Іран атакував дроном Shahed 136 танкер біля берегів Оману, - Ізраїль
Ізраїль звинуватив Іран в атаці дронів у Перській затоці на нафтовий танкер Pacific Zircon. Сдуно під ліберійським прапором перевозило газойль. Для нападу застосовувався тип БПЛА HESA Shahed 136 - такий, як РФ застосовує у війні проти України.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами представника американських військових, атака на судно не завдала серйозних збитків, не вивела корабель з ладу і не перервала його подорож.
В Ізраїлі розцінюють ситуацію як провокацію.
"Ми розглядаємо це як іранську провокацію в Перській затоці - це не напад на Ізраїль - це те саме, що вони зазвичай роблять у Перській затоці, намагаючись підірвати стабільність і здебільшого вплинути на події чемпіонату світу", - сказав ізраїльський чиновник, який попросив не бути названим через делікатність ситуації.
Центральне командування США також зазначало у своїй заяві, що вивчення уламків, що уразили судно, показує, що це був ударний безпілотник серії Shahed.
"Ця атака безпілотних літальних апаратів на цивільне судно в цій критичній морській протоці ще раз демонструє дестабілізуючий характер зловмисної діяльності Ірану в регіоні", - заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл "Ерік" Курила.
За даними компанії-експлуатанта судна Eastern Pacific Shipping, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження, але витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було.
Раніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран, ймовірно, стоїть за атакою безпілотників, і хоча "цій атаці немає виправдання", вона є "останньою в серії таких дій і більш широкої дестабілізуючої діяльності".
"Вивчивши доступну інформацію, ми впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив цю атаку з використанням БПЛА, смертоносного потенціалу, який він все частіше використовує безпосередньо і через своїх маріонеток на Близькому Сході та поширюється в Росії для використання в Україні", - сказав він.
Салліван попередив, що ця дія загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та "свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом".
Зазначається також, що зброя та ціль відповідають схемі атак, пов'язаних з Іраном у минулому. 30 липня 2021 року озброєний безпілотник атакував вантажне судно Mercer Street біля узбережжя Омана, внаслідок чого загинули двоє людей. Цей корабель був пов'язаний з ізраїльським мільярдером.
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турецкое телевидение NTV сообщило, что воздушное пространство Сирии, которое контролировала РФ, впервые за долгие годы стало открытым для турецких военных самолетов.
А тут маємо рухому ціль, - морське судно.
Може, це був якийсь інший дрон? Модифікований "Шахед"?
але саме по нам (на превелику жаль) відпрацьвувалась тактика (і можливість) масового запуску і керування цією іранською "ескадриллю" по живим цілям ( тобто не на полігоні або на симуляторах)
а Израиль выжидает...чем все это закончится... то ли БПЛА закончаться, то ли... ( а тут не надейтесь, Украина не закончиться))))... я хотел сказать - то ли сама война закончиться !!)))
Но после антиизраильских голосований в ООН, в которых представитель Украины присоединился к россии и ирану, обратиться хочется уже не к Израилю, а к пророссийским диверсантам в высших эшелонах украинской власти.
https://www.youtube.com/watch?v=t_Ra2Oxsb9E
https://www.youtube.com/watch?v=G2M9sseln-0
І друге питання - чому в умовах війни росії проти України у тому числі іранськими засобами ураження Україна все одно разом з росією та іраном підтримує антиізраїльські резолюції в ООН?
Можна утриматись при голосуванні, але ж ні, голосуємо проти Ізраїлю, а потім з ідіотською фізіономією питаємо, чому ж Ізраїль не постачає нам зброю.
Таким образом Украина должна сделать выбор - или она в одной лодке с Израилем или она с рашей и антиизраильскими леваками Запада вскормленными в КГБ.
А друге, - наче з "євангелія від Януковича". Тіпа, "тепер моя черга бути президентом..." (с)