Розширення ЄС за рахунок нових членів зараз неможливе, – прем’єр Португалії Кошта
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз зараз перебуває в умовах, коли його розширення за рахунок нових країн-членів неможливе навіть з урахуванням обіцянок, наданих таким державам, як Україна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени", - зазначив прем'єр Португалії
Кошта додав, що із нинішньою інституційною структурою, із нинішньою бюджетною архітектурою Європейський Союз не в змозі виправдати очікування, які він створює для нових потенційних членів, та України в тому числі.
Топ коментарі
+20 Виктор Рузанов #466482
показати весь коментар21.11.2022 21:44 Відповісти Посилання
+17 Ростислав Вербицький
показати весь коментар21.11.2022 21:36 Відповісти Посилання
+12 Frol Fedoroff
показати весь коментар21.11.2022 21:20 Відповісти Посилання
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Якась маячня
А ще розкажи про зруйновану Україну працівникам тисяч заводів, які залишились після совка. Їх не модернізували, а просто розграбували. У поляків не було і половини таких можливостей. Але вони не обирали комуністів до влади. А наше лошьйо до цих пір вірить казкам про кінець епохи бідності і дивиться відосіки гравця хером по піаніно
Вони явно не в курсі.