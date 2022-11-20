По меньшей мере, 5 миллионов человек в Украине потеряли работу, - Минэкономики

Из-за войны по меньшей мере пять миллионов человек потеряли работу. Такие цифры обнародовала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время польско-украинского экономического форума.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, информирует Цензор.НЕТ.

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - отметила Бережная.

В настоящее время одним из ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой наших граждан.

Замминистра добавила, что в соседней Польше сейчас около 1,5 млн украинцев находятся по программе временно защиты.

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