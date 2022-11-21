Зеленський підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками, - Шабунін

Глава ЦПК Віталій Шабунін згоден із заявою віцепрем’єрки Ольги Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни.

Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я погоджуюся з віцепрем’єркою Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни. Не можливий цей вступ з жадібною і дрібʼязковою політичною елітою. Президент підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками", - зазначає Шабунін.

Він також нагадує, що боротьба з відмиванням коштів - одна з семи вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.

"Однією правкою політики ухайдохали систему фінансового моніторингу себе коханих, а значить, заблокували переговори про вступ України до ЄС. Очевидно, що цю правку доведеться відголосувати, пробачте, в зад. Сподіваюся, що відбудеться це якнайближче до виборів, щоб всі згадали, чим саме займалася влада під час жорстоких боїв на Донеччині. А влада скасувала пожиттєвий фінансовий моніторинг для політично значимих осіб - тобто для себе", - продовжує Шабунін.

Відтепер політично значимі особи (PEP) підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.

Дуже зручно, на переконання глави ЦПК, наприклад, для депутатів, яким треба легалізувати кеш, що його вони кілька років отримували в конвертах.

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"Три роки після закінчення терміну "побідував", а там, тільки випавши з-під моніторингу, кешару легалізнув, та й живеш собі, як і годиться справжньому "слузі народу". Коли лобісти цього трешу переконують, що ніде в світі немає пожиттєвого фінмоніторингу, знайте - вони брешуть. Пожиттєвий фінмоніторинг PEP є, наприклад, в Австрії, Бельгії, Кубі, Данії, Єгипті, Ефіопії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ямайці, Литві, Мексиці, Панамі, Норвегії, Сербії, Словенії, Іспанії, Британії та в багатьох інших", - переконує Шабунін.

"Заради можливості відмити бабло, частина влади зламала одну з семи обовʼязкових вимог ЄС щодо вступу туди України", - підсумовує він.