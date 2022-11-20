УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8700 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 609 23

З окупованих Херсонської та Запорізької областей росіяни вивезли близько 500 зрадників з родинами, - Центр Національної спротиву

окупанти

Російські загарбники вивезли сотні колаборантів з родинами з окупованих Херсонської та Запорізької областей до Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Людей розселили у двох пансіонатах у Севастополі. Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву наголошують, що ніхто зі зрадників не уникне відповідальності за свої діяння. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У вас три кімнати - одну віддайте росіянам: під Мелітополем окупантів селять по квартирах українців

Автор: 

окупація (6751) Запорізька область (3735) державна зрада (1717) Херсонська область (5880)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
росіяни вивезли близько 500 зрадників з родинами
================================
хоч щось добре зробили
показати весь коментар
20.11.2022 16:02 Відповісти
+12
основне щоб вони на раші і залишалися
а то як війна стихне - 100% спробують повернутися, та ще й верещати про насильну депортацію від якої вони постраждали стануть
показати весь коментар
20.11.2022 16:02 Відповісти
+9
Під сраку коліном, щоб аж загуло.
показати весь коментар
20.11.2022 16:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
росіяни вивезли близько 500 зрадників з родинами
================================
хоч щось добре зробили
показати весь коментар
20.11.2022 16:02 Відповісти
Під сраку коліном, щоб аж загуло.
показати весь коментар
20.11.2022 16:09 Відповісти
готова колоніальна адміністрація в Магадані, Бурятії, Тиві
показати весь коментар
20.11.2022 16:25 Відповісти
основне щоб вони на раші і залишалися
а то як війна стихне - 100% спробують повернутися, та ще й верещати про насильну депортацію від якої вони постраждали стануть
показати весь коментар
20.11.2022 16:02 Відповісти
Якщо пишуть, що "близько 500 зрадників з родинами" то їх вже зафіксовано, хто вони такі є, - то нехай повертаються - їх чекає 111 стаття: Державна зрада - п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
показати весь коментар
20.11.2022 16:12 Відповісти
Навіщо це гівно утримувати? Конфіскувати майно - це слушно.
показати весь коментар
20.11.2022 16:14 Відповісти
Тому що це гавно на зоні не протримається довго, а Україна має виконувати Закон, якщо прагне стати членом ЄС.
показати весь коментар
20.11.2022 16:19 Відповісти
Навіщо повертати, якщо вже вони збігли ? Щоб утримувати запроданців? Де логіка?
показати весь коментар
20.11.2022 17:23 Відповісти
Це плюс.
показати весь коментар
20.11.2022 16:02 Відповісти
Могли б і самі виіхати --- шо ж іх тут держало . Копієчку на дорогу збили .
показати весь коментар
20.11.2022 16:06 Відповісти
Ну и отлично. Нах. на истарическую родину
показати весь коментар
20.11.2022 16:14 Відповісти
Очищення нації.

А ті колаборанти якщо й не потраплять до в'язниці, все одно страждатимуть на чужині.
показати весь коментар
20.11.2022 16:20 Відповісти
Хоч щось хороше від війни!!
показати весь коментар
20.11.2022 16:37 Відповісти
А Зєля з Єрмаком кинули на окупованих територіях учасників АТО з сім'ями.
Бо " Не можна було розганяти паніку", щоб люди не виїхали за кордон, як перша лєдя.
показати весь коментар
20.11.2022 16:49 Відповісти
Ментів, прокурорів заздалегідь попередили та вивезли, а тих, хто воював, кинули.
Так було і в Херсоні. Головний мент втік, а тепер як переможець повернувся у звільнене місто.
Тому що вгодний ОПі.
показати весь коментар
20.11.2022 16:55 Відповісти
Та же картина была и в Купянске. За сутки выехали и налоговая в том числе.
показати весь коментар
20.11.2022 20:41 Відповісти
Зачем нужно было столько смертей, чтобы у мразей и любителей "русского мира" сбылась мечта - жить в гавне на паРАШЕ?! Тупорылые сами не могли уехать, не таща войну в чужой дом?! Вопрос риторический, для этого нужны мозги, а не вата.
Ну хотя бы один плюс - ещё ни одна постсоветская страна так не самоочищалась от совковых выродков.
показати весь коментар
20.11.2022 17:15 Відповісти
Чуть не так---но принципиально. Не раз и давненько печатал. Однажды все подобные надоели, по религии правда. И тогда мелом с вечера крестики поставили на дверях таких. И с утра жизнь изменилась---навсегда. И по сей день. С тех пор лучшие в мире сыры, вино, коньяк, ЯО, и ежегодно приезжает посмотреть в ту страну туристов 80---86 миллионов в год. Они чемпионы мира по количеству таких. Умножьте эту цифру пусть на 200 евро, потраченых туристами! Ну как довесок в бюджет!?
показати весь коментар
20.11.2022 20:48 Відповісти
Погано,що до 24.02. вони ніяких зрадників не вивезли з Києва....
показати весь коментар
20.11.2022 17:38 Відповісти
Нехай щастить!
показати весь коментар
20.11.2022 19:11 Відповісти
А когда им говорили - чемодан, вокзал, рабсия, обижались. Теперь наконец воссоединятся с родной говенью.
показати весь коментар
20.11.2022 19:36 Відповісти
 
 