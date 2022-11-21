Зеленський підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками, - Шабунін
Глава ЦПК Віталій Шабунін згоден із заявою віцепрем’єрки Ольги Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни.
Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я погоджуюся з віцепрем’єркою Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни. Не можливий цей вступ з жадібною і дрібʼязковою політичною елітою. Президент підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками", - зазначає Шабунін.
Він також нагадує, що боротьба з відмиванням коштів - одна з семи вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.
"Однією правкою політики ухайдохали систему фінансового моніторингу себе коханих, а значить, заблокували переговори про вступ України до ЄС. Очевидно, що цю правку доведеться відголосувати, пробачте, в зад. Сподіваюся, що відбудеться це якнайближче до виборів, щоб всі згадали, чим саме займалася влада під час жорстоких боїв на Донеччині. А влада скасувала пожиттєвий фінансовий моніторинг для політично значимих осіб - тобто для себе", - продовжує Шабунін.
Відтепер політично значимі особи (PEP) підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.
Дуже зручно, на переконання глави ЦПК, наприклад, для депутатів, яким треба легалізувати кеш, що його вони кілька років отримували в конвертах.
"Три роки після закінчення терміну "побідував", а там, тільки випавши з-під моніторингу, кешару легалізнув, та й живеш собі, як і годиться справжньому "слузі народу". Коли лобісти цього трешу переконують, що ніде в світі немає пожиттєвого фінмоніторингу, знайте - вони брешуть. Пожиттєвий фінмоніторинг PEP є, наприклад, в Австрії, Бельгії, Кубі, Данії, Єгипті, Ефіопії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ямайці, Литві, Мексиці, Панамі, Норвегії, Сербії, Словенії, Іспанії, Британії та в багатьох інших", - переконує Шабунін.
"Заради можливості відмити бабло, частина влади зламала одну з семи обовʼязкових вимог ЄС щодо вступу туди України", - підсумовує він.
Будь ласка, зачекайте...
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А зеленим гроші потрібні і за будь яких умов
не може воровата влада не убезпечити себе, що б виходити сухими з води.
Як на мене, простіше зобов'язати відповідну категорію діячів подавати декларацію все життя. А колись знайдуться ті, хто їх перевірить.
Як цих виродків земля носе?!
Кушнарьов, Калашников, Чечетов, Кравченко, Кирпа….
Украінці миролюбні, але, як набрякне, то прорве добряче!!!
Батальйони БЗДІЖенців у Відні, Монако і т. д., напряглися….
‼️⚔️🇺🇦❤️✊🤯😡😠🇮🇩🤔🇨🇿🇳🇴🇯🇵🇦🇿🇪🇺🇸🇪🇫🇮🇺🇸🇬🇧🇹🇷🇪🇪‼️⚔️🇺🇦❤️🇱🇹🇩🇪
схоже, після війни Україні таки доведеться його міняти. Наприклад, на Залужного, якщо той погодиться. Пишуть, що ОПа вже хвилюється і просили Залужного зменшити "медійну активність".
ЯКИЙ ПОЧАТОК - ТАКИЙ І КІНЕЦЬ
конфіскація майна у корупціонерів, навіть у родичей, коханок після розслідування.
На час розслідування ПОВНА заморозка всіх фінансів навіть у родичей і близьких
зайомих підозрюваного у корупції.
А тепер. навздогінці.---відповідальний міністр Ткаченко бомбить/заднім числом / ЮНЕСКО і волає :-- нас пограбували!!! І картини .безцінні . прихопили із Херсона...
І до сьогодні завуальовується реальна інформація /яку мимохідь затронув рупор ОП Подоляк/стосовно домовленостей еліт про пропуск оточених ординців із херсонських
лещат ?! Ми тільки стали свідками. як всі телеведучі зверталися. до всих військ. експертів:---Це правда. що командування РФ дали вказівки оркам на правобережжі. переодягатися...відпускати бороди і масово йти у партизани?! Напівправда. завжди породжує хаос. розчарування в отакій владі. коли хочеться лише запитати : хто ВИ насправді Є ?
Бачили очі що брали, їжте доки не повилазите.
Нічого особистого просто їсти хочеться завжди, як сказав "класик": ви тримайтися просто грошей нема.
В Закарпатті є пару таких активістів професійних - всі аж мліли від них, мол які сміливі, які чесні, які принципові, а коли почали розбиратися, то виявилося, що хлопці "професійні інформаційні кілери". Хоче політик місцевий конкурента замовити - наймає тих крикунів і на завтра весь фейсбук повний викриттів, компромату, скелети з шафи тисячами випадають. Брали хлопці готівкою, аби не світитися. Але ніде не працювали ніколи. Потім як розбираєшся, мало того, що гавкають за гроші, так ще і не гребують брати замовлення від тих, на кого вчора гавкали . . .
Ще раз - це не значить, що Шабуніна треба заткнути, най їх всіх пропісочить, без питань. Просто цікаво, чи він сам настільки вже чистий . . . Покопався би вже хтось у його життєписі.
Особливо доводити не ******* чиюсь провину. Головне - ****** . . . а там доводь, що у тебе донька - не повія. Кричать "вкрав" - починається слідство, суд, виявляється, що підстав не дуже. Тоді кричать - ага, суддя корупціонер, прикрив. Ну і так далі.
От зараз у стрічці новин на Цензорі чергове "викриття" -
Так, ніби аби не замазатися черговою цистерною лайна тому нещасному Єрмаку потрібно всюди розсадити своїх лютих ворогів і аби його публічно всі ці контори прокляли. Хоча підозрюю, що і тоді скажуть, що це якийсь хитрий підступ і він все одно винуватий.
Нє, може він і негативний тип, але ж доведіть, засудіть, є ж у цій країні якась Конституція, за неї життя люди віддають на фронті . . .
P.S. Єрмака теж не люблю. Просто приклад навів, який в очі кинувся з останніх.
Тим більше це не Порошенко і демократично вони не підуть . Ви надієтесь на Залужного ,а ви запитали чи захоче він щоб якась мерзота казалащо він брата вбив що міліардів накрав , що томос зробив , що замість доріг армію створював і ще багато чого. Я пам'ятаю слова Порошенка , який сказав що після того що про мене говорять я би і сам за себе не голосував. А тепер ти щось так скромно пукаєш - забув що він брата вбив. Правду кажуть що цій країні хана , Не буде ні НАТО ні ЄС , Буде рашка №2
Не хочу читати лекції тут, тому коротко, тезово :
1. 3 роки моніторингу після уходу з політично-значимої посади - з головою достатньо. Ну на крайній випадок можна зробити 5. Бо коли людина одну каденцію побула депутатом, то це не вирок до кінця життя, особливо тим, хто туди справді йде для політичних амбіцій, а не для збагачення. Ну візьміть того ж Парасюка чи козака Гаврилюка - от нехай тепер до 90 років мучаться, бо побули депутатами ще і неповні 5 років ? Нічого ж не заробили там особливо . . .
2. Систему фінансового контролю потрібно зробити не такою дебільно-жорстокою. Наприклад, по антикорупційним деклараціям (хоча це трохи інше) має бути можливість подання уточнюючих декларацій не лише протягом 7 днів після подання, а будь-коли до початку перевірки НАЗК. Десь помилку технічну допустив, вчасно не виправив - все, розстріл і включення до реєстру корупціонерів із забороною зайняття посад або звільненням цілком нормального дрібного службовця. Так само, помилки до певної суми не повинні взагалі тягнути за собою будь-якої відповідальності, в тому числі адміністративної - бо там не проблема в сумі штрафу, а знову ж таки - в попаданні в той клятий реєстр. Розмір проблеми до двох-трьох мінімальних зарплат повинен вважатися малозначним і таким, що не тягне за собою взагалі ніякої відповідальності, навіть попередження. Крім того, потрібно передбачити можливість поставити галочку, що даєш згоду на оприлюднення твоїх даних з реєстрів і тоді взагалі можна не заповнювати декларацію - най податкова твій 1-ДФ по доходах сама надсилає в реєстр декларацій, так само Держреєстр речових прав най дає твої дані по володінню нерухомістю. А то потім починається - не там кому поставив, не так права зазначив, не так вартість записав - в реєстр корупціонерів . . . А ідея ж в чому була ? Аби всі засвітили свої статки. Так якщо доходи вже в податковій, майно вже в реєстрах, то "на кой х...." його повторно фіксувати ? Най держава сама опублікує - по чиновникам скасувати податкову і банківську таємницю і все. Нє, блін, рахунки треба переписати в декларацію - забув, що колись при СРСР ощадна книжка була, а той рахунок в Ощадбанку до цих пір може рахуватися - все, ти злодій, хоч там навіть 1 гривні немає . . .
Зато коли мільярди - то нічого, то можна. А дрібноті справи ш'ють по дебільним приводам. Брєда море в цій країні.