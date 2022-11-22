Для нарощення угруповання військ окупантів до Дебальцевого перекинуті найманці з ПВК "Вагнер" та кадировці, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо діяльності ПВК "Вагнер" та кадировців на території окупованої Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії "вагнер"".
Топ коментарі
+6 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар22.11.2022 19:31 Відповісти Посилання
+4 Александр Чуднивец #474549
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+3 Чайка Київ
показати весь коментар22.11.2022 19:35 Відповісти Посилання
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і хаймарс в казарму.....
Слава ВСУ!
що одні, що другі, привикли стояти в заградотрядах
і зто з них піде в першу лінію а хто буде відстрілювати дезертирів,
поки що не зрозуміло
а краще, накрити всіх накуй, ще в казармах