Умер Герой Украины, бывший нардеп Юрий Шухевич
Герой Украины, сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича, общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Шухевич скончался на 90-м году жизни.
Об этом со ссылкой на его вдову Наталию Шухевич сообщило львовское издание NTA, передает Цензор.НЕТ.
Последние минуты жизни Шухевич провел в Германии, где находился на лечении.
Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Обзоров Львовской области. Был известен украинским политическим деятелем, активным диссидентом, нардепом Украины VIII созыва, членом Украинской Хельсинкской Группы. Политический заключенный провел в лагерях и тюрьмах СССР 28 лет.
Его ссылка в Сибирь закончилась в 1988 году. После этого попал в дом для инвалидов, потому что потерял зрение.
Разрешение вернуться в Украину получил в 1990 году. По приглашению украинской диаспоры и мировых правозащитных организаций поселился в Украине после провозглашения Независимости в 1991 году.
Возглавлял УНА-УНСО на протяжении 1990-1994 годов. Удостоен звания Героя Украины летом 2006 года.
Шухевич-младший возглавлял партию Украинской Национальной Ассамблеи и был главным командиром Украинской Народной Самообороны (2006-2014 г.). Был инициатором "Закона о правовом статусе и памяти борцов за Независимость Украины в ХХ веке", принятого в 2015 году.
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А не дєди яких вважають героями а по факту вони фашисти
1. Док.фільм (Млєчин) про Шухевича старшого, про Бендеру....бере по ходу фільма інтерв"ю у суч.представників Свободи, питає (каверзно): Як ви відноситесь до того факту, що були сформовані під прапором фаш. Нахтігаль та ін....пауза...відповідь "Так, таке було, АЛЕ у нас немає інших достойних взірців". Вважаю - Відповідь кацапа заткнула.
2.Щодо "дідів", мій, наприклад Журавель Віктор Павлович 42-45, то він що, ворог? Мав поранення, втік з полону в онучах по снігу, обмороження і т.д. Спробуй хто-небудь брякнути таке.
Отже, про дідів кацапи маніпулюють тільки в сенсі такої собі ідеологічної "зручності".
Радянський союз така сама фашистсько нацистська держава
Відповідно ті хто за неї воювали - нацисти і фашисти
Видатна українська родина назавжди залишиться у наших серцях.
А кацапам и другим маскалякам желаю, чтобы ПУТИНУ/КАДЫРОВУ/ПРИГОЖИНУ удалось все таки построить большой ГУЛАГ из России, и чтобы каждая свинособака получила 40лет строгача и ссылок, как этот человек.
Ми не Друзі, і не знайомі..
Але по смерті своїх Ми згадаємо!
Шухевичу Хвала і Слава!
ПАМ,ЯТАЙМО ВСІХ!
Slava Ukrains'kiy Nacii !
R.I.P.
Честь Українця і офшори, катлєти корабельні сосни патіхамувлєс….
люстрацій більше небуде!!