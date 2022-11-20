УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8747 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 077 30

Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу, - Мінекономіки

книжка,безробіття,трудова

Через війну щонайменше п’ять мільйонів людей втратили роботу. Такі цифри оприлюднила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, інформує Цензор.НЕТ

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", - зазначила Бережна. 

Наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян.

Заступниця міністра додала, що у сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Першу тисячу безробітних залучили до відновлення постраждалих регіонів за 6700 грн/місяць

Автор: 

безробіття (560) Україна (5965)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
20.11.2022 17:19 Відповісти
+12
А скільки виїхало в Європу тимчасово і назавжди? Там також мільйони і до цього приклав свою ручку Президент і його молода воровита команда.
показати весь коментар
20.11.2022 17:30 Відповісти
+6
а де шмигіни 500 000 робочих місць?
показати весь коментар
20.11.2022 17:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де шмигіни 500 000 робочих місць?
показати весь коментар
20.11.2022 17:18 Відповісти
А скільки свої родин могли б прогодувати ці люди, так ні, зелений запер всіх у клітку й спостерігає як зубожіють діти українців!
показати весь коментар
20.11.2022 18:56 Відповісти
а вони заглянули в очко *****..
і не знайшли...
показати весь коментар
20.11.2022 19:47 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2022 17:19 Відповісти
Брехня. Набагато більше...
показати весь коментар
20.11.2022 17:20 Відповісти
А скільки виїхало в Європу тимчасово і назавжди? Там також мільйони і до цього приклав свою ручку Президент і його молода воровита команда.
показати весь коментар
20.11.2022 17:30 Відповісти
У президенда пуйло зовсім не молода команда
показати весь коментар
20.11.2022 17:56 Відповісти
Я про нашого Президента, який кричав щов всі поверталися в Україну, а сам робив все, щоб їх тут спіткало те, шщо спіткало. Якби Боневтік робив ракети, проекти яких і гроші йому залишили "баотги", то і пуйло би точно не напало таким образом 24.02.2022 року. Бо тільки 2 ракети "Нептун" потопили їх флагман флоту і "грозу" натовських авіанпсців, а якби цих ракет було сотні шість, та і "Грім 2" біля тисячі, Сапсан, Грім та інші?
показати весь коментар
20.11.2022 19:18 Відповісти
Якраз бракує підняти ціни на електрику, бо безробітний не знає куди діти гроші.
показати весь коментар
20.11.2022 17:38 Відповісти
А тим часом "зарплата" начальника абонентського відділу нашого водоканалу, без всіляких премій, доплат, допомог..., всього лиш 27 тисяч гривень. То в місті, де середня довоєнна зарплата була на рівні не вище 10-12 тисяч. Робота його в тому, щоб носити папочку, можна й порожню, і все! Кілька хлопців комп`ютерщиків, з десяток-півтори контролерів на все місто, онлайн показники, онлай оплата... І 27 тисяч... І то ще непотріб дрібного штибу. А чиновнички, що вище? 40-50 тисяч... і за нєхер робити, нєхер відповідати. А їх ж є і є! А ти з останнього, ****, з тої пенсії ті тарифи оплачуй, бо ж ще й їсти хочеться, і ліки треба... Про одяг-взуття сьогодні вже й не задумуюсь, то вже, курва, недоступно... Ні, я все розумію, і на ЗСУ щось доначу, але як ту мерзоту всю ненавиджу, не менше, ніж тих кацапів. То все ж через них падлюк то все в нас діється. Хужє нє будєт, падло...
показати весь коментар
20.11.2022 17:55 Відповісти
Так, ці падлюкигірші за орків !
показати весь коментар
20.11.2022 18:58 Відповісти
зажрались, за 6 тис в місяць, 5 млн людей не хочуть, ні плитку мостити, ні завали розбирати,.....
показати весь коментар
20.11.2022 17:45 Відповісти
Прошу не забувати про відсотки від державного ПриватБанку, ви ще соціалочку оформіть, рівно 50% Приват забере себе з кожної проводочки.
Так що все попереду шановні. І не сподівайтесь, що всі дуже легко колись поїдуть по безвізу, дурних нема, бо хто захоче повертатись в Сомалі? Висновкі робіть самі, як швидко наші партнери захлопнуть перед нами двері.
Якщо у когось дружина влаштувалась, то ще є надія на воз'єднання, а всі інші до побачення зустрінемось через 30 років, коли економіка почне хоч якось працювати.
показати весь коментар
20.11.2022 17:49 Відповісти
Я дуже добре пам'ятаю пости в групах укр гастербайтерів у польщі, чехії, словаччини весною 2019, так само дуже чудово памятаю пости знайомих гастербайтерів у фейсбуці. Всі вони були 100% за новоє ліцо - Ze. Отже, виходить, що заробітчанські виродки вибрали нам по-пріколу клоуна преZeдентом, а самі з'******* мити панські параші. Тепер нам тут мучатися з їхнім вибором 3.5 років тому. Зато смєшно, правда?
показати весь коментар
20.11.2022 18:36 Відповісти
І зелені корупціонери нічого не роблять, можна було б задіяти цих людей для роботи на перемогу, хоча ремонтувати техніку, шити спорядження... Безробіття збільшить злочинність
показати весь коментар
20.11.2022 17:53 Відповісти
Ахха щонайменше це фігня, з однієї it контори дуж е великої звільнили половину співробітників і дуууже багато так і не знайшли роботу до сьогодні. А таких ситуацій тисячі на сьогодні тому я не вірю всього навсього в 5 млн. ))
показати весь коментар
20.11.2022 18:11 Відповісти
А хто сказав, що умовний програміст - це 100% гарантія працевлаштування вже сьогодні? Навіть до війни і ковіду, шарящі чуваки мали грошову подушку на 3-6 міс на випадок зміни роботи.
показати весь коментар
20.11.2022 18:25 Відповісти
дякую президенте і всій вашій команді за предательство после омана
показати весь коментар
20.11.2022 18:12 Відповісти
Мені дуже цікаво, хто з ким про що там домовився. Цікаво, чи в американців є матеріали?
показати весь коментар
20.11.2022 21:08 Відповісти
Так мож' ті дурбецили задумаються над тим, щоб дозволити вільним українцям виїхати за кордон при наявності робочих контрактів ?
Заборона на виїзд - це мавпування політики держави-агресора, IMHO.
показати весь коментар
20.11.2022 18:16 Відповісти
в суспільстві превалює ідея, що всім повинно бути ху#во без виключення!
показати весь коментар
20.11.2022 18:28 Відповісти
А приват банк хочет возвращения кредитов. ….. посоветовала обратиться к президенту.
показати весь коментар
20.11.2022 18:31 Відповісти
Головна проблема нинішньої влади полягає у тому, що ці довпойопи прийшли до влади з однією метою - грабувати країну. Тому вони абсолютно не здатні ні створювати умови для відновлення бізнесу, ні для залучення інвестицій. Де там ті уйобки, які в квітні 2019-го казали, що хужє нє будєт?!
показати весь коментар
20.11.2022 18:31 Відповісти
Кожному Українцю повинно! дістатися від $350 доларів щомісячно від репарацій - пожиттєво!
Рівень довоєнною економіки повернеться років через 15 після перемоги, люди будуть жити значно гірше.
Міфічний держбюджет роздасть/роздерибанить майже всі репараційні гроші найбагатшим бізнесменам та "друзям" з ОП, що приведе до оновлення матеріальних фондів олігархів без вкладання в них частини їхнього прибутку, чого вони не робили 30 років, а купували нові виробничі активи та розкіш - можливо це і є причиною таких втрат (неготовності до вторгнення та не ефективної протидії вторгненню в лютому-березні).
Це називається "базовим доходом", з ним Україні вдасться потрапити у пост-гуманістмчне суспільство не маючі коштів навіть на гуманістичне.

показати весь коментар
20.11.2022 19:08 Відповісти
Це $151 млрд. щорічно, цілком реально для економіки країни-агресора.
показати весь коментар
20.11.2022 19:13 Відповісти
Яке "повернення додому громадян"?Про що вони там марять?Більшість з тих,хто виїхав,вже ніколи сюди не повернеться.
показати весь коментар
20.11.2022 19:14 Відповісти
Бо ж закрили кордони для решти чоловіків. Ця влада взагалі не розуміє, що таке патріотизм!
показати весь коментар
20.11.2022 20:51 Відповісти
Що там безробіття! Тут моряків просто не випустили за кордон до місця роботи.
показати весь коментар
20.11.2022 20:49 Відповісти
 
 