У Німеччині можуть відключати світло

Німеччина через напружену ситуацію в сфері енергопостачання може стикнутися в найближчі місяці з локальними відключеннями світла.

Про це заявив глава Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф Ральф Тіслер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути", - зазначив посадовець.

Тіслер зазначив, що йдеться саме про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання.

Причиною може бути не лише нестача електроенергії, а й "цілеспрямовані відключення електромережі", які будуть проводитися задля її безпеки та надійності постачання.

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Глава відомства наголосив, що ризик відключень зросте на початку 2023 року.

"З усім, що ми бачимо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, переважно, людям удалося", - додав Тіслер.