В окупованому Токмаку пролунали потужні вибухи, - Федоров

Місцеві жителі повідомляють про 6 гучних вибухів у тимчасово окупованому Токмаку.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий недобрий вечір для окупантів Запорізької області. Місцеві жителі повідомляють про 6 гучних вибухів в тимчасово окупованому Токмаку. Уточнюємо інформацію щодо ударів по позиціях ворога", - йдеться в повідомленні.

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