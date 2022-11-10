Нидерланды направят €100 миллионов в военный фонд для Украины

Нидерланды планируют внести 100 миллионов евро в новый Международный фонд для Украины (IFU) для финансирования приобретения военной техники для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны Нидерландов.

В Минобороны Нидерландов отметили, что средства фонда IFU, участниками которого также являются Великобритания, Дания и Норвегия, будут использоваться для закупки техники непосредственно у производителей, чтобы обеспечить ее скорейшую передачу в Украину, и такой подход позволит оптимально использовать имеющийся бюджет.

Ожидается, что первые промышленные контракты IFU будут заключены до конца этого года. Первые поставки в Украину ожидаются в первой половине следующего года.

Фонд дает возможность странам-участницам продолжать оказывать Украине военную поддержку в долгосрочной перспективе. Он предлагает участникам дополнительный метод поддержки без ущерба для их собственной боеготовности и возможности развертывания.

В настоящее время создание фонда находится на завершающей стадии - его участники совместно с Украиной разрабатывают проект рамочного соглашения, в котором будет прописано, кто за что несет ответственность и как работает фонд.

Тендерные предложения также могут подавать стороны из стран, не делающих взносы в фонд. Правительство страны, где находится соответствующий изготовитель, должно гарантировать надежность производителя. То же правительство также отвечает за необходимые экспортные лицензии.

Как сообщалось, Нидерланды также намерены отправить от 50 до 100 военнослужащих для участия в миссии ЕС по подготовке украинских военных.