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Помер Герой України, колишній нардеп Юрій Шухевич

шухевич,юрій

Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич помер на 90-му році життя.

Про це з посиланням на його вдову Наталію Шухевич повідомило львівське видання NTA, інформує Цензор.НЕТ.

Останні хвилини життя Шухевич провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів, що на Львівщині. Був відомим українським політичним діячем, активним дисидентом, нардепом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи. Політичний в'язень, провів у таборах та в'язницях СРСР 28 років.

Його заслання у Сибір закінчилося у 1988 року. Після цього потрапив у будинок для інвалідів, оскільки втратив зір.

Дозвіл повернутися в Україну отримав у 1990 році. На запрошення української діаспори та світових правозахисних організацій поселився в Україні після проголошення Незалежності в 1991 році.

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Очолював УНА-УНСО упродовж 1990-1994 років. Удостоєний звання Героя України влітку 2006 року.

Шухевич-молодший очолював партію Українська Національна Асамблея та був головним командиром Української Народної Самооборони (2006-2014 р.). Був ініціатором "Закону про правовий статус та вшанування пам’яті борців за Незалежність України у ХХ столітті", ухваленого у 2015 році.

Автор: 

смерть (6779) Шухевич (76)


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Топ коментарі
+87
Вічна памʼять і вічна Слава !!!
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22.11.2022 15:58 Відповісти
+77
Вічна памʼять сину та його легендарному незламному батьці.
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22.11.2022 15:59 Відповісти
+58
Славетний син славетного батька які були та залишаться назавжди синами української незламної нації.Дякуємо та пам'ятаймо...
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22.11.2022 16:03 Відповісти
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Вічна памʼять і вічна Слава !!!
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22.11.2022 15:58 Відповісти
Вічна памʼять сину та його легендарному незламному батьці.
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22.11.2022 15:59 Відповісти
не стало цілої Епохи....
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22.11.2022 16:00 Відповісти
Героям слава!
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22.11.2022 16:01 Відповісти
Вічна пам'ять !
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22.11.2022 16:03 Відповісти
Славетний син славетного батька які були та залишаться назавжди синами української незламної нації.Дякуємо та пам'ятаймо...
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22.11.2022 16:03 Відповісти
Вічна пам'ять, вічна слава.
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22.11.2022 16:05 Відповісти
Дякуючи таким Українцям ми зараз маємо Незалежну Україну! Вічна пам'ять!
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22.11.2022 16:11 Відповісти
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22.11.2022 16:13 Відповісти
Какие Люди уходят, а дерьмо остаётся. И на выборах-2019 за этих Людей проголосовало меньше 2% избирателей. Но я горжусь тем, что мой голос был среди них и всегда буду голосовать за Националистов.
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22.11.2022 18:51 Відповісти
так, достойна була людина, гідна свого батька. на відміну від деяких тарасів.
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22.11.2022 16:13 Відповісти
Покойся з миром, достойний сине України. Напроти ВР має стояти пам'ятник його баткові, а не потворі окупанту ватутіну, якого УПА таки вполювала.
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22.11.2022 16:14 Відповісти
Вічна пам'ять Герою. Смерть москалям!
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22.11.2022 16:16 Відповісти
шкода що не дочекався знищення рашки
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22.11.2022 16:26 Відповісти
Мощний дядько. Вічна памʼять.
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22.11.2022 16:33 Відповісти
Це і є герой

А не дєди яких вважають героями а по факту вони фашисти
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22.11.2022 16:38 Відповісти
Гірше фашистів.
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22.11.2022 17:02 Відповісти
Хлопці, не ставте ВСЕ під один гребінь:

1. Док.фільм (Млєчин) про Шухевича старшого, про Бендеру....бере по ходу фільма інтерв"ю у суч.представників Свободи, питає (каверзно): Як ви відноситесь до того факту, що були сформовані під прапором фаш. Нахтігаль та ін....пауза...відповідь "Так, таке було, АЛЕ у нас немає інших достойних взірців". Вважаю - Відповідь кацапа заткнула.

2.Щодо "дідів", мій, наприклад Журавель Віктор Павлович 42-45, то він що, ворог? Мав поранення, втік з полону в онучах по снігу, обмороження і т.д. Спробуй хто-небудь брякнути таке.

Отже, про дідів кацапи маніпулюють тільки в сенсі такої собі ідеологічної "зручності".
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22.11.2022 18:41 Відповісти
Друже дєди воювали за радянський союз який знищив мільйони українців голодомором

Радянський союз така сама фашистсько нацистська держава

Відповідно ті хто за неї воювали - нацисти і фашисти
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23.11.2022 10:18 Відповісти
держава нацистська, але мій дід воював проти фашизму на цьому крапка.
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23.11.2022 12:30 Відповісти
Последний из тех, что были стальными по сути, роду и призванию. Таких не переломить. Наоборот, такие всех переломают. Такие и держат идею выше всего. Героям слава!
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22.11.2022 16:45 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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22.11.2022 17:02 Відповісти
R.I.P.
Видатна українська родина назавжди залишиться у наших серцях.
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22.11.2022 17:07 Відповісти
Велика людина, великий мученик...майже 40 років заслань. Спочивай в Мирі.

А кацапам и другим маскалякам желаю, чтобы ПУТИНУ/КАДЫРОВУ/ПРИГОЖИНУ удалось все таки построить большой ГУЛАГ из России, и чтобы каждая свинособака получила 40лет строгача и ссылок, как этот человек.
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22.11.2022 17:20 Відповісти
Особисто знав Юрія Романовича.Хороший був чоловік,простий,відкритий,світ сприймав тверезо,без фанатизму.Любив посидіти в компаніі,міг багато випити,навіть дуже, але п"яним його ніхто не бачив.Постійно допомогав людям,дзвонив для одних просив щось,для інших.Пам"ятаю,на самому початку незалежності його родині запропонували особняк у Львові на Партизанській,він відмовився,сказав я сліпий і того богатства все одно не побачу.Поселили туди Чорновола...Нехай з Богом спочиває...і Чорновіл теж...
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22.11.2022 17:24 Відповісти
Приклоняємо коліна.Слава Герою! Слава Україні!
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22.11.2022 17:50 Відповісти
Прихилимо голови! На коліно, з поваги, станемо...
Ми не Друзі, і не знайомі..
Але по смерті своїх Ми згадаємо!
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22.11.2022 19:25 Відповісти
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22.11.2022 21:46 Відповісти
Відійшла із Юрієм ціла епоха Героїв-українців, які боролись за незалежність України від паРашного ярма!
Шухевичу Хвала і Слава!
ПАМ,ЯТАЙМО ВСІХ!
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22.11.2022 18:05 Відповісти
А тепер Україною керують Арахамії!
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22.11.2022 18:06 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ и ГЕРОЮ СЛАВА!
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22.11.2022 18:16 Відповісти
Svitla Pam'yat' . Velika Podyaka.
Slava Ukrains'kiy Nacii !
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22.11.2022 18:32 Відповісти
Вічна пам'ять!
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22.11.2022 18:34 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.11.2022 18:54 Відповісти
Вічна Пам'ять!
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22.11.2022 19:20 Відповісти
Відійшла ціла епоха!! Земля йому пухом ...
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22.11.2022 19:26 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!
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22.11.2022 20:59 Відповісти
Шляхетна, незламна, порядна, стійка духом справжня ЛЮДИНА з великої літери - накращий взірець для кожного патріота України.

R.I.P.
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22.11.2022 21:16 Відповісти
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22.11.2022 21:45 Відповісти
Лев Ребет, Степан Андрійович Бандера. Роман і Юрій Шухевичі. Десятки, сотні відомих і невідомих патріотів віддали своє життя за Україну, за нас із вами, щоби ми могли вільно дихати на своїй землі. Тим гидкіше стає від розуміння факту про захистика України, якого наші антропоморфні співвітчизники перемістили у тамбур в Інтерсіті Дніпро-Київ " через поганий запах". Люди! На вагон із 56 пасажирів-був один УКРАЇНСЬКИЙ ВОЇН і стадо із 55 свиней в людській личині!!!!!! Це ж ніяка худоба не встала, не звільнила своє пригріте сракою місце для ВОЇНА. Гидко! Боляче!
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22.11.2022 22:08 Відповісти
Стефанчук-Зеленський під курсуванням єрмака разом із служками олігархів і Юрій Шухевич!!!
Честь Українця і офшори, катлєти корабельні сосни патіхамувлєс….
люстрацій більше небуде!!
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22.11.2022 22:34 Відповісти
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23.11.2022 05:20 Відповісти
Вічна слава Героям України !!!
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23.11.2022 07:38 Відповісти
 
 