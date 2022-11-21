Розширення ЄС за рахунок нових членів зараз неможливе, – прем’єр Португалії Кошта

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз зараз перебуває в умовах, коли його розширення за рахунок нових країн-членів неможливе навіть з урахуванням обіцянок, наданих таким державам, як Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени", - зазначив прем'єр Португалії

Кошта додав, що із нинішньою інституційною структурою, із нинішньою бюджетною архітектурою Європейський Союз не в змозі виправдати очікування, які він створює для нових потенційних членів, та України в тому числі.

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