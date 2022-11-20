У Німеччині можуть відключати світло
Німеччина через напружену ситуацію в сфері енергопостачання може стикнутися в найближчі місяці з локальними відключеннями світла.
Про це заявив глава Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф Ральф Тіслер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути", - зазначив посадовець.
Тіслер зазначив, що йдеться саме про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання.
Причиною може бути не лише нестача електроенергії, а й "цілеспрямовані відключення електромережі", які будуть проводитися задля її безпеки та надійності постачання.
Глава відомства наголосив, що ризик відключень зросте на початку 2023 року.
"З усім, що ми бачимо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, переважно, людям удалося", - додав Тіслер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І головне, нехай всі німці починають активніше шукати гарних кацапів!
і не приїднаються чи, горді колись, німці до мад'ярів з закликом
"зніміть санкції з кацапні?"
Когда однажды не будет ни ветра , а солнце закроют тучки, то блэкаут произойдёт автоматом.
Еще раз: найдите источник финансирования зеленых. И ликвидируйте его. И все. Климат 10 лет подождет. Сначала надо стереть с лица земли оркостан, иран, китай и арабов тоже не против - вся диктатурская шваль заслуживает уничтожения. И потом уже в демократической планете, выделив в Африку много денег на обучение и строительство рабочих мест, начать решать экологические проблемы. Это эффективнее. 5-6 млрд людей среднего класса, которые с 2034-го года начнут думать о климате, это куда лучше, чем сейчас максимум 1 млрд населения будет еле-еле шо-то делать херней страдать. Заткните зеленых, сейчас им не время и не место. Аналогично и леваков с социализмом. Все, пора заканчивать. Очень рады, что есть пособия мигрантам, что уборщица на фарбике зарабатывает всего в 4 раза меньше, чем доктор наук. А в Китае между прочим этот же доктор наук будет зарабатывать не 5000 евро в месяц, а 20000. А уборщица получать не 1500 евро, а работая с 9 до 22 будет на 200 евро в месяц и еще бесправная, если этому доктору наук нужна баба или еще чего похуже, то в Китае ему все на свете дадут, лишь бы работал и творил. Это утечка мозгов и как результат позор Германии. Не иметь дронов нормальных, фу. Создали все на свете: ракету ПВО, баллистическую ракету, потрясающую систему управления из ничего по сути. До сих пор мы практически этим пользуемся без изменений. А теперь все провалили из-за утечки мозгов, социализма, зеленых с их ограничениями. Вот кто им платит этим зеленым: Китай и его команда.
через дві секунди спілкування з ним - ти вже не разлічаешь цвіта...
але після як він сказав за кацапів "так стидно, що я навіть покраснів" - в мене на мінуту річ відібрало.
жонат на українкі з Одеси - діти красавулі!
ну це тільки один....
Это величайшая афера века, на триллионы $
почему именно так?
а вспомните,ещё год назад,все до отупизма орали о возобновляемой энергии,об электроавтомобилях...
а я ещё года три назад говорил,что электромобиль-это игрушка,созданная для передела мира.
что газа и нефти на планете хватит ещё лет на 1000. но есть нюансы!
если всё это будет дёшево и свободно,то как и при помощи чего держать стадо в узде?
и вот в битве за право управлять стадом встретились две цивилизации,и к сожалению на территории Украины.
Мені здається чи це якийсь місцевий херр ахметов починає глобальне наїбалово?
А потом немецкие власти скажут "мы выполняем волю немецких граждан, прекращая помощь Украине".
https://youtu.be/Kt323KERlGU Bud Light
Буду вечно молодой... А ШО ДЕлатЬ...ХЕХ...
если у тебя есть мудрые полководцы, они не смогут ничего достичь.
Поэтому я слышал об успехе быстрых военных походов, и не слышал об успехе затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны." Сунь-Цзы "Искусство войны "
ПиСи. Недожарив лівєрну ковбасу!
ПиСи: А серйозно.
Я чуть з кушетки не впав, коли почув від нього:
Похєр чия ракета, вина 100 відсотково лежить на підорРашці.
Далі буде