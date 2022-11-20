Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу, - Мінекономіки
Через війну щонайменше п’ять мільйонів людей втратили роботу. Такі цифри оприлюднила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", - зазначила Бережна.
Наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян.
Заступниця міністра додала, що у сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту.
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Так що все попереду шановні. І не сподівайтесь, що всі дуже легко колись поїдуть по безвізу, дурних нема, бо хто захоче повертатись в Сомалі? Висновкі робіть самі, як швидко наші партнери захлопнуть перед нами двері.
Якщо у когось дружина влаштувалась, то ще є надія на воз'єднання, а всі інші до побачення зустрінемось через 30 років, коли економіка почне хоч якось працювати.
Заборона на виїзд - це мавпування політики держави-агресора, IMHO.
Рівень довоєнною економіки повернеться років через 15 після перемоги, люди будуть жити значно гірше.
Міфічний держбюджет роздасть/роздерибанить майже всі репараційні гроші найбагатшим бізнесменам та "друзям" з ОП, що приведе до оновлення матеріальних фондів олігархів без вкладання в них частини їхнього прибутку, чого вони не робили 30 років, а купували нові виробничі активи та розкіш - можливо це і є причиною таких втрат (неготовності до вторгнення та не ефективної протидії вторгненню в лютому-березні).
Це називається "базовим доходом", з ним Україні вдасться потрапити у пост-гуманістмчне суспільство не маючі коштів навіть на гуманістичне.