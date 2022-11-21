Протести в Кишиневі відбуваються за фінансової підтримки РФ, це помста, - Санду
Протести в Кишиневі організовують групи, що напряму фінансуються Росією, та є помстою за солідарність Молдови з ЄС та Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президентка Молдови Майя Санду в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.
"У цей період у нашій країні діють злочинні угруповання, які мають на меті дестабілізацію Молдови. Напади на нас є частиною гібридної війни, з якою ми стикаємось прямо зараз. Такі групи, які платять таким самим людям, як вони, за участь в антиурядових демонстраціях, безпосередньо фінансуються Російською Федерацією. Ці ворожі дії — помста за внесок Республіки Молдова у цю війну, помста за те, що ми солідарні з ЄС та Україною", - наголосила Майя Санду.
"Республіка Молдова захищається від нападів, але й ми всі маємо захищати Республіку Молдова", - додала вона.
Санду також сказала, що наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть, і що Молдова надалі разом з Україною обиратиме "демократію, мир, свободу".
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Молдова перебуває на передньому краї цих зусиль солідарності з Україною. Ми продовжуватимемо активно боротися з торгівлею зброєю, людьми. Ми зміцнюватимемо ці можливості, щоб бути щитом для ЄС від таких ризиків. Однак наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть. Республіка Молдова обирає демократію, мир, свободу, ЄС та боротьбу з корупцією", - сказала Санду.
Як відомо, проросійська партія "Шор" вже близько 10 тижнів організовує протести в Кишиневі. Члени та представники формування вимагають відставки президентки, розпуску парламенту та організації дострокових парламентських виборів.
З іншого боку, керівництво країни заявило, що люди мають право на мирний протест, але закликало організаторів не порушувати закон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а арештувати їх можливо ?
Потрібно вводити поліграф і ці конюшні поліграфити І в Україні - теж
Сранду?
Що там від Молдови ми хочемо.
Мені одне цікаво, чому румуни відкрито ніяк не реагують.
Може реагують, але тихенько-тихенько ??
******* русаків не пробували?
Бо тут все просто - або ви їх, або вони вас. Грузії це теж стосується.
Тобто, по **** і в автозаки. Можна демократично просто залити водою з пожежних брандсбойтів, погода зараз чудова, куплені гниди не захочуть ризикувати здоров'ям і розбіжуться.
Дивує мене то, що чомусь нормальним людям можна ламати кістки і кидатися по ним світлошумовими гранатами з примотаними цвяхами, а гнідам проросійським не можна. Втім, якщо в країні мусорів вже скупили орки на корню, то в молдові проблеми значно серйозніші, ніж просто якісь там протести.
І ще. Заяви, щодо "вигнати москалів з Придністрянщини" то писк пустопорожніх пиз.аболів. Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) - то споконвічна українська земля споконвіків заселена Українцями. Москалів (як доречі і молдаванів) там майже немає - то зрусифіковані Українці, і, доречі, небезнадійно.... Кого ти, Санду збираєшся звідти виганяти? Українців зі своїх земель? Запаришся, Майяно. Швидше тебе виженуть...
Головне, кацапів не чіпати, так?
Значить вірно говорю - треба ******* рашистів всюди, де тільки з'явиться хоч найменша можливість. Тільки Санду не попросить про допомогу, можеш не переживати. Так і гнитиме те пимири і далі, а якщо кацапам пощастить, то вони туди до влади ще й Додона приведуть - отоді заживемо, не тільки з Білорусі, а й звідти ракетами нас атакувати будуть *****вці.
Головна причина заворушень у Молдавії - значне падіння рівня життя населення, ріст цін, подорожання енергоносіїв, передусім газу і електроенергії. На мітингах там ніхто про кацапів (бачиш - уже не москалів, а кацапів) не говорить: протестують проти падіння рвня життя і пов"язують це з приходом до влади М.Санду . А повернення Придністрянщини Українського Лівобережжя до складу України - то лише питання часу, і, до того ж - не далекого. Смерть москалям! (правильно?)