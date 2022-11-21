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Минулої доби окупанти вбили 4 цивільних в Україні, 8 осіб поранено, - ОП

нацполіція,жертви

Минулої доби окупанти вбили чотирьох мирних жителів в Україні.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними обласних військових адміністрацій за минулу добу:

  • Дніпропетровська область - 1 поранений;
  • Донецька область - 3 поранених;
  • Харківська область - 1 загиблий, 2 поранених;
  • Херсонська область - 3 загиблих, 2 поранених.

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Автор: 

поранення (2819) смерть (6779) жертви (1817) Тимошенко Кирило (558)


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21.11.2022 13:04 Відповісти
 
 