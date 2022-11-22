Умер Герой Украины, бывший нардеп Юрий Шухевич

Герой Украины, сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича, общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Шухевич скончался на 90-м году жизни.

Об этом со ссылкой на его вдову Наталию Шухевич сообщило львовское издание NTA, передает Цензор.НЕТ.

Последние минуты жизни Шухевич провел в Германии, где находился на лечении.

Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Обзоров Львовской области. Был известен украинским политическим деятелем, активным диссидентом, нардепом Украины VIII созыва, членом Украинской Хельсинкской Группы. Политический заключенный провел в лагерях и тюрьмах СССР 28 лет.

Его ссылка в Сибирь закончилась в 1988 году. После этого попал в дом для инвалидов, потому что потерял зрение.

Разрешение вернуться в Украину получил в 1990 году. По приглашению украинской диаспоры и мировых правозащитных организаций поселился в Украине после провозглашения Независимости в 1991 году.

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Возглавлял УНА-УНСО на протяжении 1990-1994 годов. Удостоен звания Героя Украины летом 2006 года.

Шухевич-младший возглавлял партию Украинской Национальной Ассамблеи и был главным командиром Украинской Народной Самообороны (2006-2014 г.). Был инициатором "Закона о правовом статусе и памяти борцов за Независимость Украины в ХХ веке", принятого в 2015 году.