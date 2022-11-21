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Новини Війна
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Зеленський підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками, - Шабунін

євроінтеграція

Глава ЦПК Віталій Шабунін згоден із заявою віцепрем’єрки Ольги Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни.

Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я погоджуюся з віцепрем’єркою Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни. Не можливий цей вступ з жадібною і дрібʼязковою політичною елітою. Президент підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками", - зазначає Шабунін.

Він також нагадує, що боротьба з відмиванням коштів - одна з семи вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.

"Однією правкою політики ухайдохали систему фінансового моніторингу себе коханих, а значить, заблокували переговори про вступ України до ЄС. Очевидно, що цю правку доведеться відголосувати, пробачте, в зад. Сподіваюся, що відбудеться це якнайближче до виборів, щоб всі згадали, чим саме займалася влада під час жорстоких боїв на Донеччині. А влада скасувала пожиттєвий фінансовий моніторинг для політично значимих осіб - тобто для себе", - продовжує Шабунін.

Відтепер політично значимі особи (PEP) підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.

Дуже зручно, на переконання глави ЦПК, наприклад, для депутатів, яким треба легалізувати кеш, що його вони кілька років отримували в конвертах.

Також читайте: Україна може вступити до ЄС навіть під час війни, - Стефанішина

"Три роки після закінчення терміну "побідував", а там, тільки випавши з-під моніторингу, кешару легалізнув, та й живеш собі, як і годиться справжньому "слузі народу". Коли лобісти цього трешу переконують, що ніде в світі немає пожиттєвого фінмоніторингу, знайте - вони брешуть. Пожиттєвий фінмоніторинг PEP є, наприклад, в Австрії, Бельгії, Кубі, Данії, Єгипті, Ефіопії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ямайці, Литві, Мексиці, Панамі, Норвегії, Сербії, Словенії, Іспанії, Британії та в багатьох інших", - переконує Шабунін.

"Заради можливості відмити бабло, частина влади зламала одну з семи обовʼязкових вимог ЄС щодо вступу туди України", - підсумовує він.

Зеленський підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками, - Шабунін 01

Автор: 

ВР (15047) євроінтеграція (504) моніторинг (197) Шабунін Віталій (538) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (364)


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Топ коментарі
+39
Що це за пуцик посередин1?
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21.11.2022 08:46 Відповісти
+36
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21.11.2022 09:44 Відповісти
+35
Еліта зараз на фронті, те що у кабінетах по іншому зветься.
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21.11.2022 09:10 Відповісти
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Критикуючи дії найвеличніших іншого, ви підриваєте нашу боротьбу і ставите перемогу під знак питання
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21.11.2022 10:05 Відповісти
Навіщо будуть потрібні ті гроші, якщо не стане моєї країни?" - з інтерв'ю П.О. Порошенка

А зеленим гроші потрібні і за будь яких умов
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21.11.2022 10:07 Відповісти
политиков вплоть до мэров городов надо мониторить пожизненно ---- беня пархатый отмывал миллионы долларов в США и его не только ..не мониторят.. а наоборот эта потвора мониторит бюджет Украины в судах и шмыгаль с вовой ..который никому ничего не должен.. нихуя не видят и не слышат а там речь идет о миллиардах гривень --ау шабунин тебя зеленкой давно поливали
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21.11.2022 10:12 Відповісти
Дякую, дуже розумна думка! Нарід хоче крові ПЕПів пожиттєво
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22.11.2022 07:51 Відповісти
Шабуня, та не репетуй ти так. Подай на чергову апеляцію по справі ротердам+ та заспокойся.
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21.11.2022 10:35 Відповісти
але буде ж обов.язково в цьому законі якась кома чи крапка і закон буде читатися по другому
не може воровата влада не убезпечити себе, що б виходити сухими з води.
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21.11.2022 10:40 Відповісти
Свині! Тим більше, після виборів новій владі не треба боятись і негайно активувати розслідування діяльності зелених "слуг народу" - від Зеленського з Єрмаченком до останнього (найбіднішого) депутата і чиновника...
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21.11.2022 10:41 Відповісти
после выборов ничего не поменятся. честные люди во власть априори не могут попасть. в верховную раду можно попасть только как член одной из лидирующих партий, а туда "левых" людей никто не возьмет. для выборов в президенты надо заплатить залог в 3 ляма гривен и потратить десятки миллионов баксов на свой пиар. откуда у честного человека такие деньги? на мера города залог в среднем 300 000 грн. и опять же, намного больше бабла на свою раскрутку. шансы у нормальных людей есть только в какую то сель-рай раду, которые по чути в государстве ничего не решают.
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21.11.2022 11:36 Відповісти
да вы правы... только отстрел может что то изменить
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21.11.2022 17:39 Відповісти
для этого надо чтобы боневтик и вся его шобла, проиграли выборы, причем с треском, чтоб у зеленых не хватило даже для прохода их гнилой фракции в раду, но нарід у нас "мудрий" он выберет их в раду снова, не говоря уже о хозяине кабинета на банковой, мудрый народ то в Англии послевоенной, он прокатил Великого Черчиля , наш выберет себе зелю по новой, хотя надо садить и надолго, но у нас как в кино, кто-ж его посадит, он же ПАМЯТНИК!!! Посадят, только не в буцигарню ,а снова в президентское кресло и забудут ему и Бучу и Гостомель и Ирпень с Бородянкой.....
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21.11.2022 18:37 Відповісти
Це ти свиня! Тебе потрібно моніторити пожиттєво і твоїх родичів, які посади не займали! Тоді б зрозумів, про що мова
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22.11.2022 07:53 Відповісти
ЧМО недоросле!!!
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21.11.2022 11:14 Відповісти
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21.11.2022 11:15 Відповісти
Зазвіздити б у цю зухвалу пику.
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21.11.2022 17:12 Відповісти
Спокійно! Всі корупціонери виїхали, інакше спаситель наш Володимир Олександрович їх би покарав. Приклад цьому, покараний татаров і брат д'Єрмака
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21.11.2022 11:50 Відповісти
Воровать деньги это главная задача всех депутатов включая президента. Зеленский очередной раз показывает, что он только за воровство. Какой ЕС ? В офисе президента берут взятки, а теперь сам президент принимает закон для продолжения процветания корупции. Сейчас правят ВОРЮГИ и Зеленский вместе с ними
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21.11.2022 11:55 Відповісти
Між ВОРЮГИ та Зеленский "и" не потрібно бо це одне й теж.
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21.11.2022 17:14 Відповісти
Не вместе, а во главе.
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22.11.2022 08:13 Відповісти
Это президент воров. Он и пишет законы для воров, олигархов, барыг. Они же его просунули на это кресло, пора отдавать долги. (писать законы для них)
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21.11.2022 11:58 Відповісти
Фоточка ''отпат башки'', і мемів не треба
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21.11.2022 12:00 Відповісти
Інформація для наївної та не дуже розумної частини населення, яка повірила, після щоденних видосиків на провладних каналах, у позитивну трансформацію криворізького гундосу та зеленого злодійкуватий шобла. Можливо, до них дійде, в яку трясовину їх тягне цей набрід, користуючись ситуацією війни.
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21.11.2022 12:10 Відповісти
Ніяка війна не відміняє правила цивілізованих суспільств, в т.ч. ЄС і НАТО.
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21.11.2022 12:11 Відповісти
Ніхто і ніщо не заважає відповідним органам моніторити людину все життя. Деякі закони прямо зобов'язують це робити у разі наявності інформації. Я вже не кажу про оперативно- розшукові та кримінальні справи. Було б бажання у правоохоронців це робити чесно і безкорисно. От з цим проблема.
Як на мене, простіше зобов'язати відповідну категорію діячів подавати декларацію все життя. А колись знайдуться ті, хто їх перевірить.
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21.11.2022 12:17 Відповісти
Ні.Така і схожа закамуфльованість прийнятих "чесними" депутатами законів дозволяє "чесним" суддям крутити правосуддям як дзигою.
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21.11.2022 12:58 Відповісти
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21.11.2022 12:50 Відповісти
А в чем проблема? бубочка блеял о своей эпохе бедности, а на для лохов, которые его выбрали.
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22.11.2022 08:14 Відповісти
Да движение в ЕС единственный способ остановить корупционный беспридел ，или уменьшить до минимума. Поживем увидим
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21.11.2022 13:01 Відповісти
У любому розслідуванні головне не вийти на самого себе!
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21.11.2022 14:10 Відповісти
О, ти бачиш - заборона УПЦ МП "не на часі", звільнення єрмака, татарова і інших ворюг, "не на часі", а заховати свої гнилі корумповані дупи - то на часі!
Як цих виродків земля носе?!
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21.11.2022 14:23 Відповісти
а фулі? зато прікольна... нє? ги-ги...
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21.11.2022 14:34 Відповісти
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21.11.2022 14:43 Відповісти
Стефанчук-Зеленський разом з Шмигалем добре знають шлях привладних ригоАналів та опозажопників!!!
Кушнарьов, Калашников, Чечетов, Кравченко, Кирпа….
Украінці миролюбні, але, як набрякне, то прорве добряче!!!
Батальйони БЗДІЖенців у Відні, Монако і т. д., напряглися….
‼️⚔️🇺🇦❤️✊🤯😡😠🇮🇩🤔🇨🇿🇳🇴🇯🇵🇦🇿🇪🇺🇸🇪🇫🇮🇺🇸🇬🇧🇹🇷🇪🇪‼️⚔️🇺🇦❤️🇱🇹🇩🇪
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21.11.2022 14:47 Відповісти
історія дала шанс шмарклі стати реально Величним Лідером-Переможцем. Але воно з поплічниками все одно обирає шлях недалекого жадібного злодюжки ..
схоже, після війни Україні таки доведеться його міняти. Наприклад, на Залужного, якщо той погодиться. Пишуть, що ОПа вже хвилюється і просили Залужного зменшити "медійну активність".
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21.11.2022 15:08 Відповісти
Зараз дам відповідь на ваш запит одною ілюстрацієй, памятайте що люди не змінюються
ЯКИЙ ПОЧАТОК - ТАКИЙ І КІНЕЦЬ
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21.11.2022 15:45 Відповісти
Не історія дала дебілу шанс, а збіговисько дебілів.
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21.11.2022 17:17 Відповісти
нє "історія дала шанс" - а кремляді натренували та запустили агента "Буратіно"!
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22.11.2022 00:55 Відповісти
якщо "мудрий нарід " витягує гастролера із крісла "квартального" і садить його в крісло президента,то дуже в сорім часі ,ті що обирали гастролера в президенти, самі стали світовими гастролерами , в результаті діяльності рашистського режисера-куйла, і згідно його добору гастролерів-виконавців , для втілення в життя написаного ним сценарію.
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21.11.2022 15:22 Відповісти
ПРОРОЧІ СЛОВА
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21.11.2022 15:42 Відповісти
Що треба зробити - заборона в Україні на роботу з офшорами на 20 років і повна
конфіскація майна у корупціонерів, навіть у родичей, коханок після розслідування.
На час розслідування ПОВНА заморозка всіх фінансів навіть у родичей і близьких
зайомих підозрюваного у корупції.
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21.11.2022 15:48 Відповісти
курва ЗЕлена! що тут ще обговорювати??
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21.11.2022 15:53 Відповісти
Щоденний і пожиттевий моніторинг статків має бути для всіх, в тому числі для всяких різних активістів, волонтерів і благодійників, а не тільки для держслужбовців. Для всіх!!!
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21.11.2022 16:02 Відповісти
Боневтік зі своєю зеленою бандою таке ж зло для країни як і как цапи.
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21.11.2022 16:21 Відповісти
--- Ну все. до чого дотичний наш ЗЕ--керманич /як у неперевершеного ілюзіоніста / покривається туманною димкою. через яку ледь--ледь проглядується суть правди.---все решта завуальовується... припудрюється. ************...Реально проглядається лише мерзенна тінь зради... Чи то вкрай сумнівні перемовини в Омані... чи то витівки з батьком лукашенко щодо порятунку вагнерівців... чи то намагання відбілити . зробити героєм мера Мелітополя . який без жодного пострілу здав місто/ десь зник під байки. що його вивезли Ростов і тяжко там мордують.../А потім його виміняв ЗЕ-- командувач за підрозділ полонених орків і ми почули від - "героя ". шо хтось. мабуть .окупанти---поцупили все музейне СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО !!! І все це на тлі урочистого запевнення ЗЕ--чудодія:-- Мьі своих в беде НЕ бросаем !!! То як це ув*язати: за півроку знати що буде вторгнення і НЕ забезпечити . для майбутніх поколінь збереження такого скарбу ???
А тепер. навздогінці.---відповідальний міністр Ткаченко бомбить/заднім числом / ЮНЕСКО і волає :-- нас пограбували!!! І картини .безцінні . прихопили із Херсона...
І до сьогодні завуальовується реальна інформація /яку мимохідь затронув рупор ОП Подоляк/стосовно домовленостей еліт про пропуск оточених ординців із херсонських
лещат ?! Ми тільки стали свідками. як всі телеведучі зверталися. до всих військ. експертів:---Це правда. що командування РФ дали вказівки оркам на правобережжі. переодягатися...відпускати бороди і масово йти у партизани?! Напівправда. завжди породжує хаос. розчарування в отакій владі. коли хочеться лише запитати : хто ВИ насправді Є ?
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21.11.2022 16:30 Відповісти
Я навіть сумніву не мав, що ці покидьки так зроблять. Віталік, а ти чого очікував?
Бачили очі що брали, їжте доки не повилазите.
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21.11.2022 16:32 Відповісти
В Україні потрібен не тільки пожиттєвий моніторинг політиків, а й їх родин, та всіх фунтів (фіктивних керівників) які можуть віддавати гроші справжньому бенефіціару.
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21.11.2022 17:23 Відповісти
А чи вже так сильно хочуть слуги в ЄС?
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21.11.2022 17:51 Відповісти
Ці два кабани з'їдять ього за п'ять хвилин.
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21.11.2022 18:11 Відповісти
Так званій еліті та олігархам кордони не заважають. Агресія лаптевих поклала край рожевим мріям спрута. Першим чуйка не підвела старого шахрая Рабіновича. А коли маятник перемоги народ та ЗСУ безповоротньо схилив в сторону України, то і останні утекли, тому що крепко наложили в штани і всі це побачили.
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21.11.2022 18:54 Відповісти
Та навіщо їм та Европа, де високі податки на богацтво, тому европейці не можуть щиголяти яхтами і нерухомістю в сотні мільоні не заплативши податки , а податки з природних ресурсів взагалі захмарні, краще в Україні де можно скупити всі державні активи і ресурси , перебуваючи при владі за ціною декількох висоток в центрі Києва і не чого тобі за це не буде при цьому в кредит взявши гроші у держави так щей не віддавати , а тотім всі ресурси в тому числі і землю запаковати через блокблокчейн і виставити на продажу в тій ж Европі і вони все не політики, а респектабельні промисловці інвестори і міценати.
Нічого особистого просто їсти хочеться завжди, як сказав "класик": ви тримайтися просто грошей нема.
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21.11.2022 20:14 Відповісти
Схоже розплата за голосування по приколу буде жорсткою, ці гниди ідуть шляхом януковича, війну вони вже привели в країну тепер тягнуть нас в чергову прірву. Єдина різниця з януковичем це паяц при владі якому сценаристи пишуть правильні тексти і посили. Схоже ці гниди довго так протягнуть, 72% ідіотам це заходить прекрасно
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21.11.2022 20:58 Відповісти
А правильно при Порошенко прийняли закон, що антикорупційним активістам теж, як і політикам, треба заповнювати декларації і звітуватися . . . Шкода, що скасувалося. Я завжди дивуюся : тут пашеш на 5 роботах, і ніби заробляєш щось, але грошей якось завжди не вистачає - то дітей вчити треба, то ремонт у хаті пора зробити, то здоров'я підведе, то у родичів біда яка станеться і треба допомогти, то техніка стара з ладу виходить і треба викроїти копійку на ту покупку . . . А такі, як Шабунін і йому подібні - ну кожен день з усіх сайтів і екранів лізе, то те не так, то се не сяк, але незрозуміло, за які гроші він існує. Питань немає, суспільству потрібно таких "вартових псів демократії", бо он у росіян таким рот закрили і зробився колективний путін. Тобто най постійно дістає і контролює владу, питань немає, це корисно - але є інше питання : якщо він весь час активістом виступає, коли і де він працює і на що він сам живе ???
В Закарпатті є пару таких активістів професійних - всі аж мліли від них, мол які сміливі, які чесні, які принципові, а коли почали розбиратися, то виявилося, що хлопці "професійні інформаційні кілери". Хоче політик місцевий конкурента замовити - наймає тих крикунів і на завтра весь фейсбук повний викриттів, компромату, скелети з шафи тисячами випадають. Брали хлопці готівкою, аби не світитися. Але ніде не працювали ніколи. Потім як розбираєшся, мало того, що гавкають за гроші, так ще і не гребують брати замовлення від тих, на кого вчора гавкали . . .

Ще раз - це не значить, що Шабуніна треба заткнути, най їх всіх пропісочить, без питань. Просто цікаво, чи він сам настільки вже чистий . . . Покопався би вже хтось у його життєписі.
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21.11.2022 21:23 Відповісти
на чий млин воду ллєте дідько?
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21.11.2022 21:31 Відповісти
Ні на чий. Просто в нашій країні не поважали, не поважають і не будуть поважати статтю 62 Конституції про презумпцію невинуватості. Бігають "активісти" різні, обливають людей лайном, іноді заслужено, але іноді і не дуже, часто зовсім безпідставно, а самі аж нічим не відрізняються від тих, кого заслужено обливають.
Особливо доводити не ******* чиюсь провину. Головне - ****** . . . а там доводь, що у тебе донька - не повія. Кричать "вкрав" - починається слідство, суд, виявляється, що підстав не дуже. Тоді кричать - ага, суддя корупціонер, прикрив. Ну і так далі.

От зараз у стрічці новин на Цензорі чергове "викриття" -

Так, ніби аби не замазатися черговою цистерною лайна тому нещасному Єрмаку потрібно всюди розсадити своїх лютих ворогів і аби його публічно всі ці контори прокляли. Хоча підозрюю, що і тоді скажуть, що це якийсь хитрий підступ і він все одно винуватий.
Нє, може він і негативний тип, але ж доведіть, засудіть, є ж у цій країні якась Конституція, за неї життя люди віддають на фронті . . .

P.S. Єрмака теж не люблю. Просто приклад навів, який в очі кинувся з останніх.
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22.11.2022 00:54 Відповісти
Ви **** так одного єдиного президента , який почав щось міняти в Україні зжерли обливанням грязюкою , а тепер коли люди пишуть правду пробуєте чимось вииправдатись і перевертаєте з ніг на голову.Ви своїм вибором довели країну до війни все що твориться на вашій совісті. Порошенко був президентом а не скрізь і всюди як оце ваше. Не треба йому вішати всі гріхи . Крім того ви гадите а потім хочете щоб за один день хтось це прибрав. Як ти думаєш умнєйший хто з нормальних людей погодиться йти розгрібати це лайно знаючи що через рік ви і його обгадите.
Тим більше це не Порошенко і демократично вони не підуть . Ви надієтесь на Залужного ,а ви запитали чи захоче він щоб якась мерзота казалащо він брата вбив що міліардів накрав , що томос зробив , що замість доріг армію створював і ще багато чого. Я пам'ятаю слова Порошенка , який сказав що після того що про мене говорять я би і сам за себе не голосував. А тепер ти щось так скромно пукаєш - забув що він брата вбив. Правду кажуть що цій країні хана , Не буде ні НАТО ні ЄС , Буде рашка №2
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22.11.2022 05:36 Відповісти
Ще раз під цим постом - я за Порошенко голосував в обох турах. Хоча і не з усіма його рішеннями згоден був, але . . .
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22.11.2022 14:25 Відповісти
коли він підпише закон, яким закопає самого себе?
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21.11.2022 21:29 Відповісти
Невгамовні булемійщики, огидні жирні таргани, жруть наші гроші, як не в себе і головне, хочуть все більше з кожним ковшем.
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21.11.2022 22:10 Відповісти
ТрИ ИЗ ЛАРЦА
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21.11.2022 22:25 Відповісти
Зе мерзота.Ублюдочные,гнусные твари,выстраивающее свое счастливое будущее на крови украинцев.
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21.11.2022 22:32 Відповісти
Напомню Китай публично расстреливает коррупционеров на стадионах а США зажаривают на электростульях живьем чтобы помучался. Интересно почему толерантность к ним у украинцев больше чем у геев к *********? Чем можно обьяснить такое толерантное терпение?
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21.11.2022 22:44 Відповісти
Мета цієї поправки зрозуміла. Але як Зеля буде виправдовуватися перед ЄС? Піклуванням про найбільш незахищеними верствами населення?
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21.11.2022 23:44 Відповісти
У нас будь-яка ідея до абсурду доводиться і потім забувають, заради чого все починалося . . .

Не хочу читати лекції тут, тому коротко, тезово :

1. 3 роки моніторингу після уходу з політично-значимої посади - з головою достатньо. Ну на крайній випадок можна зробити 5. Бо коли людина одну каденцію побула депутатом, то це не вирок до кінця життя, особливо тим, хто туди справді йде для політичних амбіцій, а не для збагачення. Ну візьміть того ж Парасюка чи козака Гаврилюка - от нехай тепер до 90 років мучаться, бо побули депутатами ще і неповні 5 років ? Нічого ж не заробили там особливо . . .

2. Систему фінансового контролю потрібно зробити не такою дебільно-жорстокою. Наприклад, по антикорупційним деклараціям (хоча це трохи інше) має бути можливість подання уточнюючих декларацій не лише протягом 7 днів після подання, а будь-коли до початку перевірки НАЗК. Десь помилку технічну допустив, вчасно не виправив - все, розстріл і включення до реєстру корупціонерів із забороною зайняття посад або звільненням цілком нормального дрібного службовця. Так само, помилки до певної суми не повинні взагалі тягнути за собою будь-якої відповідальності, в тому числі адміністративної - бо там не проблема в сумі штрафу, а знову ж таки - в попаданні в той клятий реєстр. Розмір проблеми до двох-трьох мінімальних зарплат повинен вважатися малозначним і таким, що не тягне за собою взагалі ніякої відповідальності, навіть попередження. Крім того, потрібно передбачити можливість поставити галочку, що даєш згоду на оприлюднення твоїх даних з реєстрів і тоді взагалі можна не заповнювати декларацію - най податкова твій 1-ДФ по доходах сама надсилає в реєстр декларацій, так само Держреєстр речових прав най дає твої дані по володінню нерухомістю. А то потім починається - не там кому поставив, не так права зазначив, не так вартість записав - в реєстр корупціонерів . . . А ідея ж в чому була ? Аби всі засвітили свої статки. Так якщо доходи вже в податковій, майно вже в реєстрах, то "на кой х...." його повторно фіксувати ? Най держава сама опублікує - по чиновникам скасувати податкову і банківську таємницю і все. Нє, блін, рахунки треба переписати в декларацію - забув, що колись при СРСР ощадна книжка була, а той рахунок в Ощадбанку до цих пір може рахуватися - все, ти злодій, хоч там навіть 1 гривні немає . . .

Зато коли мільярди - то нічого, то можна. А дрібноті справи ш'ють по дебільним приводам. Брєда море в цій країні.
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22.11.2022 01:13 Відповісти
Не переживай вас всерівно може не 73% але багато. Твій буде керувати дальше. Правильно сказано в анекдоті ,що Бог все дав українцям крім розуму.
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22.11.2022 05:41 Відповісти
Чого ти верещиш, я за Порошенка голосував, а не Зеленського Причому в обох турах.
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22.11.2022 14:24 Відповісти
Все правильно сказали, багато родичів ПЕПів страждають ні за що, навіть невістки та зяті! Пожиттєво як тавро на людині, хоча вона навіть посаду не займала. Зеки і то мають обмежені строки на відсидку
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22.11.2022 07:48 Відповісти
феєричне фото! треба зберегти
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22.11.2022 01:45 Відповісти
...на згадку про(дальше одні матюки)
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22.11.2022 07:10 Відповісти
Нарешті Зеленський щось розумне і правильне зробив! Як цей моніторинг дістав
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22.11.2022 07:31 Відповісти
Яка ж ти, Шабунін, сволота тебе б добряче відфінмоніторить!
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22.11.2022 07:41 Відповісти
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22.11.2022 07:47 Відповісти
dosyt krasty bo pochnetsya kastruvannya 🔪🎈
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22.11.2022 09:46 Відповісти
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