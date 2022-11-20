УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8604 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 554 4

За уточненою інформацією протягом 19 листопада на Запоріжжі поранено понад 100 окупантів, знищено 20 одиниць техніки та 2 склади, - Генштаб

зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат російських окупантів 19 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За уточненими даним в Запорізькій області та Херсонщині від наших ударів 17 листопада вбито та поранено 90 окупантів, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6781) Запорізька область (3735) втрати (4445) ЗСУ (7669)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваюся, смертельно поранені?
показати весь коментар
20.11.2022 19:58 Відповісти
Приємна вечірня новина . Слава ЗСУ !
показати весь коментар
20.11.2022 20:16 Відповісти
Дуже обнадійливе. Очікуємо.
показати весь коментар
20.11.2022 21:49 Відповісти
Поранені орки повинні здохнути , всі 😠
показати весь коментар
21.11.2022 01:02 Відповісти
 
 