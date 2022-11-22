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Для нарощення угруповання військ окупантів до Дебальцевого перекинуті найманці з ПВК "Вагнер" та кадировці, - Генштаб

рф,вагнер,пвк,найманці

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо діяльності ПВК "Вагнер" та кадировців на території окупованої Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії "вагнер"". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни за допомогою дрона конвоювали "вагнерівця" у полон. ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (529) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+6
пригостіть їх свинцем
і хаймарс в казарму.....
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22.11.2022 19:31 Відповісти
+4
І всі вони смертні, тобто тимчасово живі...
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22.11.2022 19:29 Відповісти
+3
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22.11.2022 19:35 Відповісти
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І всі вони смертні, тобто тимчасово живі...
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22.11.2022 19:29 Відповісти
пригостіть їх свинцем
і хаймарс в казарму.....
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22.11.2022 19:31 Відповісти
ЧВК вагнер и чеченские добровольцы
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22.11.2022 19:34 Відповісти
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22.11.2022 19:35 Відповісти
Вот это ваГинеровцы и каКдыровцы

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22.11.2022 19:35 Відповісти
По руzки кадыровцы. По-украински- кадирвiвцi
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22.11.2022 19:37 Відповісти
ВАГИНА КАДЫРКА ЭТО ПРОСТО МЯСО
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22.11.2022 19:51 Відповісти
Кучкуйтесь терпилы возле Иловайска... МЫ вас там поштучно отстреливать будем, с видео и комментариями..
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22.11.2022 19:54 Відповісти
Не знаю какой свежести это фото, но персонажи на нем не очень похожи на беззубых туберкулезных безвылазных сидельцев
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22.11.2022 20:04 Відповісти
Сидельцы или не силельцы, но ***** они точно проучат.

Слава ВСУ!
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22.11.2022 20:13 Відповісти
Ты будешь лишь сосать писос.
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22.11.2022 21:15 Відповісти
Гомосек говоришь, значит точно касап... недоразумение, тебе точно не положено столько мычать. Этим и ограничусь, чтобы курица не повесилась..
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22.11.2022 21:22 Відповісти
🤦
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22.11.2022 21:45 Відповісти
The meat is still the meat. Will still become a fertilizer.
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22.11.2022 20:30 Відповісти
І що наростять ці пі#араси? Кількість власних трупів.
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22.11.2022 21:14 Відповісти
а який репертуар? вагнер-валькірія? кабздон-кіздец? програмку концерта огласіть
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22.11.2022 21:23 Відповісти
два шакала мають загризти один одного.
що одні, що другі, привикли стояти в заградотрядах
і зто з них піде в першу лінію а хто буде відстрілювати дезертирів,
поки що не зрозуміло
а краще, накрити всіх накуй, ще в казармах
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22.11.2022 22:20 Відповісти
 
 