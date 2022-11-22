МОН планує провести удосконалений мультитест замість ЗНО

Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі у 2023 році. На відміну від цьогорічного мультитесту, у тестуванні-2023 будуть обов’язковий та додатковий блоки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Як альтернативу ЗНО в МОН розглядають проведення удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

"ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном", - зазначає Шкарлет.

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За його словами, НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки. Обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та іноземної мови.

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Реєстрація для участі в НМТ планується у квітні, а тестування у червні — липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

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Як наголосив очільник Міносвіти, змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України. Тому

МОН надасть більше інформації після внесення законопроєкту на розгляд до парламенту та оприлюднить проєкт Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2023 році для громадського обговорення.