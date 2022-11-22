Більшість деталей іранських дронів виготовлені в США та Європі, – ГУР

Більшість деталей іранських БПЛА виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що спонукає уряд США до розслідування.

Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України із посиланням на The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

ГУР зазначає, що розвідувальні дані зі збитих в Україні іранських безпілотників свідчать про те, що більшість запчастин виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках. WSJ пише, що це викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків та спонукає уряд США до розслідування.

"Як повідомляє видання, фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим", – сказано в заяві.

Раніше співробітники воєнної розвідки України з’ясували походження компонентів безпілотника, який росіяни закупили в Ірану, бо виявили деталі офіційною мовою Ірану – фарсі. ГУР наголошує, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих до РФ будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран заявив про зустріч з Україною щодо дронів