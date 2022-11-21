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Новини Війна
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ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж росіяни, - Остін

зима,зсу

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Збройні Сили України будуть готові до війни взимку "набагато краще", ніж російська армія - він пов’язав це з допомогою Вашингтона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Під час виступу він повторив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Важко передбачити, як розвиватимуться події і в які терміни, але ми підтримуємо Україну доти, доки скільки буде потрібно. У центрі уваги США — підтримка України", - сказав Остін.

Він зазначив, що Україна хоче переконатися, що вона робить все, щоб повернути собі свої суверенні території.

Глава Пентагону вважає, що Україна буде готова до бойових дій взимку і буде в "набагато кращому стані, ніж її противники" завдяки підтримці США.

Також читайте: Російське вторгнення в Україну - найбільша криза у сфері безпеки для США після Другої світової війни, - Остін

Автор: 

Пентагон (1438) допомога (8450) США (23426) ЗСУ (7674) Остін Ллойд (521)


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21.11.2022 14:20 Відповісти
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21.11.2022 14:27 Відповісти
Не сидіти і не мерзнути хлопцям. Зброя наступати, і ніхто не змерзне
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21.11.2022 14:51 Відповісти
Зимой будет коллапс российской экспедиционной армии, особенно в удалении от крупных городов типа Донецка, Луганска, Мелитополя, жопа будет полная со снабжением, снаряжением, топливом, боеприпасами и едой. Причём чем больше туда будут загонять чмобиков, тем хуже будут ситуация. ВСУ на своей земле и готовы намного больше к зиме, и зарубежная помощь и волонтерка и собственные запасы подкопили. Так, что гетьман Морозенко на нашей стороне, это однозначно.
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21.11.2022 15:08 Відповісти
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21.11.2022 19:09 Відповісти
 
 