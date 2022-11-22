Для нарощення угруповання військ окупантів до Дебальцевого перекинуті найманці з ПВК "Вагнер" та кадировці, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо діяльності ПВК "Вагнер" та кадировців на території окупованої Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії "вагнер"".

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