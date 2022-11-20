З окупованих Херсонської та Запорізької областей росіяни вивезли близько 500 зрадників з родинами, - Центр Національної спротиву
Російські загарбники вивезли сотні колаборантів з родинами з окупованих Херсонської та Запорізької областей до Криму.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Людей розселили у двох пансіонатах у Севастополі. Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
У Центрі національного спротиву наголошують, що ніхто зі зрадників не уникне відповідальності за свої діяння.
Топ коментарі
+20 Sav UA
показати весь коментар20.11.2022 16:02 Відповісти Посилання
+12 Тетяна Тать
показати весь коментар20.11.2022 16:02 Відповісти Посилання
+9 Иллария Соняшникова
показати весь коментар20.11.2022 16:09 Відповісти Посилання
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хоч щось добре зробили
а то як війна стихне - 100% спробують повернутися, та ще й верещати про насильну депортацію від якої вони постраждали стануть
А ті колаборанти якщо й не потраплять до в'язниці, все одно страждатимуть на чужині.
Бо " Не можна було розганяти паніку", щоб люди не виїхали за кордон, як перша лєдя.
Так було і в Херсоні. Головний мент втік, а тепер як переможець повернувся у звільнене місто.
Тому що вгодний ОПі.
Ну хотя бы один плюс - ещё ни одна постсоветская страна так не самоочищалась от совковых выродков.