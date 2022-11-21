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Новини Допомога Україні Війна
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Сенатор-республіканець Ріш про допомогу Україні: "США навіть можуть її збільшити"

джим,ріш

Сенатор-республіканець Джим Ріш заявив, що допомога Україні з боку США не зменшуватиметься, попри те, що його партія отримала більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів.

Про це він повідомив в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, можна не боятись скорочення підтримки України з боку США. Він зазначив, що в США "абсолютна свобода слова".

"У нас є 535 конгресменів, і серед цієї кількості є частина тих, хто не підтримує зусилля США у допомозі Україні. Вони мають право висловлювати цю думку, і коли хтось із них робить такі заяви, журналісти, як мухи на мед, злітаються, щоб написати про це", — сказав сенатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатор-республіканець Ріш про винищувачі для України: Коли ми воювали у В’єтнамі, то росіяни постачали літаки для наших противників. Настав час для США

Ріш заявив, що може йтися навіть про збільшення обсягів допомоги Україні. Він наголосив, що "це постійно обговорюється" і згадав пропозицію президента США Джо Байдена про новий пакет допомоги Україні з гарантованим обсягом фінансування.

"Дехто вважає, що там має бути більше грошей, деякі – що має бути менше. Ми знайдемо рішення", — резюмував політик.

Автор: 

допомога (8450) США (23426) Сенат США (612)


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Топ коментарі
+20
Маккейн был республиканец, очень классный был дядька, яро поддерживал Украину.
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21.11.2022 18:27 Відповісти
+16
ВСУ смогут летать на F-16. Пора ответить россии по Вьетнаму, - сенатор от Республиканской партии Джим Риш "Слушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников. Пора для США ответить им тем же", - сказал Риш. Политик заявил, что встречался с украинскими лётчиками и считает, что они смогут использовать F-16.
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21.11.2022 18:27 Відповісти
+13
Я верю республиканцам. Дед Рейган разрушил союз, можете повторить с рашкой. Даёшь нефть по 10.
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21.11.2022 18:23 Відповісти
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ну, то давайте! Покажіть хай левел демократам!
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21.11.2022 18:21 Відповісти
"Хазяїн басейну казав, що як будемо харашо плигати з вишки, то він у басейн води напустить!" (с)
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21.11.2022 18:22 Відповісти
Я верю республиканцам. Дед Рейган разрушил союз, можете повторить с рашкой. Даёшь нефть по 10.
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21.11.2022 18:23 Відповісти
Маккейн был республиканец, очень классный был дядька, яро поддерживал Украину.
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21.11.2022 18:27 Відповісти
Не треба узагальнювати, Джордж Буш старший взагалі вмовляв Україну залишитись у складі СРСР. Маккейн і Рейган красунчики, але далеко не кожний республіканець вартий пошани. Тай серед демів є упороті типу Сандерса. Треба не на партію дивитись, а на конкретну кожну людину.
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21.11.2022 18:58 Відповісти
ВСУ смогут летать на F-16. Пора ответить россии по Вьетнаму, - сенатор от Республиканской партии Джим Риш "Слушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников. Пора для США ответить им тем же", - сказал Риш. Политик заявил, что встречался с украинскими лётчиками и считает, что они смогут использовать F-16.
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21.11.2022 18:27 Відповісти
Давай старина Джимми пора с кацапской ордой заканчивать, останется ещё только косоглазая коммунистическая.
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21.11.2022 18:27 Відповісти
сенатои такі питання не вирішують,а лише підтверджуть рішення!республіканці проти допомоги Україні практично одностайно,за рідкісним винятком
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21.11.2022 18:27 Відповісти
А я кажу республіканці за допомогу Україні практично одностайно,за рідкісним винятком.

Трампісти , Спартци-шмартци , це виняток.
Майбутнє за Десантісом.
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21.11.2022 18:50 Відповісти
Оу, мене колись прям тут на цензорі трампісти в гівно розмазали, коли я заікнувся про те, що гопи будуть ставити на десантіса, а трамп політичний труп...
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21.11.2022 18:59 Відповісти
Достатньо запитати - русскіє за Трампа, чи за Байдена?
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21.11.2022 19:03 Відповісти
Обама 2014 год рашка оккупирует Крым, Байден 2022 год куйло развязывает войну в Украине. Трамп санкции СП2, джавелины для Украины, 150 вагнеровцев в Сирии трупы. куйло сидит тихо как мыш под веником. Европа покупает сжиженный газ у США . Дурный вуйко ты за кого? Трампа или Байдена?
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21.11.2022 22:47 Відповісти
То не трампісти були. То були пєтєботи.
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21.11.2022 19:34 Відповісти
Та ні, навряд чи, у нас петяботів "свій-чужий" відмінно працює, без френдлі файру зазвичай)
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21.11.2022 19:38 Відповісти
Ой бяда на московії! Не ті республіканці у владу зайшли!
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21.11.2022 18:34 Відповісти
На словах --- вищии пілотаж -- більше діи .
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21.11.2022 18:36 Відповісти
А де хвалений ленд-ліз? Чи це вже може "лізо-ленд"?
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21.11.2022 18:40 Відповісти
А це питання до вашого обожнюваного Байдена, конгрес вже давно проголосував за це
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21.11.2022 18:51 Відповісти
Байден нам дає військову допомогу на набагато кращих грантових умовах, ніж прописані у Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.
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21.11.2022 19:21 Відповісти
Наразі ми отримуємо військову допомогу від США грантами, які не треба повертати взагалі. 38 Хімарсів це наші назавжди і безкоштовно, якщо ви досі не зрозуміли. А ось ленд-ліз треба буде повертати вціліле.
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21.11.2022 19:18 Відповісти
В чому проблема, по ленд-лізу отримати все і швидко, виграти за 2-3 місяці, та повернути вціліле, або викупити за символічну ціну, на яку погодиться уряд США.

Чи краще отримувати грантами кілька років?

Це призведе до: війна затягнеться, отримаємо 100 Хімарсів, буде знищено ще більше інфраструктури, загине більше війскових та цивільних, зате в кінці зі 100 Хімарсів, може 50 будуть справні та не ушкоджені.

Підписують грант на 20 млрд, з цієї суми менша частина на зброю та підтримку України, та ще чекати кілька років поки виготовлять.

Інша частина, на підтримку населення та виробників США.

Яка частина йде на справді на підтримку - це нікого вже не хвилює...

Якщо хтось проти - значить проти підтримки України.

Також вже є випадок, що не встигли повністю використати грант на підтримку України - та гроші повернулись до бюджету.

ЛендЛіз діє до 1 жовтня 2023 року - може таке бути, що також не встигнуть задіяти...
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21.11.2022 19:54 Відповісти
Мрійник
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22.11.2022 10:07 Відповісти
по лендлизу вы бы могли взять танки и самолеты, ракеты на 300км дальности, системы ПВО и война не была бы такой затяжной с разрушением инфраструктуры страны и людскими жертвами.
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21.11.2022 23:17 Відповісти
Журналісти злітаються, як зелені мухи на бюджет.
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21.11.2022 18:47 Відповісти
Трамп не вагаючись після хіматаки в Сирії віддав наказ і 40 томагавків рознесли кацапську базу, потім було знищено колону вагнерівців, ал чомусь любителі відосиків його ненавидять. Що заважає такому "великому другові" Байдену повторити це з кацапами в Україні
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21.11.2022 18:55 Відповісти
- любителі відосиків це73?
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21.11.2022 19:00 Відповісти
60 з двох кораблів....(сорі за офтоп)
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21.11.2022 19:14 Відповісти
І так допомога Україні безпрецедентна, ну не хочуть США швидкої перемоги України, бо не знають, що потім робити з ***********🤔
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21.11.2022 18:58 Відповісти
А після нешвидкої перемоги України знають, що потім робити з ***********?
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21.11.2022 19:01 Відповісти
Якась натужна версія, тому що нічого із *********** робити не треба буде, на момент перемоги вже буде зроблено все, що треба.
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21.11.2022 19:02 Відповісти
Уже забыли, что республиканцы предложили в Конгрессе , поставки оружия через Ленд-лиз, который предполагает быструю поставку оружия Украине,
Ленд-лиз Конгресс принял, Байден подписал и ,,забыл,, .... вместо Ленд-лиза, Байдену выгодно давать, якобы Украине, помощь в 40 млрд. долларов, из которых, например, 4 млрд, идет на вооружение, 6 для гражданских нужд Украине, а остальные идут, для США...
Капельные поставки вооружения, ведут к потерям граждан Украины...
Слава Украине!
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21.11.2022 19:23 Відповісти
Клоун, за ці 40 міл'ярдів які "йдуть США" ми отримуємо військову допомогу, яку на відміну від лендлізу не треба буде повертати, або розплачуватись, якщо захочемо залишити собі.
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21.11.2022 19:37 Відповісти
За это время, пока цедят по ложке помощь в "пакетах", у нас на фронте погибают тысячи солдат. Пойди бойцам под Бахмутом расскажи, что нам выгоднее мизерная пакетная помощь, чем несколько больших отгрузок по ленд-лизу того, что у штатов на консервации ржавеет тысячами единиц. Или можешь это рассказать тем, кто Пески прошёл. Их там немного выживших осталось..Пойди задвинь им за то, как нам выгодно будет получить сраных 18 хаймарсов в течении пары лет, при том что в штатах на хранении валяется в районе 700 шт "старых" м270.
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21.11.2022 20:42 Відповісти
угу ********* відколи це "катюші" а хімарси ними і є стали такими дорогими що нам націдили з допомоги уже в 21! лярд аж 38 штук,то щоб не подвигались?
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21.11.2022 22:04 Відповісти
ты платишь за дорогие игрушки жизнями тысяч Украинцев и разрушением страны. По лендлизу можно было взять танки самолеты и дальнобойные ракеты закончив вытеснение русни з Украины гораздо быстрее.
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21.11.2022 23:20 Відповісти
Проблем в том, что в грант, который в виде денег, можна добавить иные денежные хотелки которые не касаются Украины.

ЛендЛиз наоборот предполагает поставку оружия и всего что поможет Украине выиграть.

Если по ЛендЛизу поставить теже 20 Химарсов, то Украина все равно получит только 20 Химарсов - зато быстро, из текущих запасов, не надо ждать 1-2 года пока произведут.

Но проблема, что в ЛендЛиз не добавить например помощь на борьбу с последствиями урагана во Флориде - там нужны деньги, а не Химарсы.

А в грант добавить это просто. И кто будет против гранта для помощи Украине?

То что в гранте меньше половины может быть для помощи Украине - это уже другой вопрос.
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21.11.2022 20:04 Відповісти
тысячи танков на складах США, ракеты нужны были полгода назад - ютуб (прямий)
https://youtu.be/rbTjfXvu5AM
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21.11.2022 20:20 Відповісти
Вот здесь отслеживают помощь

https://protectukrainenow.org/ua/report/

ЛендЛиз подписали 9 мая

17 мая в новостях писали про 40 млрд проголосованной помощи.

Зачем голосовать помощь, если уже есть закон про ЛендЛиз?

40 млрд помощи, действует до 1 октября 2022 года.

Согласно отчета выше, использовали около 11 млрд на оружие (часть на несколько лет помощь), при этом 2-3 млрд. вернулось в бюджет, т.к. не успели подписать помощь до 1 октября.

В украинских новостях даже ЛендЛиз действует, то с мая, то с 1 октрября.

А в реальности закон действует до 1 октября 2023 года, и могут не успеть воспользоваться...
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21.11.2022 20:21 Відповісти
Именно так и надо поступить. Вот аим-120 ракета из NASAMS щелкает кацапские ракеты как орешки. А их много в наличии, притом старые модификации и ее предшественник 9-ый тоже подойдут. Просто поставить американские самолеты с радаром и одновременно переоборудование совковые под пуск этих ракет, т.к. ракеты и сами имеют головку самонаведения с радаром, можно вслепую пускать. И тогда это будет отлично замена ПВО, вдобавок как дополнительная польза можно ******* все кацапские самолеты на любом участке фронта, *********** миги туда же идут, дальность поражения ракеты очень большая, намного больше, чем у запуска с земли.
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21.11.2022 21:57 Відповісти
По вопросу действий US Army в Сирии во времена Трампа...
Всё так да не так. После применения Сирией химического оружия
(несколько раз) против сунитов.Трамп приказал атаковать
сирийскую базу Томогавками. Строения были в самом деле разрушены,
но жертвы были минимальные. Что же касательно атаки Вагнеровцев
на Севере Сирии (до батальона+/-) то американское командование,
как только увидели движуху, тут же соеденились с командованием
Российской армии. Те категорически отказались от Вагнеровцев -
НЕ знаем. Не заказывали. И вообще эти пацаны не из нашего Дома отдыха.
После этого удары были нанесены ракетами и тяжёлым стрелковым
оружием. Вагнеровцы потеряли около 200 "Двухсоттых" и
хренову гору Трехсотых. Что же касается Доналда, то его действия
были более, чем взвешены... Даже когда Иранские твари сбили наш
дрон в Персидском заливе и Трамп собирался ответить "по чёрному"...
Правда, как только ему сообщили, что погибнет 25-30 иранских офицеров,
Трамп тутже изменил миссию на менее болезненную. Без жертв.
Что же касается его поведения на Второй срок (ЕСЛИ БЫ)
Думаю Путиноиды врядли бы напали на Нэньку.
Но это опять таки сослагательное наклонение. И посему всерйоз не рассматривается.
Привожу в основном факты. Без симпатий и антипатий.
(К партиям не принадлежу. Хотя дважды голосовал за Трампа.)
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22.11.2022 01:05 Відповісти
 
 