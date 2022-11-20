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Байдену сьогодні виповнилося 80 років

байден

Президент США Джо Байден святкує вісімдесятиріччя і планує балотуватися на другий термін.

Байден є найстаршою людиною на посаді президента в історії США, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Білому домі вирішили відмовитися від пишних урочистостей, пов'язаних із ювілеєм. Прессекретарка президента США Карін Жан-П'єр повідомила, що політик відзначатиме своє особисте свято скромно, святковим бранчем у сімейному колі.

Дивіться: Байден про висування Трампа: він підвів США. ВIДЕО

Минулого тижня Байден заявив, що, імовірно, знов висуватиме свою кандидатуру на посаду президента. При цьому деякі інші демократи поважного віку, приміром, 82-річна спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, вирішили відійти від керівництва, щоб звільнити місце для молодого покоління.

"Я маю намір знову балотуватися. Але я дуже поважаю долю, і це, зрештою, сімейне рішення. Я думаю, що всі хочуть, щоб я балотувався, але ми будемо це обговорювати. І я не відчуваю ніякого поспіху, так чи інакше, щоб прийняти це рішення", - сказав Байден минулого тижня.

Якщо Байден переможе у 2024 році, то до кінця другого президентського терміну йому виповниться 86 років.

Батько Джо Байдена - Джозеф Робінетт Байден-старший - дожив до 87 років, а мати - Кетрін Юджинія - до 93.

Також читайте: Байден просить Конгрес виділити $37,7 млрд на підтримку України

У Білому домі запевняють, що Байден не курить, не вживає алкоголю та займається спортом п'ять разів на тиждень.

Після проведеного у листопаді 2021 року медичного огляду президента США, з'явилося офіційне повідомлення особистого лікаря Байдена Кевіна О'Коннора, який стверджував, що політик повністю придатний до держслужби та здатний виконувати покладені на нього обов'язки без жодних обмежень. "Президент Байден залишається здоровим і енергійним чоловіком", - наголосив медик.

Автор: 

Байден Джо (2893) день народження (119) США (23410)


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Топ коментарі
+34
Зі Святом Містер Презідент!
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20.11.2022 14:41 Відповісти
+33
Вітаю. Ви багато зробили щоб сьогодні була Україна.
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20.11.2022 14:44 Відповісти
+15
шо смішного? дожити до 80 і будувати плани? я б від такого не відмовився...і взагалі дай Бог кожному
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20.11.2022 14:54 Відповісти
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Зі Святом Містер Презідент!
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20.11.2022 14:41 Відповісти
Вітаю. Ви багато зробили щоб сьогодні була Україна.
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20.11.2022 14:44 Відповісти
Здоров"я Вам пане Президенте.
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20.11.2022 16:18 Відповісти
шо смішного? дожити до 80 і будувати плани? я б від такого не відмовився...і взагалі дай Бог кожному
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20.11.2022 14:54 Відповісти
Быть вождем лишь тот один достоин, Кому и честь, и жизнь вручает слепо воин. Жан Расин
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20.11.2022 14:56 Відповісти
А в Рашке не проблемы? 72 - х летний маньяк захватил власть на два десятилетия и некому его заменить? С тех пор одни войны !
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20.11.2022 15:52 Відповісти
спорт пять раз в неделю, туда сюда, Буковель, когда ж работать то. все как у нас, прослезился.
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот.
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20.11.2022 14:49 Відповісти
Приходить жіночка до лікаря. Той її обстежив, і говорить:
-- Загалом у вас все добре. Раджу тільки побільше прогулюватись на свіжому повітрі.
-- А коли краще прогулюватись: після того, як я рознесу пошту, чи після того? - уточнює пацієнтка.
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20.11.2022 15:29 Відповісти
Демократическая партия не могла за время президентства Байдена "подготовить" будущего кандидата в президенты? Это ведь не настолько сложно, находите у себя в партии людей без запятнанной репутации, умеющих выступать, и даёте им возможность это делать на различных мероприятиях.

Трамп запятнал себя любовью к путлеру и ему будет непросто победить на выборах президента, но если ему будет противостоять Байден, которому на то время будет уже сколько - 82? То у Трампа шансы повысятся, а победа Трампа - конец помощи Украине, эта помощь уже под некоторым вопросом с победой республиканцев в Конгрессе.
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20.11.2022 14:49 Відповісти
ну после провала трампистов на "промежуточных" и наездов на Десантиса еще не факт что рыжая козлина выиграет праймериз
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20.11.2022 14:53 Відповісти
не знаєм наперед - як буде з трампом (політики не завжди виконують те що обіцяли), але байден допомагає наполовину можливого. Дуже обережні висловлювання на противагу жорстким заявам Джонсона. Саме Джонсон одним із перших сильно заступився за Україну.
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20.11.2022 15:32 Відповісти
Це у "колишньоСНГшних" політиків заяви не співпадають із вчинками, тому що все ще немає культури контролю і притягнення політиків до відповідальності. А у США за таке можна й імпічмента отримати.

Про те, що Трамп - прокремлівська шльондра, відомо дуже давно, у мене є кілька посилань на статті про те як він по суті підтримував путіна, а його погляди на війну і підтримку України всім добре відомі:

https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп закликає до переговорів із путіним і лякає Третьою світовою війною.



https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/ Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну.

https://www.ukr.net/news/details/politics/92400573.html [Трамп] засудив схвалений пакет допомоги для України, сказавши: «Демократи відправляють ще 40 мільярдів доларів Україні, поки американські батьки не можуть прогодувати своїх дітей».

За його (Трампа) словами, адміністрація Байдена "спровокувала" Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну, а риторика Білого дому останніми місяцями перед 24 лютого "сприяла рішенню Путіна".
https://www.newsweek.com/trump-blames-us-almost-forcing-putin-invade-ukraine-1750145 "Вони насправді глузували з нього, якщо ви дійсно подивіться на це. Наша країна і наше так зване керівництво глузували з Путіна. Я сказав: знаєте, вони майже змушують його погодитися з тим, що вони говорять", - сказав Трамп.
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20.11.2022 17:25 Відповісти
З приводу прокремлівської шльондри https://algresearch.org/2022/02/hillary-clintons-spygate-against-trump-campaign-in-2016-establishing-false-trump-russia-links-has-brought-us-to-the-brink-of-world-war-iii/ Щодо безпечних шкіл та дитячої формули, то це називається грою в слова. Бо він не казав, що Україна потім, хоча висловив здивування, що є гроші на Україну але немає на безпеку шкіл та їжу для немовлят. І якщо говорити про країну Х, не згадуючи Україну, США, Трампа, то пріоритетним питанням для керівництва країни Х будуть їжа та безпека в самій країні, а вже потім в інших. Тому мені не зрозуміло чому від "America first" Трампа українців ковбасить, а від "Україна понад усе" ні. Далі, хто сьогодні наполегливо радить Україні сісти за стіл переговорів? Діюча влада, що має вплив. Наполгливо радити у цьому випадку є нічим іншим як шантажем бо у Украни не такий великий вибір, або так або ні. А у діючого президента США батіг(ніякого фінансування) та пряник (черговий пакет)
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20.11.2022 22:28 Відповісти
Орбан, Ердоган, Берлусконі, Трамп - перелік тих, хто бачить єдиний шлях припинення війни у перемовинах з військовим злочинцем путлером. Але Трамп пішов далі і заявив, що задля уникнення війни Україні потрібно було віддати Крим і відмовитись від курсу на вступ до НАТО. А ще саме Трамп протиставляє допомогу Україні будь-яким іншим видаткам. Ніби саме витрати на допомогу Україні заважають витратам на baby formula і безпеку шкіл. Ще Трамп звинуватив Байдена у недостатній повазі до путлера, ніби Байден "глузував" з путлера. А Трамп-молодший використав падіння ракети в Польщі для зайвого заклику перестати витрачати такі шалені гроші на підтримку України, ніби це хоч якось пов'язано між собою!

За нинішнього рівня підтримки з боку США Україна звільнила Харківську та правобережну частину Херсонської області. Що було, коли у ЗСУ закінчились артилерійські набої, всі пам'ятають - до величезних жертв та втрати Северодонецька та Лисичанська. Тепер розумієте, чому не можна обмежувати підтримку, яку надає Байден і яку закликає обмежити саме Трамп з його партією? Тому що таке обмеження виключає перемогу України.
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20.11.2022 23:12 Відповісти
https://protectukrainenow.org/en/report тут не безликі гроші, а одиниці озброєння що одержала Україна з початку віфни. Данні обновлюється кожні 2 тижні. Подивіться хто та що надав, та наскільки постачання зменшились. Про яке обмеження з боку Трампа ви кажете? Хто має силу (Байден) той і надає, або не надає зброю
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20.11.2022 23:51 Відповісти
Я кажу про обмеження порівняно з нинішнім рівнем підтримки, Трамп закликає саме до цього, а ще він хоче, щоб до путлера демонстрували більше поваги.
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26.11.2022 20:44 Відповісти
То Макрон переживає щоб у хутіна обличча залишилось
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26.11.2022 22:50 Відповісти
Макрон жодного разу не закликав до зменшення підтримки України. На відміну від трампістів.
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26.11.2022 22:55 Відповісти
От тільки не треба прогнози будувати та розказувати новини, що не відбулися. Трампа заплямували брехнею. Із новин: республіканці розпочинають розслідування щодо коррупціонної діяльності родини Байденів. В США у розпалі скандал із кріптовалютою. До скандалу причетна демократична партія
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20.11.2022 19:08 Відповісти
"Настамнет", "вывсёврёте" - проходили, знаем
Я же в прошлый раз уже давал ссылки на англоязычные ресурсы - снова дать? Да часть из них уже дана чуть выше.
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20.11.2022 19:14 Відповісти
Надайте і мені персональнор. З задоволенням ознайомлюсь
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20.11.2022 20:18 Відповісти
О финансировании безопасности школ первее финансирования Украины: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61614782

О "baby formula": https://www.newsweek.com/trump-calls-baby-formula-shortage-disgrace-that-no-one-talking-about-1706641

Остальные ссылки - выше.
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20.11.2022 21:06 Відповісти
Байден ещё ху.ла переживёт а вот скабеева это не переживёт.
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20.11.2022 14:50 Відповісти
Вітаемо !
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20.11.2022 14:50 Відповісти
як на мій погляд, фактор віку кандидата може зіграти проти для частини виборців
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20.11.2022 14:51 Відповісти
трампусіка головне вже опустили..навіть в його партії...надоїв з тими самими речами,і нічого нового...там якогось 40 річного висунули від республіканців кандидата
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20.11.2022 14:53 Відповісти
ага в минулому військовий юрист, адвокат, губернатор флоріди вроді...десантник якийсь...чи десантіс як там його...не в приклад нашому юристу-4рази уклоністу і нелоху 42 річному
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20.11.2022 14:57 Відповісти
Не забудьте прийняти активну участь у виборах американського президента
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20.11.2022 19:19 Відповісти
Та Байден ще не одного молодого за пояс заткне. Деякі в 60 виглядають старше, ніж він в 80. А придурку трампу до нього, як до неба.
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20.11.2022 14:58 Відповісти
Ага, ніяк не можу вирішити кого іменинник мені нагадує-Брежнєва чи Черненка
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20.11.2022 19:23 Відповісти
А трамп кого нагадує? Лицаря на білому коні? Штурмували Капітолій зі своїм кумиром? Чи просто півметровий чубчик через лисину приклеєний подобається?
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20.11.2022 19:31 Відповісти
Виймайте голову із телевізора. Капітолій називається House , вхід вільни. Не подобається зачіска Трампа? А Джонсона? Совок ви невмирущий, заміж за нього зібрались?
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20.11.2022 20:22 Відповісти
З ювілеєм ! Міцного здоров*я , тверезої голови і всього найкращого ! Вітаю ! Дякуємо Діду
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20.11.2022 14:51 Відповісти
Байдену 80--я стільки не проживу
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20.11.2022 14:51 Відповісти
в 20 всі так думають)))
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20.11.2022 14:54 Відповісти
як би ж то...а то вже ,три по двадцять
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20.11.2022 14:59 Відповісти
тю! та скільки тут залишилось?))))
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20.11.2022 15:04 Відповісти
Не зарікайтесь...))...
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20.11.2022 15:21 Відповісти
- Если Вы прекратите пить и курить, то проживете до 80 лет.
- Э, доктор, уже поздно!
- Почему?
- Мне уже 83 года!
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20.11.2022 15:36 Відповісти
Happy birthday to you, Joe! The best wishes!
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20.11.2022 14:52 Відповісти
Дідо Джо нехіло так виглядає у 80-ть....Як москаль у свої сорок років 😁😁😁

Happy birthday, Mr President 🇺🇦🇺🇸
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20.11.2022 14:53 Відповісти
скоро й зеле 45! будет он не лох опять! ))
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20.11.2022 14:55 Відповісти
байден! где атакамсы? где тамогавки?с какого раССее можно пулять по Украине, а Украине нельзя наносить удары по на раССее? Или в свои 80 слабо соображаешь, что пока по нараССее не будут нанесены массовые удары, такие как по рашистской инфраструктуре, складам, заводам, железнодорожным станциям, то война еще может долго длится...
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20.11.2022 14:56 Відповісти
💯нанесены массовые удары, такие как по рашистской инфраструктуре, складам, заводам, железнодорожным станциям,
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20.11.2022 15:05 Відповісти
Ну вот дерёшься ты с противником, а к нему подходит другой мужик, даёт ему кувалду и говорит: "Можешь дать ему (тебе) по морде этой кувалдой!".
Ты вот 100% не дашь тому другому мужику по роже?

Обостряется конфликт между Грецией и Турцией, а Украина модернизует "Гром-2" до дальности в 1000 км (Порошенко о такой возможности заявлял), производит 1000 таких ракет и 400 из них подгоняет Греции, а та этими ракетами разносит объекты в Турции. Думаешь, Эрдоган не ударит по Украине за такое?

Вот и страны НАТО не хотят проверять, ударит ли гопник с ядерным оружием по американским базам в Европе после наших ударов по кацапии при помощи ATACMS. Рисковать поставить под удар сотни миллионов граждан в странах НАТО ради Украины, которая в НАТО не стремилась большую часть своей независимой истории? А самим гражданам этого хочется? Хочется рискнуть вступлением в Третью мировую ради, повторяю, не страны НАТО? Не хочется. Никому. Вот почему у нас нет ATACMS.

Претензии к команде Зеленского, что не производили "Сапсан" пусть даже на 280 км (плюс-минус тот же ATACMS), что не развивали и не производили "Вільха" (там максимальная дальность 200 км), а только крали, воровали и пионерили всё, до чего дотягивались.
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20.11.2022 17:43 Відповісти
підтримую в частині прошморганої ракетної програми. Але ось тільки не треба закривати очі на небезпеку для всього світу через існування раші. Адже війна вже йшла давно, тільки не військовими засобами. Пів Європи підсадили на газову голку не з добрих намірів. А лише для того, щоб європа закривала очі на агресивні дії раші будь-де. І це не тільки агресія проти сусідів, війна в Сирії дала купу проблем саме в Європі, але кумпанія меркель-оланд-саркозі-берлусконі мовчки ковтали рашистське гімно через дешевий газ. Так званий баланс інтересів.
Раша і в Україну лізла лише для того, аби бути монополістом газу для Європи. Газоносні сланці під Славянськом, Чорноморські неглибоководні залежі газу могли похитнути монополію раші.
Так що трампушка правий: обама з байденом та шмеркельші повністю винні, що закривали очі на небезпеку, що несла політика знавіснілого кремля хто б там не був. Бо їх олігархи несуть цілковиту відповідальність за ******** стан речей.
замість того, щоб оправдувати обережність з боку нато, краще кричіть, бийте в дзвін, волайте, що скаженний джин випущений з пляшки. І загнати його назад - завдання всього людства. Не один я вважаю, що у випадку здачі заходом України в лапи кремля, він оберне і наш людський потенціал на підкорення неслухняної європи. І зробить це запросто, недарма у них сралін в пачьоті.
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20.11.2022 20:51 Відповісти
Это только у россии такая картина мира, что она вправе дёргать за ниточки весь бывший соцлагерь, не вошедший в НАТО. А США не дёргает Евросоюз за ниточки, Запад отличается от соцлагеря наличием демократии. Потому Трамп - обычный популист.

Сомневаюсь, что большинство жителей стран НАТО уверены, что после завоевания Украины паРаша нападёт на НАТО. У них весьма благополучная жизнь и они до последнего будут держаться за неё, это не голодные нищие кацапы, которые готовы потерять многое ради раздутого величия. Потому НАТО и выбирает, с одной стороны, поддержку нашей "демократии в вечных пелёнках", а с другой - невступление их самих в войну, которая положит конец всему, что для них дорого.
Трамп когда-то рассуждал, что не может объяснить американцу, зачем ему воевать за какую-то заокеанскую условную Эстонию. А как объяснить американцу, что на США напали за поддержку страны, которая даже не в НАТО и которая всю историю моталась между Западом и россией?
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20.11.2022 21:48 Відповісти
Політик,який порахував усі кроки ,від Афганістану до війни в Україні.
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20.11.2022 15:05 Відповісти
може бояры не хватает? потому и депрессия...
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20.11.2022 15:07 Відповісти
Вітаю Байдена!
Але от чому муляром у 80 років дуже і дуже складно працювать, а президентом можна і в 82 вибиратись!
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20.11.2022 15:25 Відповісти
Happy Birthday to You, дідьо Джо!
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20.11.2022 15:25 Відповісти
Вітаємо пане Президент!
Наснаги у відродженні потужної Америки і у добиванні рашки!
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20.11.2022 15:28 Відповісти
***** не повинне дожити до такого віку. Скільки,до речі років цьому кацапському підару?
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20.11.2022 15:39 Відповісти
72 роки кацапському підеру.
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20.11.2022 15:56 Відповісти
ДЕДУ еще столько же проЖить!!!

ОН - МОЛОДЕЦ, только единственное зря слушает ГАВНЮКА СОЛЛЕВАНА и не дает нам дальнебойных ракет.
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20.11.2022 15:41 Відповісти
Та він нікого не слухає, бо спить із откритими очима і в знаходиться десь у нірвані
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20.11.2022 19:30 Відповісти
Но, все таки, лучше быть как Байден в НИРВАНЕ, чем как ТРАМП - *** у Путина сосать.
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20.11.2022 21:21 Відповісти
Сексуально стурбований? Фотку скинь (не свою) як доказ
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20.11.2022 22:29 Відповісти
ТЕТКА, ты что, РЕАЛЬНО ********???
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25.11.2022 00:21 Відповісти
Блин, чухать бы себя в 80 также)
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20.11.2022 15:45 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4506 Петро Порошенко :

З днем народження, пане Президенте!

Всі ваші друзі в усьому світі сьогодні бажають Вам незламної енергії, стратегічного бачення, твердості та волі до перемоги! В Україні ці побажання примножуються нашим сильним стратегічним партнерством та роками ефективної, дружньої співпраці!

Так тримати, Джо!
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20.11.2022 16:26 Відповісти
Боже борони Америку
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20.11.2022 16:41 Відповісти
З Днем народження, пане Президенте! Многоя літа!
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20.11.2022 16:50 Відповісти
Віка й здоров'я діду.
І міцно тримати в руках булаву. Щоб вороги Америки відчували її силу на своїх шкурах.
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20.11.2022 16:56 Відповісти
В такому віці, давно пора на волю в пампаси.Дорогу молодим ! А старі корчі,нехай розводять кукурудзу на ранчо в Техасі.)))
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20.11.2022 16:56 Відповісти
дарма вважаєте, що кукурудзу так просто вирощувати. Хтось трошки може і попрацювати і в такому віці, але лише трішки і під наглядом молодших.
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20.11.2022 20:55 Відповісти
Здоров'я нашому Байдену і многая літа,д'якуємо за все,Україна не забуде Вас.Якщо б був трамп,то країні був трампець,а бо якась обама,страшно уявити.
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20.11.2022 17:59 Відповісти
Байден в 80 намного активнее, чем путин в 72.
ТАК ДЕРЖАТЬ !
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20.11.2022 19:45 Відповісти
на війні деякі дуже легко заробляють - режим секретності таке інше. мда, а от есесеру америка допомагала значно більше.
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20.11.2022 20:58 Відповісти
https://moonzori.com/pozdravlenyya-s-dnem-rozhdenyya-v-proze/#:~:text=%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%B0%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C С Днем рождения ! Всех благ господин президент!
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03.03.2023 23:01 Відповісти
 
 