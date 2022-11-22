В окупованому Токмаку пролунали потужні вибухи, - Федоров
Місцеві жителі повідомляють про 6 гучних вибухів у тимчасово окупованому Токмаку.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий недобрий вечір для окупантів Запорізької області. Місцеві жителі повідомляють про 6 гучних вибухів в тимчасово окупованому Токмаку. Уточнюємо інформацію щодо ударів по позиціях ворога", - йдеться в повідомленні.
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Старый пионэр
показати весь коментар22.11.2022 19:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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