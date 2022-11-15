Байден просит Конгресс выделить $37,7 млрд на поддержку Украины
Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 37,7 миллиарда долларов на помощь Украине в качестве срочной помощи в связи с исчерпанием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
В письме директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси отмечается, что более трех четвертей из 40 миллиардов долларов, одобренных Конгрессом в начале 2022 года для Украины, уже выплачены или запланированы.
"Вместе, при мощной двухпартийной поддержке в Конгрессе, мы оказали значительную помощь, которая имела решающее значение для успеха Украины на поле боя - и мы не можем позволить этой поддержке иссякнуть", - говорится в письме Янг.
Помощь Украине, о которой просит Белый дом, охватывает:
- $21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку;
- $14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства;
- $900 миллионов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США;
- $626 миллионов на поддержку ядерной безопасности Украины.
Напомним, ранее Конгресс уже утвердил как срочное финансирование 12,3 миллиарда долларов помощи Украине в рамках временного бюджета.
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Сполучені Штати Америки та України 👍
Разом до Перемоги!
Потом 44 000 000 000 ленд-лиза, уже в октябре завали танками
А теперь ещё 37 700 000 000
Почему залужный не в курсе что у нас уже эскадра F35?
редактор, ты не фрс шоб так баксами разбрасываться!
В Одессу Байден привозил,
И все Украинцы вставали
Когда в пивную он входил."
Москалі ще взнають, чому пані Янг дали ім'я Шаланда!
Значна кількість військової техніки, яка була надана США афганським урядовим силам була залишена талібам після виведення військ США, Міністерство оборони підрахувало, що це обладнання коштувало близько 7,1 мільярда доларів - частина обладнання на суму близько 18,6 мільярда доларів, надане афганським силам у період з 2005 по 2021 рік.
Афганистан. Сколько денег было потрачено?
Подавляющее большинство расходов в Афганистане также приходится на США.
https://www.bbc.com/russian/features-58204373
По данным американского правительства, с 2010 по 2012 год, когда в Афганистане в течение некоторого времени находилось более 100 тысяч солдат, стоимость войны выросла почти до 100 миллиардов долларов в год.
Затем американские вооруженные силы сместили акцент с наступательных операций и сконцентрировались на обучении афганских сил, в результате расходы резко упали.
К 2018 году годовые расходы составили около 45 миллиардов долларов, отчитался Конгрессу США в тот год высокопоставленный чиновник Пентагона.
По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов.
Кроме того, Госдепартамент США вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и другими правительственными агентствами потратил 44 миллиарда долларов на проекты реконструкции.
Таким образом, общая стоимость - по официальным данным - составила 822 млрд долларов в период с 2001 по 2019 год. В эту сумму, однако, не входят расходы в Пакистане, который США используют в качестве базы для операций, связанных с Афганистаном.
Согласно https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2019/US%20Budgetary%20Costs%20of%20Wars%20November%202019.pdf исследованию Университета Брауна в 2019 году , в котором рассматривались военные расходы как в Афганистане, так и в Пакистане, США потратили около 978 миллиардов долларов (эта оценка также включает деньги, выделенные на 2020 финансовый год).
В исследовании отмечается, что оценить общую стоимость сложно, поскольку методы бухгалтерского учета различаются в зависимости от государственных ведомств, а также со временем меняются, что приводит к различным общим оценкам.
Великобритания и Германия, которые содержали в Афганистане самые крупные после США контингенты, потратили в течение войны примерно 30 и 19 миллиардов долларов соответственно.
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?
НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???
НАТО, не ганьбiться зi cвоiми копiйками !
* нагадати скiльки Ви потратили на Афганiстан з нульовим результатом?
не ганьбiться з тими копiйками. тут не пуштуни, тут азiопський Мордор з атомною зброєю,
що веде вiйну проти всього Заходу!
https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
Мы можем вспомнить как за Байденом бегал Блинкен боясь что Байден назвал Путина слишком резко "мясником" и для сми Блинкен говорил нечто ну мол президент погарячился ，тем более когда на каком то етапе Байден рассуждал что с Путиным не очем договариватся ，намекая на то что Росии нужна новая влась и тут как тут вприпрыжку Блинкен рассеивал опасения "бедных" росиян что злые американцы хотят поменять власть в росии. Там еще куча других примеров. Росийское лоби есть ! У него есть фактически неограниченные денежные ресурсы для того чтобы внешгяя политика США была против Украины .
Но в итоге победил наверное американский прагматизм ! Зачем давать абрамсы если и на т 72 украинцы вооют неплохо ? Зачем давать авиацию вообще ，можно просто усилить ПВО старыми ПВО и русские не будут летать вглубь страны ну и украинцы тоже ，то что ето приведет к более численным жертвам и большему времени для освобождения територий ，ну нечего страшного тысячей меньше тысячей больше все ровно идет война и погибают солдаты .
Вот такой вот американский прагматизм ，зато как бы и ескалации нету немцы будут праздновать рождество запекая мясо в духовке и распивая глинтвейн а украинцы все же выстояли ，ну да пришлось нелегко ，да иранские дроны ，да белорусские и таджикские боеприпасы с техникой ，да китай что то да шлет .Но рождество мы встретим без третьей мировой ，а дальше посмотрим . Еще и всевозможных политических плюшек нахватаемся посмотрите США спасли Украину !!! И это правда США спасли Украину ，но цена тому что в Европе немцы будут спокойно пить глинтвейн тысячи десятки тысяч украинцев погибших без авиации в Мариуполе . Более полу года без поддержки со стороны ПВО НАТО что американцы по сути дали ? Легкую бронированную технику для механизирования украинских соединений .
Вы можете упрекнуть меня и сказать а как же польские Крабы французские цезари немецкие панцергаубитце чешские вампиры - аналоги градов ? Я отвечу великолепное оружие ，но то количество которое было передано увы ，для закрытия Сватово креминного направления - может быть достаточно ，но для закрытия активной границы боевых действий в 2 тыс километров пару сот стволов ? ответ очевиден и именно поетому на многочисленных видео по прежнему воююет советская арта ，слава богу хоть снаряды где то смогли накопать произвести и купить !Если вкратце разбить 9 месяцев войны на етапы того что украина получила от соююзников : давайте попробуем
1-3 месяца немного джавелинов нлавав шлемы каски бронежилеты стрелковое оружие
3-6 месяца по сути тоже самое
6-9 легкая бронетехника гаубицы самоходки 155 хаймарсы
Вы мне возразите и скажите а как же бронетанковый кулак от Польши под 200 модифицированных танков ? и дестяки других танков советского производства но от других стран ?
А где американские танки ? Хорошо абрамсы тяжелые для наших дорог ，хотя тоже странно по пустыне они ездят а по грунту не могут что ли ？тогда где леопарды или любые другие танки но современные ? А все просто их не дают !
В чем прелесть абрамса ，он может выводить из строя вражеский танк с того растояния когда тот его тупо не видит не слышит и не достанет ! По сути ето мог быть тир ! Где абрамсы с безопасного растояния ******* по русским т 80 т 80 и прочему хламу .
Но их нету !
Самолеты ето вообще песня ，даже вася на диване понимает что без авиации современные войны не ведутся . Что такое танк или укреп район для бомбаржировщика ?Это тупо муравьи на зеркале по которым ведется огонь как по мишеням в тире .
Насколько бы проще и лече было бы освобожлать Херсон с авиацией ，не по сто метров борясь за каждое село ценою потери пехоты . А пара десятков самолетов вылетили отстрелялись по укрепрайону и потом уже зашла пехота !
Представте как бы Израиль воевал без авиации ? Представили ? Так вот ето и есть нынешняя украинская война пехотой ，посмотрите как идет наступление пехоты ! У больгинства на спине пару гранатометов против танков и бмп . А вместо того чтобы подставлять пехоту которой нужно подкрастся поближе под пулеметы танка или бмп самолет на высоте пару километров в говно бы разбивал любую наземную броню противника ，как ето происходит в Израиле!
Да на данном етапе укранская армия превосходит качество пехоты русских ，да уже наметился перелом и ВСУ вместо оборонительной компании разворачивают оборонительно -наступательную ，на определенных направлениях диктуя инициативу .
Но главное что я хотел сказать в своих рассуждениях США не хотят чтобы украина стала вторым Израилем ! Да идет помощь ! Да едут старые танки ! Но нету подвижек чтобы прислать в Украину не просто танк ，а один из лучших танков ! Не просто гаубицу ，а гаубицу с компютерной начинкой (три смерки были переданы без компютерно наводящей системы) где не нужно механически через оптику высчитывать траекторию .По самолетам вообще тупик ，даже миг так и не были получены ，разве что детали для ремонта ограниченного количства уже старых мигов .
Более того США не позволяют Украине купить ，тупо купить технику другова производства .
Пример котороый может повергнуть в шок ，когда Польша не дожидаясь тупо купила несколько десятков самолетов у южной кореии ，как на рынке ，"запакуйте и отправте в Польщу" да это не ф 35 или ф 22 Но они на десять голов лучше мигов ，самолеты поколения 4+ в то время как сушки с мигам еле еле 3+ . Разница как с абрамсами против т 72!!! Небо и земля !
Росийская економика не схолпывается и несхлопнется потому что они уже живут на золоте им его нужно просто достать из земли и перекачать по трубам в китаи или индию или турцию.
Да у них будет нищать население да наверное исчезнут некоторые импортные детали продукты ，но они выживут они 100% не умрут с голода а при таких ценах на нефть и газ так еще и останутся в + . Росия простит ето удар ？даже не пощечину а удар с разворота по морде совего чистолюбия ？по своиму статусу ？Нет никогда непростит . А из етого следует что ета война непоследняя!
И росия учится ，учится на своих ошибках ，ети ошибку будут записаны на тетражках изучены ，офицеры получили тяжелый опыт боев и в будущем ети же офицеры смогут по новому но уже по улучшенной статегии вести в бой новую технику . Котороую росия обящательно наклепает не за год так за два или за три .
Вы зотите чтобы к тому моменту у нас по прежнему летали старые разваленные МИГ 31 и ездили старые Т 72 пусть даже с улучшенной оптикой ?????
Вы хотите чтобы мы по прежнему спршивали у американцев с НАТО разрешения а можно нам Хамерс ударить по Белгородскому аеропорту с которого пол года **** вылетает авиация бомбить украинские города ，а можно нам батарею накрыть на границе которая стирает наши украинские села с лица земли вместе с жителями ? Вы так хотите ?Или лучше закупить у южной кореи пусть хуже американских стелсов но самолеты которые в ГОВНО ******** РУССКИХ ГДЕ БЫ ТЕ НЕБЫЛИ .Я хочу чтобы у нас был второй вариант .
Почему росии все сходит с рук ? Захотели убить 100тысяч мариупольцев - пожалуйста ! Фосфорные бомбы - пожалуйста касетные беприпасы по жилым кварталам - пожалуйста ! пуски ракет воздушного базирования за тысячи километров - пожалуйста ! все вмды запрещенного минирования - пожалуйста ! обстрелы с подводных лодок калибрами - пожалуйста !
А где украинский адекватный ответ этим тварям которые должны были быть уничтожены еще на русской гребаной територии когда русский военный преступник ***** потянуося нажать кнопку пуск ?Американцев нужно спросить ? Вот так и живем
Поетому я всецело благодарен за помощь которую нам оказала США но за каждый из нескольких десятков хаймерсов было заплочено тысячами жизней мариупольцев !!!
Новые гарантии о мире ? С росиянами ? Статья НАТО ?вы серьезно ?Вот по Польше ****** русская ракета и дальше что ? Нет даьше то что ? Глубокая озабоченность ? Обеспокоеность ？Консультации ？ Да пошли ети НАТО ***** ***** !!! В Польше погибло два человека из ******* русской ракеты !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы думаете я хочу чтобы нато войну обьявило ？ Нет
Но все русские послы должны были ***** стоять раком в посольствах европы и плакать что росия ихняя такая ******** и ето все дурная ошибка . Все росияне должны были бы быть выкинуты ***** с европы со своими послами и семьями ! А все ПВО восточного фланга стать в полную боевую готовность !!!!
Но американцы же говорят недергатся ，поетому сидим тихо ждем решения госдепа !
Я не хочу жить в таких условиях!!!
А вспомните сколько раз русские нарушали воздушное пространство НАТО еще до войны даже ,а диверсии на нитках северного потока ? Да о чем речь ? НАТО не выход !!!!На примере Польши можно поставить на НАТО жырную точку !
Сто советских мста Б лучше одного хаймарса !!!
Я хочу чтобы украина вооружилась оружием которое она будет испольщовать как хочет и куда захочет ，даже если придется поекпать ето оружие у китя или африки мне побарабану .
Пора выходить из под крылышков США ，потому что они летают сверху а все камни и кочки и кровь достаются украине ，да по прежнему просить и требовать и получать помощь от США .
Но при етом искать все возможные и невозможные пути для покупки совеменной авиации и танков у стран которые будут спокойно относится к т