УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11921 відвідувач онлайн
Новини
7 483 47

Розширення ЄС за рахунок нових членів зараз неможливе, – прем’єр Португалії Кошта

кошта,португалія

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз зараз перебуває в умовах, коли його розширення за рахунок нових країн-членів неможливе навіть з урахуванням обіцянок, наданих таким державам, як Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени", - зазначив прем'єр Португалії

Кошта додав, що із нинішньою інституційною структурою, із нинішньою бюджетною архітектурою Європейський Союз не в змозі виправдати очікування, які він створює для нових потенційних членів, та України в тому числі.

Також дивіться: Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення. ФОТОрепортаж

Автор: 

Португалія (210) членство в ЄС (1300) Євросоюз (13672)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Мы выбрали коммуниста ,а не патриота Украины ...И это была главная ошибка !
показати весь коментар
21.11.2022 21:44 Відповісти
+17
А при чому тут ЄС? Україна платить за свою бездарність протягом 30 років. Стартові умови були однакові. Де зараз Україна, а де Польща чи балтійські країни? Просто вони не обирали президентами зеків чи клоуна.
показати весь коментар
21.11.2022 21:36 Відповісти
+12
У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени"
Якась маячня
показати весь коментар
21.11.2022 21:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вас жеш, старі цивілізації, ще спробуй нагодуй
показати весь коментар
21.11.2022 21:16 Відповісти
Ще один ЄСівський нахлібник не хоче розширення!
показати весь коментар
21.11.2022 22:00 Відповісти
На гуя ж так чесно???
показати весь коментар
21.11.2022 21:17 Відповісти
Португалія - в минулому фашистська держава. Вона теж не відповідає критеріям ЄС.
показати весь коментар
21.11.2022 21:19 Відповісти
У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени"
Якась маячня
показати весь коментар
21.11.2022 21:20 Відповісти
Його треба ще раз в Ірпінь звозити. С першого разу до нього не дійшло, яку ціну сплачує Україна.
показати весь коментар
21.11.2022 21:21 Відповісти
А при чому тут ЄС? Україна платить за свою бездарність протягом 30 років. Стартові умови були однакові. Де зараз Україна, а де Польща чи балтійські країни? Просто вони не обирали президентами зеків чи клоуна.
показати весь коментар
21.11.2022 21:36 Відповісти
Мы выбрали коммуниста ,а не патриота Украины ...И это была главная ошибка !
показати весь коментар
21.11.2022 21:44 Відповісти
Сколько вложили млрд долл в Польшу и сколько в Украину?
показати весь коментар
21.11.2022 22:00 Відповісти
Польша и другие страны соцлагеря, еще до вступления в ЕС сделали свои страны привлекательтными для инвесторов и обеспечили верховенство права. А в Украине до сих пор суды управляются из Банковой, экономика работает только для олигархов в спайке с властью и инвесторы даже до войны приходили только под крышей своих посольств. И война к сожалению ничего в этом плане не изменила и не изменит. Мы сами должны поменяться, а это неизвесно когда произойдет.
показати весь коментар
21.11.2022 23:28 Відповісти
Кучмо и его багатовекторнисть
показати весь коментар
21.11.2022 22:04 Відповісти
Про однакові стартові умови польщі і України у 90-х - це ти загнув. У ляхів не було знищено комуністами ні приватну власність, ні дрібний бізнес, ні цвіт нації, ні тим більше бажання бути Європою. Так що не все так однозначно як тобі здається.
показати весь коментар
21.11.2022 22:34 Відповісти
ти тупий чи прикидаєшся? Які ***** стартові умови однакові. Україна століттями - в рабстві у кацапії. Знищувалось все. Польша - лише кілька десятків років під впливом сересере. Після розвалу совка - мільярди допомоги, доступ до ринків Європи та світу.
показати весь коментар
22.11.2022 00:53 Відповісти
Роль, совок попер. Культура так і пре... Дійсно, стартові умови різні. Пам'ятаю тисячі поляків, які їхали в Україну торгувати різним барахлом. Польща 90-х це була жебрацька країна.
А ще розкажи про зруйновану Україну працівникам тисяч заводів, які залишились після совка. Їх не модернізували, а просто розграбували. У поляків не було і половини таких можливостей. Але вони не обирали комуністів до влади. А наше лошьйо до цих пір вірить казкам про кінець епохи бідності і дивиться відосіки гравця хером по піаніно
показати весь коментар
22.11.2022 01:52 Відповісти
Прикинь,нашим корупціонерам-мільярди допомоги і доступ до ринків Європи.Та це ж просто щастя безмежне!
показати весь коментар
22.11.2022 05:41 Відповісти
Стартові умови не були однакові. Україна мала величезну фору. І увесь це потенціал був вкрадений та про&6аний.
показати весь коментар
22.11.2022 09:55 Відповісти
А ему пофиг,его страна ничего не теряет!хотя укр.беженцев принимает!
показати весь коментар
21.11.2022 23:03 Відповісти
До цих дибілів дойде , коли російські танки в Лісабоні будуть чавити цивільних, але буде пізно 🤦🤦🤦
показати весь коментар
21.11.2022 23:26 Відповісти
путін-Член...
показати весь коментар
21.11.2022 21:23 Відповісти
все вірно- мадярів нах- на їх місце Україну!
показати весь коментар
21.11.2022 21:26 Відповісти
Загорілий Азаров це ще не все ЄС.
показати весь коментар
21.11.2022 21:27 Відповісти
"Азіров, ти?"
показати весь коментар
21.11.2022 21:30 Відповісти
ну да Португалии мало кушать останется!
показати весь коментар
21.11.2022 21:30 Відповісти
А где на карта эта как ее, портупея Португалия?
показати весь коментар
21.11.2022 22:03 Відповісти
Це теж Європа -- грошима підпитує Німеччина -- прикриває США -- на інших начхати .
показати весь коментар
21.11.2022 21:35 Відповісти
Нам по суті це і не потрібно, безвізовий режим, вільний ринок товарів і капіталу без квот, адаптоване синхронізоване судочинство, цього для власного розвитку країни цілковито достатньо.
показати весь коментар
21.11.2022 21:47 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 22:08 Відповісти
Чуть иначе. Нужно только потому, что в ЕС находясь, той коррупции что у нас просто не станет. Там прозрачная схема работает. И конечно реальная рыночная конкуренция. Порожняк и фуфло гнать не реально там. Здесь запросто.
показати весь коментар
21.11.2022 22:29 Відповісти
зате легко турбіни в обхід санкцій постачати ! а будувати ПП 2 забивши на законодавство ЄС це ж не корупція , так дрібниця ... корупції в ЄС немає там лише корумповані гроші .
показати весь коментар
21.11.2022 23:50 Відповісти
Вискочив, як Пилип з конопель. Мабуть призначили пенсію в кремлі.
показати весь коментар
21.11.2022 21:59 Відповісти
путин прикупил еще одного "политика". путинферштейнеры, у нас все ходы записаны, - готовьтесь, *****=)
показати весь коментар
21.11.2022 21:59 Відповісти
Так виганяйте старих. Угорщина давно проситься. От хай і йде в ОДКБ, чи як там його.
показати весь коментар
21.11.2022 22:12 Відповісти
Колись кожній португальській сім'ї дали по декілька тисяч евро, тоді не в євро а просто в теперішньому розумінні ситуації, просто для того що б Португалія ввійшла в Європу не з голою сракою а в трусах. Зараз цей чєл вже забув коли він хрін без солі доїдав до того коли його країну взяли в співдружність.
показати весь коментар
21.11.2022 22:13 Відповісти
Ну так в чем проблема? Мы готовы атаковать Венгрию. Все, вычеркивайте ее из ЕС и НАТО и вписывайте туда нас. Вот и все дела. Надо - обращайтесь. Базу НАТО там можете не трогать, они будут как ссыкуны забившись в угол сидеть в своих штабах, никакой угрозы представлять не будут.
показати весь коментар
21.11.2022 22:24 Відповісти
Більше всього не хочуть розширення ЄС саме ті країни, які на 100% підсосі від країн-донорів: мадярщина, португалія... Хто там наступний проти України? Мальта чи Кіпр?
показати весь коментар
21.11.2022 22:29 Відповісти
Більше всього не хоче головний донор- Німеччина. У всякому випадку так було ще весною цього року
показати весь коментар
22.11.2022 01:56 Відповісти
та не слушайте его, с него вся Португалия смеется, янукович номер 2.
показати весь коментар
21.11.2022 22:46 Відповісти
Во гниды...никак не хотят брать Украину в ЕС....вообще, сложилось такое впечатление, что ЕС выгобры такие коррумпированные территории как Украина, рашка и им подобные....через коррупцию из такиэ стран выкачивается все в офшоры и эти страны легко управляемы....не будет коррупции - не будет потока халявного наварованного бабла в офшоры....кто захочет терять дойную корову...
показати весь коментар
21.11.2022 22:56 Відповісти
Насправді він ноговорив купу незрозумілої ***** маленької нікчемної країни, яку тільки ЦН інтерпретував як СКАНДАЛ І СЕНСАЦІЯ! Треба ж чимось стрічку заповнювати!
показати весь коментар
21.11.2022 22:57 Відповісти
Вскрываются прикупленные как протухшие консервы.
показати весь коментар
21.11.2022 23:36 Відповісти
"Розширення ЄС за рахунок нових членів зараз неможливе" - а за рахунок анексії Кенігсберга?
показати весь коментар
21.11.2022 23:37 Відповісти
Скажіть це Стефанішиній та ЗЄ.

Вони явно не в курсі.
показати весь коментар
22.11.2022 00:03 Відповісти
Португальська консерва протухшая бахнула а точнее иждивенець пожизненный
показати весь коментар
22.11.2022 00:37 Відповісти
Британська економіка людей страждає вийшовши з ЄС,, навіть хліба нема та бінзіну з газом...🤣
показати весь коментар
22.11.2022 01:24 Відповісти
Ну не може ЄС прийняти до себе країну з корупційно-мафіозним кублом і незрілим суспільством. Це ж зрозуміло!
показати весь коментар
22.11.2022 05:35 Відповісти
А що не влазить? Вижеіть Угорщину.
показати весь коментар
22.11.2022 08:22 Відповісти
 
 