022 22:42 Ответить
+25
Ермак чувак який проводить сюди "рузькій мир" і займається всім від оборони до назначень в спорті - гребані зебіли
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19.11.2022 22:35 Ответить
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Не пройшло і року.
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19.11.2022 22:33 Ответить
Так причому про це було заявлено на попередній зустрічі в Рамштайн. Про створення системи ППО в Україні. Це спроба видати рішення союзників за «своє»?
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19.11.2022 23:27 Ответить
Цікаво чому редакція прізвище цієї "голови *опи" не використала...

бити по москалям не можемо
кредите бене списувати можемо
робити свою ракетні війська не можемо
кофе пити беней можемо...
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20.11.2022 17:01 Ответить
Ермак чувак який проводить сюди "рузькій мир" і займається всім від оборони до назначень в спорті - гребані зебіли
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19.11.2022 22:35 Ответить
И зачем Дерьмаку воздушный щит, когда есть херой Абдристович, сбивающий ракеты и самолеты своим членом !
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19.11.2022 22:37 Ответить
ЛЯ! В якій ще дупі цей завхоз не був затичкою? У нас немає РНБО, МО, СБУ, СЗР?
Навіть не намагайтеся відбілитися через "єдиний анал", який ви так щедро засипали грошима! Притомні українці ту фігню не дивляться, а на фронті взагалі телевізорів немає. Тож відповідати все одно доведеться!
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19.11.2022 22:42 Ответить
Головне, цю декларацію потрібно робити дуже великою. Щоб аркушів паперу було достатньо накрити всю країну.
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19.11.2022 22:43 Ответить
нафіг декларацію-давай краще меморандум!
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19.11.2022 22:43 Ответить
Завгосп має закупляти канцтовари для ОП, а не просторікувати про політику

Тепер черга за арухамією
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19.11.2022 22:45 Ответить
Був собі у Порошенка такий голова АП Ложкін, потім був замість нього Райнін. Ще хтось був, не хочу гуглити. Я не про те, які то були люди. Я про те, що їз ніхто ніде не чув і на сайті глав дердави вони точно свої заяви не публікували. І державою не рулили. Бо Порошенко таки був президентом і сильним президентом, а не грав роль президента при регенту, який є його номінальним завгоспом.
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19.11.2022 22:49 Ответить
Завгосп повинен сидіти в офісному кріслі ОП а не шлятись по світу.
https://www.youtube.com/watch?v=feOQgsjs5Ic
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19.11.2022 22:53 Ответить
Ну фсьо, триндец будинку
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19.11.2022 22:57 Ответить
у дєрьмака є свій власний клоун.

Пабло Пікассо, "Арлекін, що сидить". 1923 рік, холст, масло



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19.11.2022 22:58 Ответить
A mozhet jermaku domoi pora?
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19.11.2022 23:08 Ответить
Розробляють.
Але не самий щит, а лише декларацію.
Дякуємо усім, що поки маємо (і матимемо) не щит, а shit...
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19.11.2022 23:09 Ответить
Зе ************-дешевая марионетка в руках проросийского крота.Это чмо управляет в Украине всем..Мозговой центр ОП.После обвинений Спартц эта скотина при освобождении пленных неизменно присутствует,что отбелить свое имя.
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19.11.2022 23:09 Ответить
Это свиньяче рыло -последнее о чем печется,это о благе Украины..На самых болезненных темах пытается пропиариться.И землю роет ,чтобы зелёная плесень вышла на второй срок
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19.11.2022 23:14 Ответить
Хочу нагадати, що саме цей виродок:
- від імені Зеленського перед війною відповідав за міжнародні відносини, в тому числі, за переговори з руснею. Переконував Зеленського, що тільки поступками можна досягти миру з путіним. Одночасно, заблокував відносини з нашими західними партнерами.
- фактично, узурпував владу в країні, замінивши уся владну структуру своїми людьми, такими ж як і сам, аферистами і покидьками . На сьогодні по пальцям можна перелічити міністрів і топ-посадовців, які не є людьми Ермака. Значна частина з його ставлеників на сьогодні є фігурантами справ за корупцію.
- фактично, керуючи країною замість Зеленського, повністю саботував підготовку до війни.
- лише до недавнього часу активно розкручував т.з. "гарантії безпеки" України, як альтернативу членству в НАТО.

Усі вчинки і дії цього покидька завжди призводили до шкоди Україні. Ермак є або прямим російськи агентом або абсолютним бездарем і має сидіти у в'язниці, а не імітувати якусь пусту діяльність.
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19.11.2022 23:17 Ответить
Маю стійке відчуття, що він подався в подвійні агенти. Інакше важко пояснити співпрацю американського Держдепартаменту з цім,таким мовити, самовисуванцем. Їх розвідка знає практично все.
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20.11.2022 03:26 Ответить
Штаты с нашим ВСУ елдаку с зеленгским дезу норм вливают и держат крепко за яйца. До нужного момента держат
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20.11.2022 13:06 Ответить
а де вечірній виступ нашого зеленого вошдя?

Набридло кривляться?
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19.11.2022 23:22 Ответить
уберите эту морду с заголовка
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19.11.2022 23:22 Ответить
Бо вже не влазить в об"єктив ХАРЯ
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19.11.2022 23:24 Ответить
А то стошнит🤮
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20.11.2022 03:32 Ответить
Щит це добре. Але, треба думати за наступ! Щит то тобі, бабуїне!
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19.11.2022 23:25 Ответить
прорашистська агентура в Україні,котру очолює агент "козирний" ,яка знищила розроблений в Україні повітряний щит ППО і виробництво безпілотників .закидавши його асвальтом, є "наріжним каменем" через який ніяка із країн союзників ,не захоче розробляти зУкраїною ніякі системи ППО І ПРО позаяк, вони.як (Цемах і "вагнерівці" з Білорусії) тут же попадуть в руки рашистів.Для створення подібної системи,як і отримання американського "ленд-лізу"для України "зе" має прибрати прорашистську агентуру, як і корупціонерів, на що йому було вже давно вказано друзями України і на що він "забив зелений болт" , разом із прорашистським ОП
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19.11.2022 23:34 Ответить
Декларации и меморандумы это хорошие вещи, но только если использовать их как туалетные принадлежности. В остальном же, это, как правило, бесполезная бумага.
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19.11.2022 23:34 Ответить
Україна із союзниками розробляє декларацію про повітряний щит, - ОП Джерело:

То за маскою з щитом або дЄрмак або зеленський, одно з двух
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19.11.2022 23:52 Ответить
та він просто інформує Алекса про рішення, які прийняли в Рамштайні. дешево і сердито. Ніякого профессора Плейшнера не потрібно, якогось окремого канала звязку. Взяв і опублікував всі відомості. А далі організує непонятки з учасниками, точно як з Хаймерсами, заявка на які 1.5 місяця лежала під сукном у Єрмака, або з німцями.
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20.11.2022 00:08 Ответить
Єто даже несмешно!!!
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20.11.2022 00:41 Ответить
"А за окошком месяц май, месяц май, месяц май, А в белой кружке черный чай, черный чай, черный чай, А в доминошке мужички, мужички, мужички, А по асфальту каблучки, каблучки, каблучки".

Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими!

Невже листопад... морозны ночі, холодні квартири, знищена на 50% енергетична інфраструктура...знищена на 50% енергетична інфраструктура...



Але яка радість - головний маніпулятор самого президента заявляє: Ефективний захист нашого неба - важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."

Ще раз! Листопад, морозні ночі, знищена на 50% енергетична інфраструктура, т.зв. віялові відключення ел. енергії... і відкриття сезону: Україна, разом із найближчими союзниками, розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."

Читайте уважно: листопад... морозны ночі, холодні квартири, знищена на 50% енергетична інфраструктура...знищена на 50% енергетична інфраструктура... І відкриття сезону: Україна, разом із найближчими союзниками, розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит."

Боже праведний! Чи встигнуть до весняних теплих днів РОЗПОЧАТИ розробку НЕ українського повітряного щита, а просто спільну ДЕКЛАРАЦІЮ про український повітряний щит.
Скільки пустої полови...
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20.11.2022 01:08 Ответить
Тобто ранише права на захист Україна не мала? І тепер ZЕлені гниди хочуть нас ощасливити таким правом?
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20.11.2022 01:13 Ответить
"смотрящій" януковіча оголошує вам волю кремлівського паханату.....зараз потрібні швидкодолари за експорт електроенергії ( овощу потрібно розрахуватись за кремлівську війну в Україні з кремлівським паханатом) а...кляті українці не хочуть покидати Україну (хочуть що б бєні ахмєтові,іванющенки, суркіси,бойки і ін.виродки зі своїх надграбунків розраховувались ???) вже на всіх потоках посадженні навчені люди (злодії -Херсон тому приклад),рейданули навіть держпідприємства (кінцеві хазяї кремлівський паханат і українські глитаї)...вже повертають суддів і незабаром "портнов"буде саджати україців- патріотів і ....енергетика вся працює (пора повернути в власність НАРОДУ (мародери стрижуть долари і евро)) ця влада бєніоманського є ГЕНОЦИДОМ українського народу, є ХОЛОДОМОРОМ,є знищенням і плюндруванням землі нащої....
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20.11.2022 07:37 Ответить
Давно не бачили 100% рейтингів Зермаків і не чули про борги ЖКГ. Матеріал очевидно замовний. Українські ЗМІ перетворюються на інформаційні смітники завдяки в т.ч. таким як Шуфрич.
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20.11.2022 07:45 Ответить
стонущие в комментах очевидно желают отдаться на милось путина ) зато у них будет свет газ и право сосать писю любому москалю )
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20.11.2022 08:09 Ответить
Коли такий геній як Єрмак у нас в жОПі, нам нічого не страшно !
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20.11.2022 08:26 Ответить
Вдумайтесь ЗЕ Дегенераты, фсбэшный завхоз Елдак поставленный смотрящим за Оманским, бениным Нариком в замен на его работающие киностудии в маЦкве, офшоры к ним подвязанные, майно в Крыму и рашке, сватов и т.д сдавший цемаха, вагнеровцев и т.д пригревший татарова, портного и т.д , сдавший с бакановым, верещюк, резниковым и Нариком юг Украины "занииается" щитом над Украиной, вас Дол....бов ни чего не смущает????
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20.11.2022 09:08 Ответить
накуй дєрмака цитувати
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20.11.2022 12:08 Ответить
Чувак,хто ти такий і хто тобі дозволив з твоім рилом лізти на постамент.
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20.11.2022 16:09 Ответить
 
 