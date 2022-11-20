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У Німеччині можуть відключати світло

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Німеччина через напружену ситуацію в сфері енергопостачання може стикнутися в найближчі місяці з локальними відключеннями світла.

Про це заявив глава Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф Ральф Тіслер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути", - зазначив посадовець.

Тіслер зазначив, що йдеться саме про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання.

Причиною може бути не лише нестача електроенергії, а й "цілеспрямовані відключення електромережі", які будуть проводитися задля її безпеки та надійності постачання.

Читайте: Шольц напряму звернувся до Путіна: "Припиніть цю війну та виведіть війська з України"

Глава відомства наголосив, що ризик відключень зросте на початку 2023 року.

"З усім, що ми бачимо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, переважно, людям удалося", - додав Тіслер.

Автор: 

Німеччина (7481) електроенергія (6255) Електрика (2042) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+36
Меркель, та зелені бовдури, через яких позакривали АЕС, передають всім привіт )
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20.11.2022 10:09 Відповісти
+20
Нехай Шольц ще проконсультується у Меркель!
І головне, нехай всі німці починають активніше шукати гарних кацапів!
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20.11.2022 10:07 Відповісти
+11
Как там согласование винтика, который крепится включатель на АЭС? Проявили краткость в написании инструкции на 3000 страниц?

Еще раз: найдите источник финансирования зеленых. И ликвидируйте его. И все. Климат 10 лет подождет. Сначала надо стереть с лица земли оркостан, иран, китай и арабов тоже не против - вся диктатурская шваль заслуживает уничтожения. И потом уже в демократической планете, выделив в Африку много денег на обучение и строительство рабочих мест, начать решать экологические проблемы. Это эффективнее. 5-6 млрд людей среднего класса, которые с 2034-го года начнут думать о климате, это куда лучше, чем сейчас максимум 1 млрд населения будет еле-еле шо-то делать херней страдать. Заткните зеленых, сейчас им не время и не место. Аналогично и леваков с социализмом. Все, пора заканчивать. Очень рады, что есть пособия мигрантам, что уборщица на фарбике зарабатывает всего в 4 раза меньше, чем доктор наук. А в Китае между прочим этот же доктор наук будет зарабатывать не 5000 евро в месяц, а 20000. А уборщица получать не 1500 евро, а работая с 9 до 22 будет на 200 евро в месяц и еще бесправная, если этому доктору наук нужна баба или еще чего похуже, то в Китае ему все на свете дадут, лишь бы работал и творил. Это утечка мозгов и как результат позор Германии. Не иметь дронов нормальных, фу. Создали все на свете: ракету ПВО, баллистическую ракету, потрясающую систему управления из ничего по сути. До сих пор мы практически этим пользуемся без изменений. А теперь все провалили из-за утечки мозгов, социализма, зеленых с их ограничениями. Вот кто им платит этим зеленым: Китай и его команда.
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20.11.2022 10:09 Відповісти
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20.11.2022 10:04 Відповісти
Нам вислали інформацію що робити в випадку катастрофи, загрози життю і ніяк ,що тут пишуть.
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20.11.2022 10:15 Відповісти
Цитата из DW: "Глава BBK додав, що ризик відключень зросте на початку 2023 року. Однак у його відомстві вважають, що це будуть короткострокові відключення - так звані "браунаути", - а не тривалі відключення на великій території, тобто "блекаути". Водночас Тіслер зазначив, що не всюди місцева влада повною мірою підготовлена ​​до можливих перебоїв з енергопостачанням і має чіткі плани дій на цей випадок. "Однак це ще не привід для паніки, - зауважив він. - З усім, що ми бачимо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, переважно, людям вдалося".
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20.11.2022 11:17 Відповісти
Как только настанет безветрянная погода по всей Германии, то и произойдёт блэкаут. Особенно после того, как зелёные аферисты отключат последние АЭС и угольные станции.
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20.11.2022 15:08 Відповісти
В DW говорится не о ветре, а о кратковременном падении напряжения (и, возможно, частоты), для чего придётся иногда на короткое время выключать регион для изменения схемы его запитки (или в течении 1 минуты переключать на резервный ввод, где такой есть). Так что для паники в Германии оснований нет.
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20.11.2022 16:30 Відповісти
Если уже вся система зависит от силы ветра на 55%, то упадёт всё.
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20.11.2022 23:19 Відповісти
буде час творити молитву за Україну і за упокой чмеркель шредера і всіх касабів
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20.11.2022 10:04 Відповісти
Нехай Шольц ще проконсультується у Меркель!
І головне, нехай всі німці починають активніше шукати гарних кацапів!
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20.11.2022 10:07 Відповісти
Меркель, та зелені бовдури, через яких позакривали АЕС, передають всім привіт )
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20.11.2022 10:09 Відповісти
уупс, а там чого? - їх теж дамбіт бамбас?
і не приїднаються чи, горді колись, німці до мад'ярів з закликом
"зніміть санкції з кацапні?"
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20.11.2022 10:09 Відповісти
Блэкаут запрограммирован при переходе на "зеленую энергетику". Критичный процент Зеленки 30%, а в Германии он уже 55%.
Когда однажды не будет ни ветра , а солнце закроют тучки, то блэкаут произойдёт автоматом.
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20.11.2022 15:01 Відповісти
Как там согласование винтика, который крепится включатель на АЭС? Проявили краткость в написании инструкции на 3000 страниц?

Еще раз: найдите источник финансирования зеленых. И ликвидируйте его. И все. Климат 10 лет подождет. Сначала надо стереть с лица земли оркостан, иран, китай и арабов тоже не против - вся диктатурская шваль заслуживает уничтожения. И потом уже в демократической планете, выделив в Африку много денег на обучение и строительство рабочих мест, начать решать экологические проблемы. Это эффективнее. 5-6 млрд людей среднего класса, которые с 2034-го года начнут думать о климате, это куда лучше, чем сейчас максимум 1 млрд населения будет еле-еле шо-то делать херней страдать. Заткните зеленых, сейчас им не время и не место. Аналогично и леваков с социализмом. Все, пора заканчивать. Очень рады, что есть пособия мигрантам, что уборщица на фарбике зарабатывает всего в 4 раза меньше, чем доктор наук. А в Китае между прочим этот же доктор наук будет зарабатывать не 5000 евро в месяц, а 20000. А уборщица получать не 1500 евро, а работая с 9 до 22 будет на 200 евро в месяц и еще бесправная, если этому доктору наук нужна баба или еще чего похуже, то в Китае ему все на свете дадут, лишь бы работал и творил. Это утечка мозгов и как результат позор Германии. Не иметь дронов нормальных, фу. Создали все на свете: ракету ПВО, баллистическую ракету, потрясающую систему управления из ничего по сути. До сих пор мы практически этим пользуемся без изменений. А теперь все провалили из-за утечки мозгов, социализма, зеленых с их ограничениями. Вот кто им платит этим зеленым: Китай и его команда.
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20.11.2022 10:09 Відповісти
утопія
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20.11.2022 10:14 Відповісти
бред не дуже здорової людини...
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20.11.2022 10:24 Відповісти
Меня улыбнул китай-2 в Африке. Независимо от выше приведенной беллетристики, негры ща считают , шо весь мир им должен... Почему-то и Украина, как они считают, им тоже должна. А шо будет, когда их забажанку весь мир, без противовесов(США-Китай, без лаптестана), начнет исполнять... Негры по менталитету - вылитые кацапы... Не зря же кацапы гордятся каким-то белобрысым диким племенем в центральной Африке, речь которых, как считают лишне хромосомные, похожа на кацапский изыг.
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20.11.2022 10:43 Відповісти
я б не казав за всіх черношкірих, знаю одного який співає на солов'їній мені б так...
через дві секунди спілкування з ним - ти вже не разлічаешь цвіта...
але після як він сказав за кацапів "так стидно, що я навіть покраснів" - в мене на мінуту річ відібрало.
жонат на українкі з Одеси - діти красавулі!
ну це тільки один....
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20.11.2022 10:54 Відповісти
Я мовчу про icключенiя...
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20.11.2022 11:12 Відповісти
...бо це просто, луч света в темном царстве, как в bud light, ниже, перед картинкой с меркельшей.
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20.11.2022 11:14 Відповісти
в bud light девчонка смахивает на симпотную глупышку-негритянку.
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20.11.2022 11:15 Відповісти
Якось одна чорна наїхала на українку із претензією за рабство. Та їй каже «Які раби? Я чорних взагалі не бачила в натурі аж поки не приїхала в США. Не було в мої часи чорних в Україні». Та була непомірно здивована. Я одного разу теж спробувала займатись просвітництвом, сказавши що колор шкіри не має значення бо рабство мало місце давно та в різних країнах, включаючи Україну. Мені подякували за інформацію але продовжили пишатися статусом пригнобленої рас
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20.11.2022 15:13 Відповісти
За це Трасс відразу прибрали з поста прем'єра, там такі тварі за тим стоять, що зелені це дитячі шмарклі....
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20.11.2022 10:46 Відповісти
"Сначала надо стереть с лица земли оркостан, иран, китай и арабов тоже не против...". Дальше можно не читать. Ты что типичный, фашистский орк?
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20.11.2022 11:54 Відповісти
Зелёные финансируются через свои климатические аферы и прежде всего через выдумку про антропологические влияние на климат.
Это величайшая афера века, на триллионы $
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20.11.2022 15:05 Відповісти
А шо раньше не отключали? Всегда хватало а сейчас нет?
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20.11.2022 10:14 Відповісти
німці придумали виключити свої АЕС в січні 2023. це і є причиною.
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20.11.2022 10:26 Відповісти
Головне, що НАТО не ворог роісі - заявив генерал Остін...
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20.11.2022 10:14 Відповісти
Главное чтобы гансы понимали причины и последствия. До массовых ударов рашистов по инфраструктуре Украины и немцев проблем не было
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20.11.2022 10:23 Відповісти
как на мой взгляд,блэкаут-это афёра. начальная стадия повышения цены на энергоносители.
почему именно так?
а вспомните,ещё год назад,все до отупизма орали о возобновляемой энергии,об электроавтомобилях...
а я ещё года три назад говорил,что электромобиль-это игрушка,созданная для передела мира.
что газа и нефти на планете хватит ещё лет на 1000. но есть нюансы!
если всё это будет дёшево и свободно,то как и при помощи чего держать стадо в узде?
и вот в битве за право управлять стадом встретились две цивилизации,и к сожалению на территории Украины.
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20.11.2022 10:25 Відповісти
Це які дві цивілізації? Пападробнєє, пжлста.
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20.11.2022 10:32 Відповісти
западная и восточная.
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20.11.2022 11:08 Відповісти
а рассія - це западная, чи васточная?
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20.11.2022 11:12 Відповісти
Западавасточная. Безпрограшний варіант, якщо щось. Куйлу сподобалось би.))
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20.11.2022 11:14 Відповісти
а восточная - це хто? )
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20.11.2022 11:13 Відповісти
NO-гаплогруппная
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20.11.2022 11:17 Відповісти
Ніхто не мішає тобі розвивати свої теорії заколоту.Просто будь трохи скромніший в масштабах...
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20.11.2022 11:44 Відповісти
После 2МВ от немцев остались посткацапские переводнячки.
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20.11.2022 10:26 Відповісти
Побольше АЭС пусть закроют,"зеленая" энергетика,сомнительные газовые потоки,подземные переходы для лягушек чтоб их машинами не давили на трассе,дружба взасос с пуйлом...вот и результат у немцев-и это еще цветочки.А как армию сократили во время правления бабушки М - тот еще вопрос.
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20.11.2022 10:28 Відповісти
Цікаві танці. А шо случілося? Наче орки не руйнували інфраструктури Німеччини?
Мені здається чи це якийсь місцевий херр ахметов починає глобальне наїбалово?
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20.11.2022 10:30 Відповісти
Ось вам і "локомотив Европи" , і найсильніша економіка! Здулися при найменшому "вітерці"..
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20.11.2022 10:34 Відповісти
А хто локомотив Європи?
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20.11.2022 12:18 Відповісти
А это не может быть диверсией, чтобы снизить процент поддержки помощи Украине среди немцев? Посидят простые немцы без света и подумают: "Что нам до территориальной целостности какой-то там Украины?".
А потом немецкие власти скажут "мы выполняем волю немецких граждан, прекращая помощь Украине".
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20.11.2022 10:36 Відповісти
Скоріш за все -навпаки.Продовжується демонізація образу рашки. Рашастан розвязав війну,тому саме кацапія корінь зла.
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20.11.2022 11:48 Відповісти
Таке сказать, потом выхлом после тех колбасок, шо коты сделали в угол, с месяц назад, чи если бы лошадь под пивасик романтически репнула...
https://youtu.be/Kt323KERlGU Bud Light
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20.11.2022 11:05 Відповісти
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20.11.2022 10:43 Відповісти
Не устану повторять, мол, не расстанусь с комсомоломю
Буду вечно молодой... А ШО ДЕлатЬ...ХЕХ...
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20.11.2022 10:46 Відповісти
якщо у фріців почнуть відключати світло, то під загрозою опиниться випуск ліверної ковбаси ,що стане наслідком похудання німецької нації .
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20.11.2022 10:52 Відповісти
"Когда оружие притупилось, а дух - угнетен, когда наши силы истощены, а запасы -израсходованы, тогда удельные князья воспользуются нашей слабостью и поднимутся. Даже

если у тебя есть мудрые полководцы, они не смогут ничего достичь.

Поэтому я слышал об успехе быстрых военных походов, и не слышал об успехе затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны." Сунь-Цзы "Искусство войны "
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20.11.2022 10:52 Відповісти
Німцям же подобалось цілувати росіян в сраку й відблювати їх, тепер радійте результату вашого партнерства з російськими терористами!
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20.11.2022 10:56 Відповісти
Мельник винний!

ПиСи. Недожарив лівєрну ковбасу!

ПиСи: А серйозно.
Я чуть з кушетки не впав, коли почув від нього:
Похєр чия ракета, вина 100 відсотково лежить на підорРашці.

Далі буде
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20.11.2022 11:02 Відповісти
Там багато нероб з расіянії. Нехай німцям крутять динамо за утримання.
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20.11.2022 11:24 Відповісти
До озеленялись , кто то хотел все атомные , позакрывать , надо зелёных идиотов благодарить . Ветряков и солнечных не хватает????? ,а шо так . Мне недавно, германцы хвастались , панель тут ,панель там , ветрянк на горищі, А воно ось як виходить,
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20.11.2022 11:24 Відповісти
А путін прєдупрєждал...
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20.11.2022 11:57 Відповісти
Да-да привет тепловым насосом для отопления . Сейчас поляки массово избавляются от пеллетных котлов с переходом на тепловые насосы. Прямо новые 1-2 года вывозят на металлолом.
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20.11.2022 12:56 Відповісти
Будут забастовки и митинги в таком случае. Тут с этим шутки плохи- народ совсем не терпеливый и даже мысль не родится что-то там перетерпеть. Такое развитие событий невыгодно не для Германии, ни для Украины.
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20.11.2022 11:48 Відповісти
ничего,ничего, Гансы раздвигайте булки ширше, Ванья придёт,согреет вас и накормит через задний проход !!!
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20.11.2022 12:08 Відповісти
Бабка своё дело сделала на отлично. Вовочка доволен.
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20.11.2022 12:49 Відповісти
не уберегли Ахметовы и укрэнерго Германию. И туда залетело на 40%
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20.11.2022 12:55 Відповісти
Страно. В Латвие провительство просила экономить элэктричество, об отключениях неговорят.... вчера проверила рождественские огни на окнах - работают... и ... выключила их. Неужто в старой Европе такие проблеми? думаю русский фейк о том как замерзнит Европа без газа рф. Трудно зимой будет в Украине, ну а в Европе - дороже. Пошли русские ***** со своим газом, "дружбой".... и больщой душой!
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20.11.2022 15:22 Відповісти
не занимайтесь фигней - постоянное выключение освещения до задницы. Нужно обращать внимание именно на мощных потребителей - чайники, микроволновки, духовки, кондиционеры, стир. машинки. Пару раз не включенный электрочайник стоит полугодичной "возни" с лампочками.
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21.11.2022 03:16 Відповісти
Що догрались з "зеленою енергетикою" от і будете без світла .
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20.11.2022 16:21 Відповісти
Это самая теплая осень за многие годы. И зиму тоже обещают не холодную.
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20.11.2022 17:04 Відповісти
 
 