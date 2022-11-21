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Новини Війна
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Визволення Херсонщини змінило тактику застосування авіації РФ, - Повітряні сили ЗСУ

рф,окупанти,літак,винищувач

Визволення правобережжя Херсонщини вплинуло на тактику застосування російської авіації, противник змушений перекидати гелікоптери вглиб тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звільнення Херсонщини дещо змінило тактику застосування російської авіації, тому що (був деокупований) славнозвісний аеродром у Чорнобаївці, де була армійська авіація, гелікоптери противника, ці гелікоптери потрібно кудись перемістити. Є Джанкой, є ще 4 летовища в Криму, які використовує ворог... Противник трохи більше часу буде витрачати на підліт. Так само аеродром Чаплинка (втрачений для рф. - Ред.)... Мінус 2 аеродроми - це для нас тільки позитив", - пояснив він.

Водночас він зауважив, що для авіації відстань особливого значення не має. Якщо говорити про винищувачі, то підлітний час дещо зміниться.

Речник нагадав, що для бойових вильотів ворог використовує близько 40 аеродромів - на території РФ, Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Також читайте: Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів у нас мало, – Повітряні сили

Автор: 

авіація (4173) армія рф (17854) деокупація (950) Повітряні сили (2771) Ігнат Юрій (809)


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Топ коментарі
+23
Вони б і 2-гу світову просрали б Гітлеру, без українців.
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21.11.2022 18:11 Відповісти
+22
Вперше за 350 років кацапів воює без українських вояків.
Весь світ бачить що з того вийшло.
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21.11.2022 17:58 Відповісти
+19
Херсон
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21.11.2022 18:07 Відповісти
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Вперше за 350 років кацапів воює без українських вояків.
Весь світ бачить що з того вийшло.
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21.11.2022 17:58 Відповісти
Вони б і 2-гу світову просрали б Гітлеру, без українців.
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21.11.2022 18:11 Відповісти
И без союзников. Срусские никак не могут понять, что их вклад в победу процентов 12, не больше.
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21.11.2022 18:17 Відповісти
вояки вирішують багато чого і звісно від їх якостей залежить результат в значній мірі, але без західної зброї війна б закінчилася десь в травні, бо нам нічим би було воювати проти авіації, артилерії, бронтехніки, які б вояків усіх розчавили і розбили, якими б героїчними вони не були і професійними. Так що окрема величезна подяка усім партнерам, в тому числі від вояків, за зброю, навчання і амуніцію. Вони вирішують тепер результат цієї війні, в руках наших героїв-професіоналів.
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21.11.2022 18:18 Відповісти
так звичайно...але крім того ,є ще велика світова політика..і висновки зробили майже всі лідери держав
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21.11.2022 20:35 Відповісти
Херсон
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21.11.2022 18:07 Відповісти
Летовища перетворяться на капища.
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21.11.2022 18:55 Відповісти
Как раз для авиации расстояние имеет значение. Насколько помню боевая авиация имеет радиус действия до 1000км. Вертолеты еще меньше. Тоесть рашистам вместо ракет нужно цеплять дополниетльные топливные баки. Уже не говорю о резком сокращении боевых вылетов. Для етого нам нужно дальнобойные ракеты чтобы закрыть для рашистов аеродромы в радиусе до 1000км
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21.11.2022 18:58 Відповісти
Та вони ще і не починали, так кацапи? Немає чим бомбити українські міста, як це робилося влітку, ракети, снаряди і авіація значно зменшена, українці новітньою зброєю НАТО дістають до тилів кацапів і зразу пропала їх ціль по зміні керівництва країни, думають хоч втриматися на тому, що є. "Дамбас" вже ніколи кацапня не відвоює. А без снарядів і звірст поменшало. Слава Богу і ЗСУ, що зупинили цю наволоч і добивають на нашій землі!
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21.11.2022 19:39 Відповісти
Також те що багато хто казав що будуть обстріли Херсону ,якщо не подвинуть орків.Це і сталося.Орки почти кожен день починають лупити по Херсону артою.
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21.11.2022 19:42 Відповісти
 
 