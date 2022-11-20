В Германии могут отключать свет
Германия из-за напряженной ситуации в сфере энергоснабжения может столкнуться в ближайшие месяцы с локальными отключениями света.
Об этом заявил глава Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае катастроф Ральф Тислер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блекауты", - отметил чиновник.
Тислер отметил, что речь идет именно о региональных и ограниченных по времени отключениях электроснабжения.
Причиной может быть не только нехватка электроэнергии, но и "целенаправленные отключения электросети", которые будут производиться для ее безопасности и надежности снабжения.
Глава ведомства подчеркнул, что риск отключений вырастет в начале 2023 года.
"Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось", - добавил Тислер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І головне, нехай всі німці починають активніше шукати гарних кацапів!
і не приїднаються чи, горді колись, німці до мад'ярів з закликом
"зніміть санкції з кацапні?"
Когда однажды не будет ни ветра , а солнце закроют тучки, то блэкаут произойдёт автоматом.
Еще раз: найдите источник финансирования зеленых. И ликвидируйте его. И все. Климат 10 лет подождет. Сначала надо стереть с лица земли оркостан, иран, китай и арабов тоже не против - вся диктатурская шваль заслуживает уничтожения. И потом уже в демократической планете, выделив в Африку много денег на обучение и строительство рабочих мест, начать решать экологические проблемы. Это эффективнее. 5-6 млрд людей среднего класса, которые с 2034-го года начнут думать о климате, это куда лучше, чем сейчас максимум 1 млрд населения будет еле-еле шо-то делать херней страдать. Заткните зеленых, сейчас им не время и не место. Аналогично и леваков с социализмом. Все, пора заканчивать. Очень рады, что есть пособия мигрантам, что уборщица на фарбике зарабатывает всего в 4 раза меньше, чем доктор наук. А в Китае между прочим этот же доктор наук будет зарабатывать не 5000 евро в месяц, а 20000. А уборщица получать не 1500 евро, а работая с 9 до 22 будет на 200 евро в месяц и еще бесправная, если этому доктору наук нужна баба или еще чего похуже, то в Китае ему все на свете дадут, лишь бы работал и творил. Это утечка мозгов и как результат позор Германии. Не иметь дронов нормальных, фу. Создали все на свете: ракету ПВО, баллистическую ракету, потрясающую систему управления из ничего по сути. До сих пор мы практически этим пользуемся без изменений. А теперь все провалили из-за утечки мозгов, социализма, зеленых с их ограничениями. Вот кто им платит этим зеленым: Китай и его команда.
через дві секунди спілкування з ним - ти вже не разлічаешь цвіта...
але після як він сказав за кацапів "так стидно, що я навіть покраснів" - в мене на мінуту річ відібрало.
жонат на українкі з Одеси - діти красавулі!
ну це тільки один....
Это величайшая афера века, на триллионы $
почему именно так?
а вспомните,ещё год назад,все до отупизма орали о возобновляемой энергии,об электроавтомобилях...
а я ещё года три назад говорил,что электромобиль-это игрушка,созданная для передела мира.
что газа и нефти на планете хватит ещё лет на 1000. но есть нюансы!
если всё это будет дёшево и свободно,то как и при помощи чего держать стадо в узде?
и вот в битве за право управлять стадом встретились две цивилизации,и к сожалению на территории Украины.
Мені здається чи це якийсь місцевий херр ахметов починає глобальне наїбалово?
А потом немецкие власти скажут "мы выполняем волю немецких граждан, прекращая помощь Украине".
https://youtu.be/Kt323KERlGU Bud Light
Буду вечно молодой... А ШО ДЕлатЬ...ХЕХ...
если у тебя есть мудрые полководцы, они не смогут ничего достичь.
Поэтому я слышал об успехе быстрых военных походов, и не слышал об успехе затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны." Сунь-Цзы "Искусство войны "
ПиСи. Недожарив лівєрну ковбасу!
ПиСи: А серйозно.
Я чуть з кушетки не впав, коли почув від нього:
Похєр чия ракета, вина 100 відсотково лежить на підорРашці.
Далі буде