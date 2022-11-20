В Германии могут отключать свет

Германия из-за напряженной ситуации в сфере энергоснабжения может столкнуться в ближайшие месяцы с локальными отключениями света.

Об этом заявил глава Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае катастроф Ральф Тислер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блекауты", - отметил чиновник.

Тислер отметил, что речь идет именно о региональных и ограниченных по времени отключениях электроснабжения.

Причиной может быть не только нехватка электроэнергии, но и "целенаправленные отключения электросети", которые будут производиться для ее безопасности и надежности снабжения.

Глава ведомства подчеркнул, что риск отключений вырастет в начале 2023 года.

"Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось", - добавил Тислер.

Читайте также: Германия предоставила Украине 2430 генераторов