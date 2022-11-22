Верховний Суд скасував 3-річне ув’язнення для екснардепа Сольвара нібито через стан здоров’я, - Шабунін

Суддя Верховного Суду Микола Лагнюк зупинив виконання вироку екснардепу Руслану Сольвару нібито через стан здоров’я.

Про це пише у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Супер-реформований Верховний Суд підіграв засудженому до 3 років тюрми екснардепу Руслану Сольвару. 22 вересня Апеляція ВАКС засудила екснардепа БПП Руслана Сольвара до трьох років ув’язнення за незаконне отримання 316 тис. грн компенсації за житло. Поки судді апеляції були в нарадчій, нардеп втік із суду, а далі декілька тижнів ховався, поки не зліг в лікарню. Після чого у гру вступив "реформований" ВС", - розповідає Шабунін.

За його словами, суддя ВС Микола Лагнюк повівся на аргументи адвоката про те, що Сольвару "категорично протипоказано будь-які емоційні та психічні навантаження" і зупинив виконання вироку.

"Зокрема, суддя повірив у те, що (цитата з рішення): "під час перебування Сольвара Р.М. на стаціонарному лікуванні, у нього виявлено нові захворювання, які можуть бути наслідком раптової смерті". До речі, під час конкурсу до ВС у судді Лагнюка виявили чималий будинок, оформлений як "недобудова" з власною каплицею у Київській області. Сольвар теж любитель церков, адже у 2012 році під час своєї виборчої кампанії обіцяв добудовувати декілька храмів на Київщині. Правда говорив, що для цього йому вкрай необхідно пройти у Верховну Раду. А ще Сольвар є одним із підписантів ганебного звернення до Конституційного суду, завдяки якому судова мафія і інші корупціонери добилися скасування відповідальності за незаконне збагачення", - додає глава ЦПК.

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