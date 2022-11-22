Помер Герой України, колишній нардеп Юрій Шухевич
Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич помер на 90-му році життя.
Про це з посиланням на його вдову Наталію Шухевич повідомило львівське видання NTA, інформує Цензор.НЕТ.
Останні хвилини життя Шухевич провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.
Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів, що на Львівщині. Був відомим українським політичним діячем, активним дисидентом, нардепом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи. Політичний в'язень, провів у таборах та в'язницях СРСР 28 років.
Його заслання у Сибір закінчилося у 1988 року. Після цього потрапив у будинок для інвалідів, оскільки втратив зір.
Дозвіл повернутися в Україну отримав у 1990 році. На запрошення української діаспори та світових правозахисних організацій поселився в Україні після проголошення Незалежності в 1991 році.
Очолював УНА-УНСО упродовж 1990-1994 років. Удостоєний звання Героя України влітку 2006 року.
Шухевич-молодший очолював партію Українська Національна Асамблея та був головним командиром Української Народної Самооборони (2006-2014 р.). Був ініціатором "Закону про правовий статус та вшанування пам’яті борців за Незалежність України у ХХ столітті", ухваленого у 2015 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А не дєди яких вважають героями а по факту вони фашисти
1. Док.фільм (Млєчин) про Шухевича старшого, про Бендеру....бере по ходу фільма інтерв"ю у суч.представників Свободи, питає (каверзно): Як ви відноситесь до того факту, що були сформовані під прапором фаш. Нахтігаль та ін....пауза...відповідь "Так, таке було, АЛЕ у нас немає інших достойних взірців". Вважаю - Відповідь кацапа заткнула.
2.Щодо "дідів", мій, наприклад Журавель Віктор Павлович 42-45, то він що, ворог? Мав поранення, втік з полону в онучах по снігу, обмороження і т.д. Спробуй хто-небудь брякнути таке.
Отже, про дідів кацапи маніпулюють тільки в сенсі такої собі ідеологічної "зручності".
Радянський союз така сама фашистсько нацистська держава
Відповідно ті хто за неї воювали - нацисти і фашисти
Видатна українська родина назавжди залишиться у наших серцях.
А кацапам и другим маскалякам желаю, чтобы ПУТИНУ/КАДЫРОВУ/ПРИГОЖИНУ удалось все таки построить большой ГУЛАГ из России, и чтобы каждая свинособака получила 40лет строгача и ссылок, как этот человек.
Ми не Друзі, і не знайомі..
Але по смерті своїх Ми згадаємо!
Шухевичу Хвала і Слава!
ПАМ,ЯТАЙМО ВСІХ!
Slava Ukrains'kiy Nacii !
R.I.P.
Честь Українця і офшори, катлєти корабельні сосни патіхамувлєс….
люстрацій більше небуде!!