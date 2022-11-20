З окупованих Херсонської та Запорізької областей росіяни вивезли близько 500 зрадників з родинами, - Центр Національної спротиву

Російські загарбники вивезли сотні колаборантів з родинами з окупованих Херсонської та Запорізької областей до Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Людей розселили у двох пансіонатах у Севастополі. Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву наголошують, що ніхто зі зрадників не уникне відповідальності за свої діяння.

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