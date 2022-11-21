Сенатор-республіканець Ріш про допомогу Україні: "США навіть можуть її збільшити"
Сенатор-республіканець Джим Ріш заявив, що допомога Україні з боку США не зменшуватиметься, попри те, що його партія отримала більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів.
Про це він повідомив в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, можна не боятись скорочення підтримки України з боку США. Він зазначив, що в США "абсолютна свобода слова".
"У нас є 535 конгресменів, і серед цієї кількості є частина тих, хто не підтримує зусилля США у допомозі Україні. Вони мають право висловлювати цю думку, і коли хтось із них робить такі заяви, журналісти, як мухи на мед, злітаються, щоб написати про це", — сказав сенатор.
Ріш заявив, що може йтися навіть про збільшення обсягів допомоги Україні. Він наголосив, що "це постійно обговорюється" і згадав пропозицію президента США Джо Байдена про новий пакет допомоги Україні з гарантованим обсягом фінансування.
"Дехто вважає, що там має бути більше грошей, деякі – що має бути менше. Ми знайдемо рішення", — резюмував політик.
Будь ласка, зачекайте...
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Трампісти , Спартци-шмартци , це виняток.
Майбутнє за Десантісом.
Чи краще отримувати грантами кілька років?
Це призведе до: війна затягнеться, отримаємо 100 Хімарсів, буде знищено ще більше інфраструктури, загине більше війскових та цивільних, зате в кінці зі 100 Хімарсів, може 50 будуть справні та не ушкоджені.
Підписують грант на 20 млрд, з цієї суми менша частина на зброю та підтримку України, та ще чекати кілька років поки виготовлять.
Інша частина, на підтримку населення та виробників США.
Яка частина йде на справді на підтримку - це нікого вже не хвилює...
Якщо хтось проти - значить проти підтримки України.
Також вже є випадок, що не встигли повністю використати грант на підтримку України - та гроші повернулись до бюджету.
ЛендЛіз діє до 1 жовтня 2023 року - може таке бути, що також не встигнуть задіяти...
Ленд-лиз Конгресс принял, Байден подписал и ,,забыл,, .... вместо Ленд-лиза, Байдену выгодно давать, якобы Украине, помощь в 40 млрд. долларов, из которых, например, 4 млрд, идет на вооружение, 6 для гражданских нужд Украине, а остальные идут, для США...
Капельные поставки вооружения, ведут к потерям граждан Украины...
Слава Украине!
ЛендЛиз наоборот предполагает поставку оружия и всего что поможет Украине выиграть.
Если по ЛендЛизу поставить теже 20 Химарсов, то Украина все равно получит только 20 Химарсов - зато быстро, из текущих запасов, не надо ждать 1-2 года пока произведут.
Но проблема, что в ЛендЛиз не добавить например помощь на борьбу с последствиями урагана во Флориде - там нужны деньги, а не Химарсы.
А в грант добавить это просто. И кто будет против гранта для помощи Украине?
То что в гранте меньше половины может быть для помощи Украине - это уже другой вопрос.
https://youtu.be/rbTjfXvu5AM
https://protectukrainenow.org/ua/report/
ЛендЛиз подписали 9 мая
17 мая в новостях писали про 40 млрд проголосованной помощи.
Зачем голосовать помощь, если уже есть закон про ЛендЛиз?
40 млрд помощи, действует до 1 октября 2022 года.
Согласно отчета выше, использовали около 11 млрд на оружие (часть на несколько лет помощь), при этом 2-3 млрд. вернулось в бюджет, т.к. не успели подписать помощь до 1 октября.
В украинских новостях даже ЛендЛиз действует, то с мая, то с 1 октрября.
А в реальности закон действует до 1 октября 2023 года, и могут не успеть воспользоваться...
Всё так да не так. После применения Сирией химического оружия
(несколько раз) против сунитов.Трамп приказал атаковать
сирийскую базу Томогавками. Строения были в самом деле разрушены,
но жертвы были минимальные. Что же касательно атаки Вагнеровцев
на Севере Сирии (до батальона+/-) то американское командование,
как только увидели движуху, тут же соеденились с командованием
Российской армии. Те категорически отказались от Вагнеровцев -
НЕ знаем. Не заказывали. И вообще эти пацаны не из нашего Дома отдыха.
После этого удары были нанесены ракетами и тяжёлым стрелковым
оружием. Вагнеровцы потеряли около 200 "Двухсоттых" и
хренову гору Трехсотых. Что же касается Доналда, то его действия
были более, чем взвешены... Даже когда Иранские твари сбили наш
дрон в Персидском заливе и Трамп собирался ответить "по чёрному"...
Правда, как только ему сообщили, что погибнет 25-30 иранских офицеров,
Трамп тутже изменил миссию на менее болезненную. Без жертв.
Что же касается его поведения на Второй срок (ЕСЛИ БЫ)
Думаю Путиноиды врядли бы напали на Нэньку.
Но это опять таки сослагательное наклонение. И посему всерйоз не рассматривается.
Привожу в основном факты. Без симпатий и антипатий.
(К партиям не принадлежу. Хотя дважды голосовал за Трампа.)