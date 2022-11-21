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Новини
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Протести в Кишиневі відбуваються за фінансової підтримки РФ, це помста, - Санду

санду

Протести в Кишиневі організовують групи, що напряму фінансуються Росією, та є помстою за солідарність Молдови з ЄС та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президентка Молдови Майя Санду в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

"У цей період у нашій країні діють злочинні угруповання, які мають на меті дестабілізацію Молдови. Напади на нас є частиною гібридної війни, з якою ми стикаємось прямо зараз. Такі групи, які платять таким самим людям, як вони, за участь в антиурядових демонстраціях, безпосередньо фінансуються Російською Федерацією. Ці ворожі дії — помста за внесок Республіки Молдова у цю війну, помста за те, що ми солідарні з ЄС та Україною", - наголосила Майя Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійський експрезидент Молдови Додон вийшов на свободу і обіцяє нові протести

"Республіка Молдова захищається від нападів, але й ми всі маємо захищати Республіку Молдова", - додала вона.

Санду також сказала, що наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть, і що Молдова надалі разом з Україною обиратиме "демократію, мир, свободу".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Молдова перебуває на передньому краї цих зусиль солідарності з Україною. Ми продовжуватимемо активно боротися з торгівлею зброєю, людьми. Ми зміцнюватимемо ці можливості, щоб бути щитом для ЄС від таких ризиків. Однак наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть. Республіка Молдова обирає демократію, мир, свободу, ЄС та боротьбу з корупцією", - сказала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Молдові - антиурядові протести. Влада каже, за ними стоїть РФ

Як відомо, проросійська партія "Шор" вже близько 10 тижнів організовує протести в Кишиневі. Члени та представники формування вимагають відставки президентки, розпуску парламенту та організації дострокових парламентських виборів.

З іншого боку, керівництво країни заявило, що люди мають право на мирний протест, але закликало організаторів не порушувати закон.

Автор: 

Молдова (2088) протест (2407) росія (66104) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+20
Если жевать сопли, то могут и переворот устроить, войну или все что угодно. Всех кремлёвских агентов нужно садить, иначе будет как в Украине - война.....
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21.11.2022 20:02 Відповісти
+15
у нашій країні діють злочинні угруповання, Джерело:

а арештувати їх можливо ?
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21.11.2022 19:52 Відповісти
+11
Попросіть Румунію допомогти вам позбавитися від "ПМР"! Україна, мені здається, буде не проти, якщо деяке озброєння з Румунії надійде до Молдови... А коли "ПМР" зникне, то ще й подякує, якщо при владі адекватні люди будуть.
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21.11.2022 19:55 Відповісти
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у нашій країні діють злочинні угруповання, Джерело:

а арештувати їх можливо ?
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21.11.2022 19:52 Відповісти
Хто б не догадався чия це робота?
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21.11.2022 20:06 Відповісти
Мабудь в Молдові , як і на югосході України , поліція уся проросійська .
Потрібно вводити поліграф і ці конюшні поліграфити І в Україні - теж
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21.11.2022 20:12 Відповісти
а що там у Сербії?
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21.11.2022 20:22 Відповісти
Вам лепше знати
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21.11.2022 20:49 Відповісти
зовсім не цікавить...
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22.11.2022 00:04 Відповісти
то у Словаччині така поліція?
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21.11.2022 20:35 Відповісти
У Словаччіни була реформа . Поліція працюе по новим правилам і с новим составом . В Україні реформа була косметичной . Звільнени по люстрації працівники весною 2014 , вже осінню при допомозі яких то добрих юристів повернулися в поліцію . Аваков це проковтнул
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21.11.2022 20:47 Відповісти
там регулярно висмикують активних і пакують, знаходячи в них залізні прути, абе наркоту....робота їде. Не можна сказати що поліція там проросійська, як і про південний схід України. В Миколаєві "патрулька" відбивала Кульбакінський військовий та цивільний Міжнародний аеропорт "Миколаїв", зачищала ДРГ...Звісно є і негативні приклади....
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21.11.2022 21:23 Відповісти
А в херсонский обл поліція , СБУ покинули громадян , а зараз повертаються і не краснеють
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21.11.2022 22:58 Відповісти
І не червоніють
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21.11.2022 22:59 Відповісти
Так же як і московських попів в Україні....
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21.11.2022 20:12 Відповісти
Так в Молдові теж проросійські церкви е , всюди раша свої єкскременти внедріла
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21.11.2022 20:14 Відповісти
они тот же вопрос нам могут задать - почему большая часть зелёного правительства ещё не сидит в колонии со сроками в 10-15 лет?
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21.11.2022 20:59 Відповісти
А ви ще більше толеруйте кацапам!
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21.11.2022 19:53 Відповісти
Попросіть Румунію допомогти вам позбавитися від "ПМР"! Україна, мені здається, буде не проти, якщо деяке озброєння з Румунії надійде до Молдови... А коли "ПМР" зникне, то ще й подякує, якщо при владі адекватні люди будуть.
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21.11.2022 19:55 Відповісти
І це все роблять люди з ПМР - Молдові також треба вести війну з ПМР саме час і Росія не зможе зараз прийти на допомогу коли відкинуті навіть з Херсона
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21.11.2022 20:00 Відповісти
КТО будет там вести войну с московитами?
Сранду?
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21.11.2022 20:05 Відповісти
Не зовсім, хай попросить допомоги у нас. Буде вигідно і нам і їм.
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21.11.2022 21:32 Відповісти
Так а чому ж ви зара не воюєте проти пмр добровольцем, а сидите за клавою та пости строчите? Нумо, вперед!
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21.11.2022 23:59 Відповісти
Щось вас поплавило. Про розйоб "пмр" за проханням Молдови та допомогою ВСУ говорять притомні експерти, це надасть Молдові безпеку а нам мінус невирішений геморой під Одещиною. Питання лише у політичному кроці Молдови.
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22.11.2022 00:55 Відповісти
Если жевать сопли, то могут и переворот устроить, войну или все что угодно. Всех кремлёвских агентов нужно садить, иначе будет как в Украине - война.....
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21.11.2022 20:02 Відповісти
Так что же ты Санду, становишься Сранду? Спецслужбы в Молдавии есть? Нет? Все московита или у московитов на подсосе? Сикуритате попроси помочь. Они помогут.
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21.11.2022 20:04 Відповісти
Мабуть у всіх спецслужб Молдови такий бюджет, який десяток кацапських агентів витрачає за місяць.
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21.11.2022 21:04 Відповісти
Что бы давать "рекомендации", надо понимать предмет. Всю историю Молдовы, после коротого правления национально ориентированых лидеров вначале 90-х , население Молдовы избирало либо коммунистов, либо пророссийских президентов. Как и в Украине-Януковича, Кучму, Кравчука. За одной разницей, в Украине после 2004, 2014-го и февраля 22- активно формируется политическая нация. В Молдове- постсоветское население, поддержка нынешних властей-весьма условна, все висит на волоске. Кроме приднестровья, есть еще проблема Гагаузии. Где свой президент, свой парламент, формально три государственных языка, но румынским на практике никто не владеет и телевидение только российское. Итог- социально политическая жизнь в Молдове кардиналтно отлична от жизни Украины, рецепты -напустить спецслужбы-смешные, еще не извесно на кого те службы быстрее напустятся, тем более финансирование из москвы постоянное и приличное.
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21.11.2022 23:16 Відповісти
Мене тут на форумі критикують, але я однаково наполягаю на військовій допомозі Молдові в знищенні кацапського гнійника. Якщо Санду попросить, а от в цьому я якраз дуже сумніваюся
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21.11.2022 20:05 Відповісти
Хех ... У Польщі явно расєйська ракета впала. НАТО не хоче ввязуватися у велику війну.
Що там від Молдови ми хочемо.

Мені одне цікаво, чому румуни відкрито ніяк не реагують.
Може реагують, але тихенько-тихенько ??
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21.11.2022 20:20 Відповісти
Для румынов-Молдова это россия. На ментальном уровне.
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21.11.2022 23:18 Відповісти
Не може бути !
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22.11.2022 00:05 Відповісти
Не может быть, да может статься.
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22.11.2022 00:38 Відповісти
Не треба наполягати; кидайте клавку і уперед Молдову захищати! "Почни з себе!". А нам би свою Украіну вберегти від московитськоі погані.
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22.11.2022 00:07 Відповісти
От, знову... Хлопці, убиваючи московитів, ми захищаємо Україну! Чи може ви вважаєте, що оте сране ПМР якась незалежна держава? Нє, ну якщо вважати такими лугандон, всякі там абхазії-осетії, то так. Але усі знають, що то все кацапія, думаю, тут точно ніхто не буде сперечатись. Чому можна їбашити рашистів десь у Бєлгороді, чи на фронті, а не можна там, в Молдові? Чому усі зразу думають за якісь там вигоди Молдові (ну це ж звичайно очевидно - вони за наш рахунок таки вирішать усі проблеми, мені теж якось обідно), а не про шкоду Московії? Хай молдавани хоч і не заслужено, але вирішать усі свої проблеми. Нам то що с того гірше?
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22.11.2022 00:46 Відповісти
Я вважаю лише одне: треба отримати нормальну ******* зброю в достатній кількості від західних партнерів, а вже потім убезпечувати кордони за рахунок ліквідації різних там т.з. пмр. Ви просто не володієте інформацією про втрати наших хлопців на фронті. Ну, це і добре, така політика під час війни. Ще зауважу, що т.з. пмр молдованам більше муляє, аніж Україні.
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22.11.2022 21:00 Відповісти
Мій брат тільки повернувся з війни до своїх 3 дітей. І воював він не там, де наші атакують, а біля Голівки а пізніше в районі Вугледару. І в 14-15 теж воював. Тому я дуже гарно знаю про втрати з перших вуст. Але в Павлівці кацапів там реально накрошили нємєряно хоч і наших полягло багато...
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22.11.2022 22:21 Відповісти
Ті, що виходять на ці протести - великі дурні. Горе сусідів не вчить? Але Молдові несмає чого переживати, поруч є добрий сусід Румуни.
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21.11.2022 20:15 Відповісти
Ну вот, молдаване делали вид что не замечают агрессии паРаши, никак не участвовали в противодействии лаптестану, не воспольззовались поводом чтобы ликвидировать ПМР, а теперь вот - упс! - паРаша всё равно гадит! Давно пора понять что заигрывание с оркостаном не спасает. Их надо уничтожать!
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21.11.2022 20:16 Відповісти
Очень полезно время от времени часть стада из кошары уводить на бойню. Для улучшения генофонда.
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21.11.2022 20:20 Відповісти
половіть їх да викиньте в Дністро або через паркан до Тирасполя
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21.11.2022 20:25 Відповісти
Майя, а як Зеля пояснив навіщо викрав Чауса?
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21.11.2022 20:27 Відповісти
Ну, ящо терпіти русняву агентуру, то так воно і буде.

******* русаків не пробували?
Бо тут все просто - або ви їх, або вони вас. Грузії це теж стосується.
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21.11.2022 20:32 Відповісти
Не розумію, в чому проблема просто зробити так, як робить параша.
Тобто, по **** і в автозаки. Можна демократично просто залити водою з пожежних брандсбойтів, погода зараз чудова, куплені гниди не захочуть ризикувати здоров'ям і розбіжуться.
Дивує мене то, що чомусь нормальним людям можна ламати кістки і кидатися по ним світлошумовими гранатами з примотаними цвяхами, а гнідам проросійським не можна. Втім, якщо в країні мусорів вже скупили орки на корню, то в молдові проблеми значно серйозніші, ніж просто якісь там протести.
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21.11.2022 20:42 Відповісти
Все вирішить миттевий ривок Румуніїї і України на знищення клоаки пмр. А на на це вплине виключно розгроми русні в Україні.
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21.11.2022 20:47 Відповісти
і чим раніше - тим краще. Більшість тут не розуміє, що знищення 1000 кацапів на фронті нам обходиться дуже великою кров'ю. Знищення аналогічної чисельності кацапів в ПМР з допомогою Молдови і румун однозначно нам обійдеться меншими втратами. На жаль іншого шляху нема
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22.11.2022 00:52 Відповісти
Як тільки закінчиться реальна підтримка з рф ...
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22.11.2022 16:51 Відповісти
Так, викривати треба організаторів та садити за грати.
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21.11.2022 20:56 Відповісти
Десятки разів виступав тут і заявляв молдавським євро-і сандо-мастурбаторам, що нічого ця Санду не зробить, як не зробили всі попередні Президенти і Парляменти Молдови до неї. Головна причина заворушень в республіці - погіршення життя громадян Молдови, що розпочалося і прогресує саме при керівництві президентки Санду. При Додоні молдаванам жилося краще і спокійніще. І ще - молдавани по своїй ментальності тяжіють до соціалізму і ніколи не жили і не будуть жити краще, ніж при СРСР. Ага? Послухайте, що говориться і звучить на мітингах!
І ще. Заяви, щодо "вигнати москалів з Придністрянщини" то писк пустопорожніх пиз.аболів. Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) - то споконвічна українська земля споконвіків заселена Українцями. Москалів (як доречі і молдаванів) там майже немає - то зрусифіковані Українці, і, доречі, небезнадійно.... Кого ти, Санду збираєшся звідти виганяти? Українців зі своїх земель? Запаришся, Майяно. Швидше тебе виженуть...
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21.11.2022 21:07 Відповісти
Ха ха ха. На початку століття був жорстокий Кишинівський погром. Ніхто не говорив, що молдовани чи українці винуваті. організатори та виконавці відкрито хвастались, що вони за "веру,царя и отчество". Шор, молодий прищ, спеціаліст з виводу кацапських грошенят в Європу, відробляє борги перед лаптевими. А там квадратночелюстних вистачає. Включать газ з Румунії, печеніги та інші лапті понурять голову. А то Діма Козак з компашкою геть раздухарились.
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21.11.2022 21:20 Відповісти
кацапів навіть москалями названо, прогрес. Може ще й путін - *****? Дуже гарно, підводиш, що треба з усіма сусідами ворогувати, території нам мало... Ще треба й до поляків нас налаштувати вороже. Адже в історії огого що там творилось колись...
Головне, кацапів не чіпати, так?
Значить вірно говорю - треба ******* рашистів всюди, де тільки з'явиться хоч найменша можливість. Тільки Санду не попросить про допомогу, можеш не переживати. Так і гнитиме те пимири і далі, а якщо кацапам пощастить, то вони туди до влади ще й Додона приведуть - отоді заживемо, не тільки з Білорусі, а й звідти ракетами нас атакувати будуть *****вці.
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22.11.2022 01:04 Відповісти
Щось не "в"яжеться" у тебе, друже. З сусідами кажеш, треба жити дружно, а кацапів ... "*******". Та то найбільший наш сусіда!
Головна причина заворушень у Молдавії - значне падіння рівня життя населення, ріст цін, подорожання енергоносіїв, передусім газу і електроенергії. На мітингах там ніхто про кацапів (бачиш - уже не москалів, а кацапів) не говорить: протестують проти падіння рвня життя і пов"язують це з приходом до влади М.Санду . А повернення Придністрянщини Українського Лівобережжя до складу України - то лише питання часу, і, до того ж - не далекого. Смерть москалям! (правильно?)
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22.11.2022 09:30 Відповісти
Щей суд так несподівано відпустив додона з домашнього арешту. Санду треба діяти ,як шо хочешь втриматись у владі - комуняки це гниди на тілі планети.
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21.11.2022 21:21 Відповісти
А это даже хорошо. Это поляризует настроения в обществе. У вас ультиматум: либо идете в ООН и просите военным способ решить вопрос с бандформированиями шерифа (ни слово не говоря про РФ, их там нет) и тогда сразу все будет хорошо, даже если электростанцию в Приднестровье взорвут, а могут и не взорвать. Либо подыхайте с голоду тогда. Вам придется воевать. Всем придется. И вам, и беларусам, и грузинам и еще многим другим, татарам в Казани и прочим. На тяжелой народной войне за суверенитет и независимость. Воюйте, у вас отличная ситуация с превосходством сил, легитимностью и международной поддержкой. Но сначала отключили хотя бы за 3 недели все прокацапские каналы, если надо, то и Интернет отключите целиком. И ведите нормальную пропаганду освобождения Молдавии от бандформирований и затем начитайте АТО.
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21.11.2022 22:00 Відповісти
 
 