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Новини
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Верховний Суд скасував 3-річне ув’язнення для екснардепа Сольвара нібито через стан здоров’я, - Шабунін

сольвар

Суддя Верховного Суду Микола Лагнюк зупинив виконання вироку екснардепу Руслану Сольвару нібито через стан здоров’я.

Про це пише у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Супер-реформований Верховний Суд підіграв засудженому до 3 років тюрми екснардепу Руслану Сольвару. 22 вересня Апеляція ВАКС засудила екснардепа БПП Руслана Сольвара до трьох років ув’язнення за незаконне отримання 316 тис. грн компенсації за житло. Поки судді апеляції були в нарадчій, нардеп втік із суду, а далі декілька тижнів ховався, поки не зліг в лікарню. Після чого у гру вступив "реформований" ВС", - розповідає Шабунін.

За його словами, суддя ВС Микола Лагнюк повівся на аргументи адвоката про те, що Сольвару "категорично протипоказано будь-які емоційні та психічні навантаження" і зупинив виконання вироку.

"Зокрема, суддя повірив у те, що (цитата з рішення): "під час перебування Сольвара Р.М. на стаціонарному лікуванні, у нього виявлено нові захворювання, які можуть бути наслідком раптової смерті". До речі, під час конкурсу до ВС у судді Лагнюка виявили чималий будинок, оформлений як "недобудова" з власною каплицею у Київській області. Сольвар теж любитель церков, адже у 2012 році під час своєї виборчої кампанії обіцяв добудовувати декілька храмів на Київщині. Правда говорив, що для цього йому вкрай необхідно пройти у Верховну Раду. А ще Сольвар є одним із підписантів ганебного звернення до Конституційного суду, завдяки якому судова мафія і інші корупціонери добилися скасування відповідальності за незаконне збагачення", - додає глава ЦПК.

Також читайте: Ексдепутата Сольвара ВАКС засудив до 3 років позбавлення волі за незаконне отримання компенсації за оренду житла

Верховний Суд скасував 3-річне ув’язнення для екснардепа Сольвара нібито через стан здоров’я, - Шабунін 01

Автор: 

Верховний Суд (1194) Шабунін Віталій (538) Сольвар Руслан (9)


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Топ коментарі
+25
Лінч
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22.11.2022 15:05 Відповісти
+23
Я так розумію, що в Україні таке явище як "суд" взагалі не потрібне. Ніякої користі,окрім шкоди та втрат держбюджету.
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22.11.2022 15:11 Відповісти
+17
Все эти судьи с нардепом должны сидеть пожизненно с конфискацией
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22.11.2022 15:07 Відповісти
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Лінч
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22.11.2022 15:05 Відповісти
Це дуже не гуманно. Воно таке хворе, таке хворе. Отже приспати і закопати щоб не мучилось.
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22.11.2022 15:24 Відповісти
Де я і де гумманість?
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22.11.2022 15:42 Відповісти
Автонезія допоможе!
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22.11.2022 18:04 Відповісти
Вот посмотришь на него,и сразу видно-глубоко больной,старый человек,вот-вот капыта откинет! Вопрос?:цена вопроса? всё здесь покупается и все здесь продается! Слава Украине!!!
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22.11.2022 15:45 Відповісти
За його словами, суддя ВС Микола Лагнюк повівся на аргументи адвоката про те, що Сольвару "категорично протипоказано будь-які емоційні та психічні навантаження", по перше гнати з ради, бо там велике навантаження, і бажано на фронт, там тиша і благодать.
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22.11.2022 16:41 Відповісти
Сегодня смотрел программу , где раскрывают всех ваших сук в в высших судебных органов вашей судебной власти. ******* ::: мне нехочеться больше жить, а в это время люди гибнут и ****** главарь нато рассуждает о не победимости Украинского народа . Милые мои Украинцы если бы вы знали как я люблю Вас и принимаю вашу боль и ваши страданья . Я много хотел сказать о Вашей силе , но просто закончу -Слава Украине Слава Вам милые мои люди !!
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22.11.2022 22:13 Відповісти
From Yulija Timoshenko textbook. Next thing that will happen - he'll go to church, kiss the cross and will get "miraculously healed".
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22.11.2022 15:05 Відповісти
Все эти судьи с нардепом должны сидеть пожизненно с конфискацией
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22.11.2022 15:07 Відповісти
Подивитеся в ці чесні очі, які нічого поганого не планують. І доречі-гроші були повернуті у бюджет? Штрафи?
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22.11.2022 15:07 Відповісти
Я так розумію, що в Україні таке явище як "суд" взагалі не потрібне. Ніякої користі,окрім шкоди та втрат держбюджету.
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22.11.2022 15:11 Відповісти
Гиляка - лепше рішення
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22.11.2022 15:19 Відповісти
Ти тупий? Там така користь...
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22.11.2022 16:04 Відповісти
Це сарказм? Інакше це схоже на грубість у виконанні довбой@ба.
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22.11.2022 18:35 Відповісти
Сарказм моє навіть не друге, а перше ім'я
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22.11.2022 18:38 Відповісти
Коли вже той РЕХФОРМОВАНИЙ СУД розгонять ?
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22.11.2022 15:18 Відповісти
Війна війною, а оте крадійкувате кодло ніхто і не думає відміняти. Один Шабунін воду каламутить оце
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22.11.2022 15:24 Відповісти
Это не судьи это ******! Коррупции нет! - говорило оно на весь мир... И так будет всегда...
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22.11.2022 15:25 Відповісти
Нажаль вищій чуд в Україні - нижче плінтуса. Мабуть у генерала служби прослуховування 7 поверховий будинок, і діти в Швейцарії, бо щось ці суки 30 років про корупцію нічого не чули.
А честі в них, уродів, нема.
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22.11.2022 15:26 Відповісти
прекрасно! то я теж можу бути звільнений від відповідальності, бо в мене інвалідність по серцю)
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22.11.2022 15:36 Відповісти
На чей-то чл...н сел неправильно? Травму прямой кишки получил?
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22.11.2022 15:37 Відповісти
цитата:
"під час перебування Сольвара Р.М. на стаціонарному лікуванні, у нього виявлено нові захворювання, які можуть бути наслідком раптової смерті".
кінець сцитати
то це воно захворіло внаслідок раптової смерті???
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22.11.2022 15:40 Відповісти
Як красти кошти, отримувати хабарі та розпилювати бюджет - так здоров'я є. А як арештують, так на ношах в зал судових засідань заносять. Ще й судді хто???? З часів Яника-Пороха ще агентура в судах сидить.
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22.11.2022 16:10 Відповісти
Ви коли небуть чули щоб звичайного манюпаса звільнили за станом здоров'я?
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22.11.2022 16:47 Відповісти
тільки суд Лінча відновить в цій державі правосуддя
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22.11.2022 17:10 Відповісти
суди для лоxів щось мені це нагадуе російські суди і ця наглість під час війни
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22.11.2022 17:12 Відповісти
Дохлые ублюдки Лагнюк и Сольвар - хорошие ублюдки! И земля им стекловатой!
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22.11.2022 17:17 Відповісти
"Поки судді апеляції були в нарадчій, нардеп втік із суду, а далі декілька тижнів ховався, поки не зліг в лікарню. Після чого у гру вступив "реформований" ВС" - Прямо, цирк на дроті!
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22.11.2022 17:54 Відповісти
А що в нього смертельна хвороба? Вилікуйте та й хай сидить!
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22.11.2022 17:57 Відповісти
Воспаление хитрости?
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22.11.2022 18:03 Відповісти
Тіко лишилося законодавчо оформити правосуддя для панів і правосуддя для наріду.
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22.11.2022 18:20 Відповісти
Только патриоты националисты спасут Украину....все остальное это лапша для лохов....
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22.11.2022 21:43 Відповісти
 
 