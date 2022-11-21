День гідності та свободи відзначають сьогодні в Україні

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День гідності та свободи відзначають щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.

Він встановлений на честь початку двох революцій: Помаранчевої (2004 рік) та Революції Гідності (2013 рік).

Зазначимо, що з 2005-го по 2011 рік свято відзначалося як День свободи на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада. За часів експрезидента-втікача його святкування фактично скасували, об'єднавши з Днем Соборності 22 січня.

21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції українців у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно відзначає річниці Помаранчевої революції та Євромайдану.

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У своєму привітанні прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що гідність та свобода вписані в генетичний код українців.

"Століттями українська нація доводила, що ніхто не позбавить нас цих якостей. Цю істину підтвердили й доленосні для незалежної України революції та війна з російським загарбником. Агресор може спробувати лишити нас світла чи тепла, спробувати захопити наш дім, нашу землю, але йому не забрати в українців ані Гідність, ані Свободу", - зазначив глава уряду.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що цей день було встановлено у 2014 році з метою відданя належної шани тим, хто у 2004 та 2013 роках постали на захист гідності та свободи українського народу, що призвело спочатку до Помаранчевої революції, а потім до Революції гідності.

"Дуже важливо розуміти, що в 2004 році український народ постав на захист не конкретного кандидата у президенти, а саме на захист своєї свободи обирати керівника держави, а також на захист своєї гідності, оскільки не захотів мати президентом нав'язану росією двічі судиму людину, яка програла навіть нечесні вибори. Та й у 2014 році український народ постав на захист не тільки європейського вектора розвитку, він захищав свободу обирати собі долю незалежно від думки росії, а і свою гідність, оскільки гідний народ не може допустити знущання влади над своїми дітьми тільки за те, що вони публічно висловили свою незгоду з нею", - пояснив він.

У Генштабі ЗСУ заявили, що сьогодні ми вшановуємо громадянський подвиг, патріотизм і мужність людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави. Патріотизм нинішнього покоління, завзяття творців української державності довели, що наш народ є господарем на своїй землі.

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що революція перекреслила будь-яку можливість втягування нашої держави в російську імперію: "І продемонструвала волю народу саме тоді, коли кремль і його посіпаки вже вважали все вирішеним за спиною нас усіх. Відмовившись від підписання Угоди про асоціацію, Янукович підписав вирок собі і своєму режиму. Поліцейський терор зламав росіян на болотній, але не зламав українців на Майдані. Так був зроблений вибір гідності, який зробив неможливим підкорення України".

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зазначила, що День Гідності та Свободи - свято, яке нині нам доводиться відзначити щодня.

"З висоти сьогоднішнього досвіду, досвіду війни, нам може здатися, що події та революції 2004-го і 2013-го років втратили свій масштаб та значення, витончилися, змаліли. Але це не так! Бо це той самий бій, та сама боротьба, та сама війна. Та війна, яку веде Україна вже три століття. Та війна, яка нарешті має закінчитися нашою Перемогою!" - сказала вона.

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