За уточненою інформацією протягом 19 листопада на Запоріжжі поранено понад 100 окупантів, знищено 20 одиниць техніки та 2 склади, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат російських окупантів 19 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області", - зазначається у повідомленні.
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