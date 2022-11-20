Байдену сьогодні виповнилося 80 років

Президент США Джо Байден святкує вісімдесятиріччя і планує балотуватися на другий термін.

Байден є найстаршою людиною на посаді президента в історії США, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Білому домі вирішили відмовитися від пишних урочистостей, пов'язаних із ювілеєм. Прессекретарка президента США Карін Жан-П'єр повідомила, що політик відзначатиме своє особисте свято скромно, святковим бранчем у сімейному колі.

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Минулого тижня Байден заявив, що, імовірно, знов висуватиме свою кандидатуру на посаду президента. При цьому деякі інші демократи поважного віку, приміром, 82-річна спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, вирішили відійти від керівництва, щоб звільнити місце для молодого покоління.

"Я маю намір знову балотуватися. Але я дуже поважаю долю, і це, зрештою, сімейне рішення. Я думаю, що всі хочуть, щоб я балотувався, але ми будемо це обговорювати. І я не відчуваю ніякого поспіху, так чи інакше, щоб прийняти це рішення", - сказав Байден минулого тижня.

Якщо Байден переможе у 2024 році, то до кінця другого президентського терміну йому виповниться 86 років.

Батько Джо Байдена - Джозеф Робінетт Байден-старший - дожив до 87 років, а мати - Кетрін Юджинія - до 93.

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У Білому домі запевняють, що Байден не курить, не вживає алкоголю та займається спортом п'ять разів на тиждень.

Після проведеного у листопаді 2021 року медичного огляду президента США, з'явилося офіційне повідомлення особистого лікаря Байдена Кевіна О'Коннора, який стверджував, що політик повністю придатний до держслужби та здатний виконувати покладені на нього обов'язки без жодних обмежень. "Президент Байден залишається здоровим і енергійним чоловіком", - наголосив медик.