Помер Герой України, колишній нардеп Юрій Шухевич

Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич помер на 90-му році життя.

Про це з посиланням на його вдову Наталію Шухевич повідомило львівське видання NTA, інформує Цензор.НЕТ.

Останні хвилини життя Шухевич провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів, що на Львівщині. Був відомим українським політичним діячем, активним дисидентом, нардепом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи. Політичний в'язень, провів у таборах та в'язницях СРСР 28 років.

Його заслання у Сибір закінчилося у 1988 року. Після цього потрапив у будинок для інвалідів, оскільки втратив зір.

Дозвіл повернутися в Україну отримав у 1990 році. На запрошення української діаспори та світових правозахисних організацій поселився в Україні після проголошення Незалежності в 1991 році.

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Очолював УНА-УНСО упродовж 1990-1994 років. Удостоєний звання Героя України влітку 2006 року.

Шухевич-молодший очолював партію Українська Національна Асамблея та був головним командиром Української Народної Самооборони (2006-2014 р.). Був ініціатором "Закону про правовий статус та вшанування пам’яті борців за Незалежність України у ХХ столітті", ухваленого у 2015 році.