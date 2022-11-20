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Новини
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Іран атакував дроном Shahed 136 танкер біля берегів Оману, - Ізраїль

танкер

Ізраїль звинуватив Іран в атаці дронів у Перській затоці на нафтовий танкер Pacific Zircon. Сдуно під ліберійським прапором перевозило газойль. Для нападу застосовувався тип БПЛА HESA Shahed 136 - такий, як РФ застосовує у війні проти України.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами представника американських військових, атака на судно не завдала серйозних збитків, не вивела корабель з ладу і не перервала його подорож.

В Ізраїлі розцінюють ситуацію як провокацію.

"Ми розглядаємо це як іранську провокацію в Перській затоці - це не напад на Ізраїль - це те саме, що вони зазвичай роблять у Перській затоці, намагаючись підірвати стабільність і здебільшого вплинути на події чемпіонату світу", - сказав ізраїльський чиновник, який попросив не бути названим через делікатність ситуації.

Читайте: Москва домовилась з Тегераном про виробництво іранських безпілотників на території РФ, - The Washington Post

Центральне командування США також зазначало у своїй заяві, що вивчення уламків, що уразили судно, показує, що це був ударний безпілотник серії Shahed.

"Ця атака безпілотних літальних апаратів на цивільне судно в цій критичній морській протоці ще раз демонструє дестабілізуючий характер зловмисної діяльності Ірану в регіоні", - заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл "Ерік" Курила.

За даними компанії-експлуатанта судна Eastern Pacific Shipping, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження, але витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було.

Дивіться: У дронах Shahed-136 іранського виробництва тільки двигуни, інше - компоненти понад 30 західних компаній, - розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран, ймовірно, стоїть за атакою безпілотників, і хоча "цій атаці немає виправдання", вона є "останньою в серії таких дій і більш широкої дестабілізуючої діяльності".

"Вивчивши доступну інформацію, ми впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив цю атаку з використанням БПЛА, смертоносного потенціалу, який він все частіше використовує безпосередньо і через своїх маріонеток на Близькому Сході та поширюється в Росії для використання в Україні", - сказав він.

Салліван попередив, що ця дія загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та "свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом".

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Зазначається також, що зброя та ціль відповідають схемі атак, пов'язаних з Іраном у минулому. 30 липня 2021 року озброєний безпілотник атакував вантажне судно Mercer Street біля узбережжя Омана, внаслідок чого загинули двоє людей. Цей корабель був пов'язаний з ізраїльським мільярдером.

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Ізраїль (1658) Іран (2068) атака (368) танкер (347) Оман (83) дрони (4909)


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Топ коментарі
+42
Ну что евреи дождались? Думали отсидеться то все само собой рассосется. Скоро Иран еще и ядреную бомбу выкатит, которую ему ***** передал взамен на шахиды и ракеты.
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20.11.2022 11:14 Відповісти
+20
ну вот и здрасьте! ))) а предупреждали ж вас ...что Украина может быть своеобразным краштестом.... а следующие удары будут по более жирным и сытым целям...с пейсами...
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20.11.2022 11:18 Відповісти
+15
Ізраїль сказав що це не напад на Ізраїль. Заспокойтеся. А Іран нехай готується хоч десять "шахідів" скинути на євреїв. Нічого страшного. Занепокоєння максимум. Україна за всіх страждати не буде. Навіть не сподівайтеся. Стурбованці хренові.
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20.11.2022 11:31 Відповісти
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Ну что евреи дождались? Думали отсидеться то все само собой рассосется. Скоро Иран еще и ядреную бомбу выкатит, которую ему ***** передал взамен на шахиды и ракеты.
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20.11.2022 11:14 Відповісти
Ты кому про "отсидеться" вешаешь? Пока вы 30 лет с русней торговали, Израиль воевал с хизбалой, которую Иран снабжал ракетами, насносил удары по иранским базам в Сирии и уничтожал иранских ученых-атомщиков. А вы с 1949 года в ООН постоянно глосовали вместе с Ираном и рашей против Израиля.
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20.11.2022 14:37 Відповісти
Операция «Коготь-меч»: Турция нанесла удары по базам в Сирии и Ираке сообщает https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkiye-conducts-air-operation-against-pkk-ypg-terror-targets-in-northern-syria-northern-iraq/2743027 Anadolu .
турецкое телевидение NTV сообщило, что воздушное пространство Сирии, которое контролировала РФ, впервые за долгие годы стало открытым для турецких военных самолетов.
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20.11.2022 11:16 Відповісти
Цікаво. "Шахеди", наскільки відомо, вміють вражати тільки стаціонарні цілі по зазадалегідь введених координатах.
А тут маємо рухому ціль, - морське судно.
Може, це був якийсь інший дрон? Модифікований "Шахед"?
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20.11.2022 11:17 Відповісти
А де написано, що ціль була рухома, а не стояла на якорі?
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20.11.2022 11:48 Відповісти
можно установить телеметрию, и на дистании радиосвязи при отсутствии средств РЭБ атаковывать движущиеся цели. Не такая уж и сложная задача.
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20.11.2022 11:53 Відповісти
ну вот и здрасьте! ))) а предупреждали ж вас ...что Украина может быть своеобразным краштестом.... а следующие удары будут по более жирным и сытым целям...с пейсами...
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20.11.2022 11:18 Відповісти
давно пора ці пейси потурбувати....але чомусь турбують оселндці,а пейсаті в безпеці.може вони таємні союзники?
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20.11.2022 11:21 Відповісти
може...може навіть не на державному рівні... чому б ні? )))
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20.11.2022 11:23 Відповісти
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для украинских беженцев, не имеющих еврейских корней..."
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20.11.2022 11:35 Відповісти
"30 липня 2021 року озброєний безпілотник атакував вантажне судно Mercer Street біля узбережжя Омана"
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20.11.2022 11:49 Відповісти
все зрозуміло...
але саме по нам (на превелику жаль) відпрацьвувалась тактика (і можливість) масового запуску і керування цією іранською "ескадриллю" по живим цілям ( тобто не на полігоні або на симуляторах)
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20.11.2022 11:57 Відповісти
За Израиль не беспокойтесь. Пока что по жирным оселедцям и длинным усам попадает.
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20.11.2022 14:39 Відповісти
так а я за шо? я ж про то и говорю, учатся на нас, с большим прицелом на Израиль...
а Израиль выжидает...чем все это закончится... то ли БПЛА закончаться, то ли... ( а тут не надейтесь, Украина не закончиться))))... я хотел сказать - то ли сама война закончиться !!)))
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20.11.2022 17:04 Відповісти
а що,бородатим аятоллам промацати Ізраїль своїми дронами,слАбо?
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20.11.2022 11:18 Відповісти
хоча вони зараз союзники .може тому і не бьють...недаремно ж суніти кажуть,що шиїти маріонетки юдеїв...
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20.11.2022 11:20 Відповісти
И тут бы сказать: "Израиль, пора наконец-то дать вооружения Украине!".
Но после антиизраильских голосований в ООН, в которых представитель Украины присоединился к россии и ирану, обратиться хочется уже не к Израилю, а к пророссийским диверсантам в высших эшелонах украинской власти.

https://www.youtube.com/watch?v=t_Ra2Oxsb9E
https://www.youtube.com/watch?v=G2M9sseln-0
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20.11.2022 11:24 Відповісти
У Ізраїля є ядерна зброя?
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20.11.2022 11:50 Відповісти
"По-перше, у нас немає ядерної зброї, а по-друге, якщо буде потрібно, то ми її застосуємо".
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20.11.2022 11:55 Відповісти
І як ООН має реагувати на таку відповідь?
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20.11.2022 12:09 Відповісти
Питання у тому, що Україна має проти володіння Ізраїлем ядерною зброєю?

І друге питання - чому в умовах війни росії проти України у тому числі іранськими засобами ураження Україна все одно разом з росією та іраном підтримує антиізраїльські резолюції в ООН?

Можна утриматись при голосуванні, але ж ні, голосуємо проти Ізраїлю, а потім з ідіотською фізіономією питаємо, чому ж Ізраїль не постачає нам зброю.
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20.11.2022 12:45 Відповісти
А у чому проблема офіційно проголосити Ізраїль ядерною державою?
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20.11.2022 13:27 Відповісти
А зачем им этот геморрой?) Обязательства, конвенции... На нет и суда нет)
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20.11.2022 13:46 Відповісти
Проблема в том, что статус Израиля - не Украины дело, особенно когда Украине нужно получить от Израиля военную помощь.
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20.11.2022 14:29 Відповісти
За українські "Кольчуги" вже розрахувалися?
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20.11.2022 15:50 Відповісти
Ну сритесь с Израилем дальше, а потом упрекайте в отсутствии помощи. Пздц.
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20.11.2022 17:14 Відповісти
Брехні й маніпуляцій тут вистачає й без Вас-війна триває вісім років" Питання Голодомору,перед Ізраїлем,стоїть ще довше- не ставте лукавих мерзотників,чиї "Орлани","Форпости" знищують українців,у позу ображених! А небаження Їзраїлю приєднуватись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї , з приводу чого й була резолюція,вказує на позиціонування Ізраїлю у одному ряду з Іраном,Північною Кореєю та,з рештою,московією!
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20.11.2022 14:26 Відповісти
Україна бажає отримати від Ізраїлю військову допомогу чи ні? Якщо ні - можна й далі голосувати разом з кацапами та іраном проти Ізраїлю.
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20.11.2022 14:31 Відповісти
В Украине должны наконец понять, что выдуманный в КГБ народ "палестинцы" , имеет точно такую же вартость как народ лугандона. Оба народа созданы на одной и той же кухне. В луганде считают, что Украина оккупирует собственные области, Луганскую и Донецкую. Точно также и Израиль якобы "оккупирует" собственные земли, т. е. территорию никогда не существующего государства, никогда не существующего до 1964г "палестинского народа". Именно против такой "оккупации" голосует Украина, т.е. продолжает идти в москальских установках.
Таким образом Украина должна сделать выбор - или она в одной лодке с Израилем или она с рашей и антиизраильскими леваками Запада вскормленными в КГБ.
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20.11.2022 14:54 Відповісти
Ви ще згадайте галілеян і ханаанців та чому Христос розмовляв арамейською!
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20.11.2022 15:51 Відповісти
Ханаанцы и иудеи = один народ, только последним во время побега из египетского рабства была дарована Тора. Тора на том самом языке, на котором говорили и писали в языческом Ханаане
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20.11.2022 23:22 Відповісти
Арамейська була імперською мовою окупантів, тому якщо така людина як Ісус взагалі існувала і так розмовляла - вона була як нинішні лугандонці.
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21.11.2022 14:19 Відповісти
Декілька ******** диктатур тероризують світ. Добро повинно бути з кулаками, а не зі "стурбованостями"
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20.11.2022 11:26 Відповісти
От блин, так оказывается Хусейна зря повесили? Нужно было его вооружить побольше, чтобы он таки повесил Хаменеи.
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20.11.2022 11:26 Відповісти
Они друг друга стоили.
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20.11.2022 11:55 Відповісти
Занепокоєність, однозначно! Або дуже велика занепокоєнність, хоча ця занепокоєнність напевно була б якщо танкер потонув
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20.11.2022 11:26 Відповісти
Ізраїль сказав що це не напад на Ізраїль. Заспокойтеся. А Іран нехай готується хоч десять "шахідів" скинути на євреїв. Нічого страшного. Занепокоєння максимум. Україна за всіх страждати не буде. Навіть не сподівайтеся. Стурбованці хренові.
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20.11.2022 11:31 Відповісти
Я щось не пам'ятаю, щоб Ізраїль був чимось стурбованим, крім самого себе...
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20.11.2022 11:52 Відповісти
Я щось не пам'ятаю, щоб Україна була чимось стурбована, крім самої себе...
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20.11.2022 14:42 Відповісти
За запитом "Ізраїль у миротворчих операціях" Google видає - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Миротворчі місії України
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20.11.2022 15:59 Відповісти
Ізраїль за всіх страждав. Тепер ваша черга.
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20.11.2022 14:44 Відповісти
Перше речення наче про Ісуса Христа, - "за всіх постраждав".
А друге, - наче з "євангелія від Януковича". Тіпа, "тепер моя черга бути президентом..." (с)
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20.11.2022 16:51 Відповісти
Якщо росію та іран не зупинити- проблем буде ще більше. Особливо коли іран дорветься дл ядерної зброї
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20.11.2022 11:44 Відповісти
Ну, так...Зачіпка дати звизди "аятолам" є. Чекаємо найближчого тижня: буде трохи рейваху в районі Тегерана і "окрєстностєй".....
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20.11.2022 12:03 Відповісти
Пора бомбить Иран....чурки вкрай о..ели.
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20.11.2022 12:17 Відповісти
Ой дебіли....
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20.11.2022 12:34 Відповісти
Точно иран? Я бы не был так категоричен, так как данный тип может быть и у роззсии. У роззсиян тоже спросите, пусть напрягутся. Это как в том анекдоте - "Кто будет жульничать, тот получит по наглой рыжей морде"
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20.11.2022 14:29 Відповісти
Якби при владі в штатах зараз був Буш то терористів іранців вже порвали..
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20.11.2022 22:47 Відповісти
Утечки нет и никто не погиб? Ну и ладненько. Пусть аятоллы и дальше забавляются
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21.11.2022 17:45 Відповісти
Утечки нет и никто не погиб? Ну и ладненько. Пусть аятоллы и дальше забавляются
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21.11.2022 20:26 Відповісти
 
 