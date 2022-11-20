Байдену сьогодні виповнилося 80 років
Президент США Джо Байден святкує вісімдесятиріччя і планує балотуватися на другий термін.
Байден є найстаршою людиною на посаді президента в історії США, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Білому домі вирішили відмовитися від пишних урочистостей, пов'язаних із ювілеєм. Прессекретарка президента США Карін Жан-П'єр повідомила, що політик відзначатиме своє особисте свято скромно, святковим бранчем у сімейному колі.
Минулого тижня Байден заявив, що, імовірно, знов висуватиме свою кандидатуру на посаду президента. При цьому деякі інші демократи поважного віку, приміром, 82-річна спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, вирішили відійти від керівництва, щоб звільнити місце для молодого покоління.
"Я маю намір знову балотуватися. Але я дуже поважаю долю, і це, зрештою, сімейне рішення. Я думаю, що всі хочуть, щоб я балотувався, але ми будемо це обговорювати. І я не відчуваю ніякого поспіху, так чи інакше, щоб прийняти це рішення", - сказав Байден минулого тижня.
Якщо Байден переможе у 2024 році, то до кінця другого президентського терміну йому виповниться 86 років.
Батько Джо Байдена - Джозеф Робінетт Байден-старший - дожив до 87 років, а мати - Кетрін Юджинія - до 93.
У Білому домі запевняють, що Байден не курить, не вживає алкоголю та займається спортом п'ять разів на тиждень.
Після проведеного у листопаді 2021 року медичного огляду президента США, з'явилося офіційне повідомлення особистого лікаря Байдена Кевіна О'Коннора, який стверджував, що політик повністю придатний до держслужби та здатний виконувати покладені на нього обов'язки без жодних обмежень. "Президент Байден залишається здоровим і енергійним чоловіком", - наголосив медик.
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Буковель, когда ж работать то. все как у нас, прослезился.
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот.
-- Загалом у вас все добре. Раджу тільки побільше прогулюватись на свіжому повітрі.
-- А коли краще прогулюватись: після того, як я рознесу пошту, чи після того? - уточнює пацієнтка.
Трамп запятнал себя любовью к путлеру и ему будет непросто победить на выборах президента, но если ему будет противостоять Байден, которому на то время будет уже сколько - 82? То у Трампа шансы повысятся, а победа Трампа - конец помощи Украине, эта помощь уже под некоторым вопросом с победой республиканцев в Конгрессе.
Про те, що Трамп - прокремлівська шльондра, відомо дуже давно, у мене є кілька посилань на статті про те як він по суті підтримував путіна, а його погляди на війну і підтримку України всім добре відомі:
https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп закликає до переговорів із путіним і лякає Третьою світовою війною.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/ Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну.
https://www.ukr.net/news/details/politics/92400573.html [Трамп] засудив схвалений пакет допомоги для України, сказавши: «Демократи відправляють ще 40 мільярдів доларів Україні, поки американські батьки не можуть прогодувати своїх дітей».
За його (Трампа) словами, адміністрація Байдена "спровокувала" Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну, а риторика Білого дому останніми місяцями перед 24 лютого "сприяла рішенню Путіна".
https://www.newsweek.com/trump-blames-us-almost-forcing-putin-invade-ukraine-1750145 "Вони насправді глузували з нього, якщо ви дійсно подивіться на це. Наша країна і наше так зване керівництво глузували з Путіна. Я сказав: знаєте, вони майже змушують його погодитися з тим, що вони говорять", - сказав Трамп.
За нинішнього рівня підтримки з боку США Україна звільнила Харківську та правобережну частину Херсонської області. Що було, коли у ЗСУ закінчились артилерійські набої, всі пам'ятають - до величезних жертв та втрати Северодонецька та Лисичанська. Тепер розумієте, чому не можна обмежувати підтримку, яку надає Байден і яку закликає обмежити саме Трамп з його партією? Тому що таке обмеження виключає перемогу України.
Я же в прошлый раз уже давал ссылки на англоязычные ресурсы - снова дать? Да часть из них уже дана чуть выше.
О "baby formula": https://www.newsweek.com/trump-calls-baby-formula-shortage-disgrace-that-no-one-talking-about-1706641
Остальные ссылки - выше.
- Э, доктор, уже поздно!
- Почему?
- Мне уже 83 года!
Happy birthday, Mr President 🇺🇦🇺🇸
Ты вот 100% не дашь тому другому мужику по роже?
Обостряется конфликт между Грецией и Турцией, а Украина модернизует "Гром-2" до дальности в 1000 км (Порошенко о такой возможности заявлял), производит 1000 таких ракет и 400 из них подгоняет Греции, а та этими ракетами разносит объекты в Турции. Думаешь, Эрдоган не ударит по Украине за такое?
Вот и страны НАТО не хотят проверять, ударит ли гопник с ядерным оружием по американским базам в Европе после наших ударов по кацапии при помощи ATACMS. Рисковать поставить под удар сотни миллионов граждан в странах НАТО ради Украины, которая в НАТО не стремилась большую часть своей независимой истории? А самим гражданам этого хочется? Хочется рискнуть вступлением в Третью мировую ради, повторяю, не страны НАТО? Не хочется. Никому. Вот почему у нас нет ATACMS.
Претензии к команде Зеленского, что не производили "Сапсан" пусть даже на 280 км (плюс-минус тот же ATACMS), что не развивали и не производили "Вільха" (там максимальная дальность 200 км), а только крали, воровали и пионерили всё, до чего дотягивались.
Раша і в Україну лізла лише для того, аби бути монополістом газу для Європи. Газоносні сланці під Славянськом, Чорноморські неглибоководні залежі газу могли похитнути монополію раші.
Так що трампушка правий: обама з байденом та шмеркельші повністю винні, що закривали очі на небезпеку, що несла політика знавіснілого кремля хто б там не був. Бо їх олігархи несуть цілковиту відповідальність за ******** стан речей.
замість того, щоб оправдувати обережність з боку нато, краще кричіть, бийте в дзвін, волайте, що скаженний джин випущений з пляшки. І загнати його назад - завдання всього людства. Не один я вважаю, що у випадку здачі заходом України в лапи кремля, він оберне і наш людський потенціал на підкорення неслухняної європи. І зробить це запросто, недарма у них сралін в пачьоті.
Сомневаюсь, что большинство жителей стран НАТО уверены, что после завоевания Украины паРаша нападёт на НАТО. У них весьма благополучная жизнь и они до последнего будут держаться за неё, это не голодные нищие кацапы, которые готовы потерять многое ради раздутого величия. Потому НАТО и выбирает, с одной стороны, поддержку нашей "демократии в вечных пелёнках", а с другой - невступление их самих в войну, которая положит конец всему, что для них дорого.
Трамп когда-то рассуждал, что не может объяснить американцу, зачем ему воевать за какую-то заокеанскую условную Эстонию. А как объяснить американцу, что на США напали за поддержку страны, которая даже не в НАТО и которая всю историю моталась между Западом и россией?
Але от чому муляром у 80 років дуже і дуже складно працювать, а президентом можна і в 82 вибиратись!
Наснаги у відродженні потужної Америки і у добиванні рашки!
ОН - МОЛОДЕЦ, только единственное зря слушает ГАВНЮКА СОЛЛЕВАНА и не дает нам дальнебойных ракет.
З днем народження, пане Президенте!
Всі ваші друзі в усьому світі сьогодні бажають Вам незламної енергії, стратегічного бачення, твердості та волі до перемоги! В Україні ці побажання примножуються нашим сильним стратегічним партнерством та роками ефективної, дружньої співпраці!
Так тримати, Джо!
І міцно тримати в руках булаву. Щоб вороги Америки відчували її силу на своїх шкурах.
ТАК ДЕРЖАТЬ !