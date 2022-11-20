По меньшей мере, 5 миллионов человек в Украине потеряли работу, - Минэкономики
Из-за войны по меньшей мере пять миллионов человек потеряли работу. Такие цифры обнародовала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время польско-украинского экономического форума.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, информирует Цензор.НЕТ.
"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - отметила Бережная.
В настоящее время одним из ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой наших граждан.
Замминистра добавила, что в соседней Польше сейчас около 1,5 млн украинцев находятся по программе временно защиты.
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Так що все попереду шановні. І не сподівайтесь, що всі дуже легко колись поїдуть по безвізу, дурних нема, бо хто захоче повертатись в Сомалі? Висновкі робіть самі, як швидко наші партнери захлопнуть перед нами двері.
Якщо у когось дружина влаштувалась, то ще є надія на воз'єднання, а всі інші до побачення зустрінемось через 30 років, коли економіка почне хоч якось працювати.
Заборона на виїзд - це мавпування політики держави-агресора, IMHO.
Рівень довоєнною економіки повернеться років через 15 після перемоги, люди будуть жити значно гірше.
Міфічний держбюджет роздасть/роздерибанить майже всі репараційні гроші найбагатшим бізнесменам та "друзям" з ОП, що приведе до оновлення матеріальних фондів олігархів без вкладання в них частини їхнього прибутку, чого вони не робили 30 років, а купували нові виробничі активи та розкіш - можливо це і є причиною таких втрат (неготовності до вторгнення та не ефективної протидії вторгненню в лютому-березні).
Це називається "базовим доходом", з ним Україні вдасться потрапити у пост-гуманістмчне суспільство не маючі коштів навіть на гуманістичне.