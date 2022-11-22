РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6171 посетитель онлайн
Новости
13 891 45

Умер Герой Украины, бывший нардеп Юрий Шухевич

шухевич,юрій

Герой Украины, сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича, общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Шухевич скончался на 90-м году жизни.

Об этом со ссылкой на его вдову Наталию Шухевич сообщило львовское издание NTA, передает Цензор.НЕТ.

Последние минуты жизни Шухевич провел в Германии, где находился на лечении.

Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Обзоров Львовской области. Был известен украинским политическим деятелем, активным диссидентом, нардепом Украины VIII созыва, членом Украинской Хельсинкской Группы. Политический заключенный провел в лагерях и тюрьмах СССР 28 лет.

Его ссылка в Сибирь закончилась в 1988 году. После этого попал в дом для инвалидов, потому что потерял зрение.

Разрешение вернуться в Украину получил в 1990 году. По приглашению украинской диаспоры и мировых правозащитных организаций поселился в Украине после провозглашения Независимости в 1991 году.

Читайте: Умерла связная Романа Шухевича Дария Гусяк

Возглавлял УНА-УНСО на протяжении 1990-1994 годов. Удостоен звания Героя Украины летом 2006 года.

Шухевич-младший возглавлял партию Украинской Национальной Ассамблеи и был главным командиром Украинской Народной Самообороны (2006-2014 г.). Был инициатором "Закона о правовом статусе и памяти борцов за Независимость Украины в ХХ веке", принятого в 2015 году.

смерть (9251) Шухевич (249)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+87
Вічна памʼять і вічна Слава !!!
показать весь комментарий
22.11.2022 15:58 Ответить
+77
Вічна памʼять сину та його легендарному незламному батьці.
показать весь комментарий
22.11.2022 15:59 Ответить
+58
Славетний син славетного батька які були та залишаться назавжди синами української незламної нації.Дякуємо та пам'ятаймо...
показать весь комментарий
22.11.2022 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна памʼять і вічна Слава !!!
показать весь комментарий
22.11.2022 15:58 Ответить
Вічна памʼять сину та його легендарному незламному батьці.
показать весь комментарий
22.11.2022 15:59 Ответить
не стало цілої Епохи....
показать весь комментарий
22.11.2022 16:00 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
22.11.2022 16:01 Ответить
Вічна пам'ять !
показать весь комментарий
22.11.2022 16:03 Ответить
Славетний син славетного батька які були та залишаться назавжди синами української незламної нації.Дякуємо та пам'ятаймо...
показать весь комментарий
22.11.2022 16:03 Ответить
Вічна пам'ять, вічна слава.
показать весь комментарий
22.11.2022 16:05 Ответить
Дякуючи таким Українцям ми зараз маємо Незалежну Україну! Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
22.11.2022 16:11 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2022 16:13 Ответить
Какие Люди уходят, а дерьмо остаётся. И на выборах-2019 за этих Людей проголосовало меньше 2% избирателей. Но я горжусь тем, что мой голос был среди них и всегда буду голосовать за Националистов.
показать весь комментарий
22.11.2022 18:51 Ответить
так, достойна була людина, гідна свого батька. на відміну від деяких тарасів.
показать весь комментарий
22.11.2022 16:13 Ответить
Покойся з миром, достойний сине України. Напроти ВР має стояти пам'ятник його баткові, а не потворі окупанту ватутіну, якого УПА таки вполювала.
показать весь комментарий
22.11.2022 16:14 Ответить
Вічна пам'ять Герою. Смерть москалям!
показать весь комментарий
22.11.2022 16:16 Ответить
шкода що не дочекався знищення рашки
показать весь комментарий
22.11.2022 16:26 Ответить
Мощний дядько. Вічна памʼять.
показать весь комментарий
22.11.2022 16:33 Ответить
Це і є герой

А не дєди яких вважають героями а по факту вони фашисти
показать весь комментарий
22.11.2022 16:38 Ответить
Гірше фашистів.
показать весь комментарий
22.11.2022 17:02 Ответить
Хлопці, не ставте ВСЕ під один гребінь:

1. Док.фільм (Млєчин) про Шухевича старшого, про Бендеру....бере по ходу фільма інтерв"ю у суч.представників Свободи, питає (каверзно): Як ви відноситесь до того факту, що були сформовані під прапором фаш. Нахтігаль та ін....пауза...відповідь "Так, таке було, АЛЕ у нас немає інших достойних взірців". Вважаю - Відповідь кацапа заткнула.

2.Щодо "дідів", мій, наприклад Журавель Віктор Павлович 42-45, то він що, ворог? Мав поранення, втік з полону в онучах по снігу, обмороження і т.д. Спробуй хто-небудь брякнути таке.

Отже, про дідів кацапи маніпулюють тільки в сенсі такої собі ідеологічної "зручності".
показать весь комментарий
22.11.2022 18:41 Ответить
Друже дєди воювали за радянський союз який знищив мільйони українців голодомором

Радянський союз така сама фашистсько нацистська держава

Відповідно ті хто за неї воювали - нацисти і фашисти
показать весь комментарий
23.11.2022 10:18 Ответить
держава нацистська, але мій дід воював проти фашизму на цьому крапка.
показать весь комментарий
23.11.2022 12:30 Ответить
Последний из тех, что были стальными по сути, роду и призванию. Таких не переломить. Наоборот, такие всех переломают. Такие и держат идею выше всего. Героям слава!
показать весь комментарий
22.11.2022 16:45 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
показать весь комментарий
22.11.2022 17:02 Ответить
R.I.P.
Видатна українська родина назавжди залишиться у наших серцях.
показать весь комментарий
22.11.2022 17:07 Ответить
Велика людина, великий мученик...майже 40 років заслань. Спочивай в Мирі.

А кацапам и другим маскалякам желаю, чтобы ПУТИНУ/КАДЫРОВУ/ПРИГОЖИНУ удалось все таки построить большой ГУЛАГ из России, и чтобы каждая свинособака получила 40лет строгача и ссылок, как этот человек.
показать весь комментарий
22.11.2022 17:20 Ответить
Особисто знав Юрія Романовича.Хороший був чоловік,простий,відкритий,світ сприймав тверезо,без фанатизму.Любив посидіти в компаніі,міг багато випити,навіть дуже, але п"яним його ніхто не бачив.Постійно допомогав людям,дзвонив для одних просив щось,для інших.Пам"ятаю,на самому початку незалежності його родині запропонували особняк у Львові на Партизанській,він відмовився,сказав я сліпий і того богатства все одно не побачу.Поселили туди Чорновола...Нехай з Богом спочиває...і Чорновіл теж...
показать весь комментарий
22.11.2022 17:24 Ответить
Приклоняємо коліна.Слава Герою! Слава Україні!
показать весь комментарий
22.11.2022 17:50 Ответить
Прихилимо голови! На коліно, з поваги, станемо...
Ми не Друзі, і не знайомі..
Але по смерті своїх Ми згадаємо!
показать весь комментарий
22.11.2022 19:25 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2022 21:46 Ответить
Відійшла із Юрієм ціла епоха Героїв-українців, які боролись за незалежність України від паРашного ярма!
Шухевичу Хвала і Слава!
ПАМ,ЯТАЙМО ВСІХ!
показать весь комментарий
22.11.2022 18:05 Ответить
А тепер Україною керують Арахамії!
показать весь комментарий
22.11.2022 18:06 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ и ГЕРОЮ СЛАВА!
показать весь комментарий
22.11.2022 18:16 Ответить
Svitla Pam'yat' . Velika Podyaka.
Slava Ukrains'kiy Nacii !
показать весь комментарий
22.11.2022 18:32 Ответить
Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
22.11.2022 18:34 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
22.11.2022 18:54 Ответить
Вічна Пам'ять!
показать весь комментарий
22.11.2022 19:20 Ответить
Відійшла ціла епоха!! Земля йому пухом ...
показать весь комментарий
22.11.2022 19:26 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
22.11.2022 20:59 Ответить
Шляхетна, незламна, порядна, стійка духом справжня ЛЮДИНА з великої літери - накращий взірець для кожного патріота України.

R.I.P.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:16 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2022 21:45 Ответить
Лев Ребет, Степан Андрійович Бандера. Роман і Юрій Шухевичі. Десятки, сотні відомих і невідомих патріотів віддали своє життя за Україну, за нас із вами, щоби ми могли вільно дихати на своїй землі. Тим гидкіше стає від розуміння факту про захистика України, якого наші антропоморфні співвітчизники перемістили у тамбур в Інтерсіті Дніпро-Київ " через поганий запах". Люди! На вагон із 56 пасажирів-був один УКРАЇНСЬКИЙ ВОЇН і стадо із 55 свиней в людській личині!!!!!! Це ж ніяка худоба не встала, не звільнила своє пригріте сракою місце для ВОЇНА. Гидко! Боляче!
показать весь комментарий
22.11.2022 22:08 Ответить
Стефанчук-Зеленський під курсуванням єрмака разом із служками олігархів і Юрій Шухевич!!!
Честь Українця і офшори, катлєти корабельні сосни патіхамувлєс….
люстрацій більше небуде!!
показать весь комментарий
22.11.2022 22:34 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2022 05:20 Ответить
Вічна слава Героям України !!!
показать весь комментарий
23.11.2022 07:38 Ответить
 
 