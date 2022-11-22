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Новини Агресія Росії проти України
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Більшість деталей іранських дронів виготовлені в США та Європі, – ГУР

дрони,іранські

Більшість деталей іранських БПЛА виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що спонукає уряд США до розслідування.

Про це повідомляє  Головне управління розвідки міністерства оборони України із посиланням на The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ. 

ГУР зазначає, що розвідувальні дані зі збитих в Україні іранських безпілотників свідчать про те, що більшість запчастин виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках. WSJ пише, що це викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків та спонукає уряд США до розслідування.

"Як повідомляє видання, фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим", – сказано в заяві.

Раніше співробітники воєнної розвідки України з’ясували походження компонентів безпілотника, який росіяни закупили в Ірану, бо виявили деталі офіційною мовою Ірану – фарсі. ГУР наголошує, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих до РФ будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.

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Автор: 

Іран (2070) розвідка (3882) дрони (4925)


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так. тепер головне - не вийти на себе!
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22.11.2022 13:57 Відповісти
Санкціі не діють ? .
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22.11.2022 14:21 Відповісти
А парламент ЕС розслідувати планує ? Це ж під боком терорист з атомної бомбою , а хтось в ЕС ему ДОПОМАГАЕ
МАБУДЬ ОРБАН ?
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22.11.2022 14:24 Відповісти
Санкції - санкціями, "Але якщо є достатній прибуток, капітал стає сміливим... при 100% він зневажає всі людські закони, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибениці...
Доказ: контрабанда та торгівля рабами"
Англійський публіцист XIX століття Томас Джозеф Даннінг (1799-1873)
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22.11.2022 14:59 Відповісти
привіт Бараку Обамі і демократам
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22.11.2022 16:55 Відповісти
Дуже настирно хтось оприлюднює цю інфу і не вперше, ніби навмисно хоче скомпроментувати наших союзників. Передати отримані дані можна було без розголосу і в США, І в Великобританії швидко розібрались би з порушниками санкцій. Складові частини можуть бути і не підсанкційними товарами до виявлення їх у безпілотниках. Схоже хтось таки хоче спатрати гарні стосунки зі спонсорами ЗСУ. Кому ж це вигідно? CБУ варто поцікавитись цим Хтось.
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22.11.2022 23:33 Відповісти
 
 