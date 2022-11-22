СБУ викрила двох "посадовців" залізниці, які організовували залізничне сполучення з державою-агресором

Служба безпеки викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині. Під час окупації регіону вони керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Служби безпеки України.

Як повідомляється, під час окупації регіону вони керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно.

Крім цього, колаборанти управляли рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти Сил оборони на східному напрямку.

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За даними слідства, зловмисниками є двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік агресора.

Там вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де одного призначили керівником "службы эксплуатации железных дорог" Куп’янська, а іншого ˗ його заступником.

Як зазначають у відомстві, на цих "посадах" колаборанти допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів.

Втім, після звільнення міста співробітники СБУ затримали одного з фігурантів. Інший – на початку деокупації втік до РФ, де наразі переховується від правосуддя. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

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Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.