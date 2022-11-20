Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу, - Мінекономіки

Через війну щонайменше п’ять мільйонів людей втратили роботу. Такі цифри оприлюднила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", - зазначила Бережна.

Наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян.

Заступниця міністра додала, що у сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту.

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