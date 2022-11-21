Минулої доби окупанти вбили 4 цивільних в Україні, 8 осіб поранено, - ОП
Минулої доби окупанти вбили чотирьох мирних жителів в Україні.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними обласних військових адміністрацій за минулу добу:
- Дніпропетровська область - 1 поранений;
- Донецька область - 3 поранених;
- Харківська область - 1 загиблий, 2 поранених;
- Херсонська область - 3 загиблих, 2 поранених.
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показати весь коментар21.11.2022 13:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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