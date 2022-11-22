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Новости Война
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В оккупированном Токмаке прогремели мощные взрывы, - Федоров

токмак

Местные жители сообщают о шести громких взрывах во временно оккупированном Токмаке.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной недобрый вечер для оккупантов Запорожской области. Местные жители сообщают о 6 громких взрывах во временно оккупированном Токмаке. Уточняем информацию по ударам по позициям врага", - говорится в сообщении.

Смотрите: Громкий взрыв в Мелитополе: предатель Трухин доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. ФОТО

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22.11.2022 19:04 Ответить
 
 