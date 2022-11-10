Нідерланди спрямують €100 мільйонів у військовий фонд для України

Нідерланди планують внести 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України (IFU) для фінансування придбання військової техніки для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресреліз Міністерства оборони Нідерландів.

У Міноборони Нідерландів наголосили, що кошти фонду IFU, учасниками якого також є Велика Британія, Данія та Норвегія, використовуватимуться для закупівлі техніки безпосередньо у виробників, щоб забезпечити її якнайшвидшу передачу в Україну, і такий підхід дозволятиме оптимально використовувати наявний бюджет.

Очікується, що перші промислові контракти IFU будуть укладені до кінця цього року. Перші поставки в Україну очікуються у першій половині наступного року.

Фонд дає змогу країнам-учасницям продовжувати надавати Україні військову підтримку в довгостроковій перспективі. Він пропонує учасникам додатковий метод надання підтримки без шкоди для їхньої власної боєготовності та можливості розгортання.

Наразі створення фонду перебуває на завершальній стадії - його учасники спільно з Україною розробляють проєкт рамкової угоди, у якій буде прописано, хто за що несе відповідальність і як працює фонд.

Тендерні пропозиції також можуть подавати сторони з країн, які не роблять внески до фонду. Уряд країни, де знаходиться відповідний виробник, повинен гарантувати надійність виробника. Той самий уряд також відповідає за необхідні експортні ліцензії.

Як повідомлялося, Нідерланди також планують відправити від 50 до 100 військовослужбовців для участі в місії ЄС із підготовки українських військових.