Окупанти в Єнакієвому розмістили інструкторів для мобілізованих у технікумі, де навчаються студенти, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо розміщення військових об’єктів на окупованій Донеччині поряд із навчальними закладами.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти".
Топ коментарі
+5 Valter Valter
показати весь коментар22.11.2022 20:02 Відповісти Посилання
+4 govtva
показати весь коментар22.11.2022 19:59 Відповісти Посилання
+3 Укропп Оболонский
показати весь коментар22.11.2022 19:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Во всех прифронтовых нас.пунктах вся учеба на дистанционке, д.сады не работают. Но Енакиево хоть и не сильно глубокий, но тыл. Возможно там действительно учеба проходит в штатном режиме.
це був інструктованиx орків отряд.