Визволення Херсонщини змінило тактику застосування авіації РФ, - Повітряні сили ЗСУ

Визволення правобережжя Херсонщини вплинуло на тактику застосування російської авіації, противник змушений перекидати гелікоптери вглиб тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звільнення Херсонщини дещо змінило тактику застосування російської авіації, тому що (був деокупований) славнозвісний аеродром у Чорнобаївці, де була армійська авіація, гелікоптери противника, ці гелікоптери потрібно кудись перемістити. Є Джанкой, є ще 4 летовища в Криму, які використовує ворог... Противник трохи більше часу буде витрачати на підліт. Так само аеродром Чаплинка (втрачений для рф. - Ред.)... Мінус 2 аеродроми - це для нас тільки позитив", - пояснив він.

Водночас він зауважив, що для авіації відстань особливого значення не має. Якщо говорити про винищувачі, то підлітний час дещо зміниться.

Речник нагадав, що для бойових вильотів ворог використовує близько 40 аеродромів - на території РФ, Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

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