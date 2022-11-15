Байден просить Конгрес виділити $37,7 млрд на підтримку України

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпуванням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У листі директорки адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг до спікерки Палати представників Ненсі Пелосі зазначається, що понад три чверті з 40 мільярдів доларів, схвалених Конгресом на початку 2022 року для України, вже виплачені або заплановані.

"Разом, за потужної двопартійної підтримки в Конгресі, ми надали значну допомогу, яка мала вирішальне значення для успіху України на полі бою – і ми не можемо дозволити цій підтримці вичерпатися", – йдеться в листі Янг.

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Допомога Україні, про яку просить Білий дім, охоплює:

$21,7 мільярда на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку;

$14,5 мільярда на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду;

$900 мільйонів на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США;

$626 мільйонів на підтримку ядерної безпеки України.

Нагадаємо, раніше Конгрес уже затвердив як термінове фінансування 12,3 мільярда доларів допомоги Україні в межах тимчасового бюджету.

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