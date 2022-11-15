Байден просит Конгресс выделить $37,7 млрд на поддержку Украины

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 37,7 миллиарда долларов на помощь Украине в качестве срочной помощи в связи с исчерпанием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В письме директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси отмечается, что более трех четвертей из 40 миллиардов долларов, одобренных Конгрессом в начале 2022 года для Украины, уже выплачены или запланированы.

"Вместе, при мощной двухпартийной поддержке в Конгрессе, мы оказали значительную помощь, которая имела решающее значение для успеха Украины на поле боя - и мы не можем позволить этой поддержке иссякнуть", - говорится в письме Янг.

Читайте также: Надеемся на продолжение помощи от США после выборов в Конгресс - Зеленский

Помощь Украине, о которой просит Белый дом, охватывает:

$21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку;

$14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства;

$900 миллионов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США;

$626 миллионов на поддержку ядерной безопасности Украины.

Напомним, ранее Конгресс уже утвердил как срочное финансирование 12,3 миллиарда долларов помощи Украине в рамках временного бюджета.

Читайте также: Германия выделила 1 млрд евро на киберзащиту Украины и фиксацию военных преступлений