Росіяни обстріляли Вовчанськ з РСЗВ - двоє поранених

У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору. Поранені 2 дюдей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє госпіталізовані, отримали вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

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