ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж росіяни, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Збройні Сили України будуть готові до війни взимку "набагато краще", ніж російська армія - він пов’язав це з допомогою Вашингтона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Під час виступу він повторив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".
"Важко передбачити, як розвиватимуться події і в які терміни, але ми підтримуємо Україну доти, доки скільки буде потрібно. У центрі уваги США — підтримка України", - сказав Остін.
Він зазначив, що Україна хоче переконатися, що вона робить все, щоб повернути собі свої суверенні території.
Глава Пентагону вважає, що Україна буде готова до бойових дій взимку і буде в "набагато кращому стані, ніж її противники" завдяки підтримці США.
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