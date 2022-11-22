В оккупированном Токмаке прогремели мощные взрывы, - Федоров
Местные жители сообщают о шести громких взрывах во временно оккупированном Токмаке.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной недобрый вечер для оккупантов Запорожской области. Местные жители сообщают о 6 громких взрывах во временно оккупированном Токмаке. Уточняем информацию по ударам по позициям врага", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старый пионэр
показать весь комментарий22.11.2022 19:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль