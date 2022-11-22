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Новини Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
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Окупанти в Єнакієвому розмістили інструкторів для мобілізованих у технікумі, де навчаються студенти, - Генштаб

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо розміщення військових об’єктів на окупованій Донеччині поряд із навчальними закладами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти".

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Автор: 

Єнакієве (36) окупація (6753) мобілізація (3122)


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Топ коментарі
+5
Правда думаете там студенты учатся а не мобики? На рашке и на окупированных территориях теперь одна профессия- военный террорист.
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22.11.2022 20:02 Відповісти
+4
Янык сдохнет только после того как меховые шапки из моды окончательно выйдут.
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22.11.2022 19:59 Відповісти
+3
А яныковоча они ещё не похоронили,??
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22.11.2022 19:58 Відповісти
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А яныковоча они ещё не похоронили,??
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22.11.2022 19:58 Відповісти
Янык сдохнет только после того как меховые шапки из моды окончательно выйдут.
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22.11.2022 19:59 Відповісти
Да - то є так, саме від злості і здохне, бо шапки то не тюбетєйки
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22.11.2022 20:23 Відповісти
Це падло ще в українській в'язниці буде сидіти! Третій срок вже є, треба тільки арештувати це гівно!
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22.11.2022 20:36 Відповісти
ґемнєсті підєрнєшинал ставят лайк.
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22.11.2022 19:59 Відповісти
А чому не в маєтку януковича,все одно простоює?
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22.11.2022 20:01 Відповісти
Всі попадут під роздачу .
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22.11.2022 20:01 Відповісти
Правда думаете там студенты учатся а не мобики? На рашке и на окупированных территориях теперь одна профессия- военный террорист.
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22.11.2022 20:02 Відповісти
Правда думаете там студенты учатся а не мобики?

Во всех прифронтовых нас.пунктах вся учеба на дистанционке, д.сады не работают. Но Енакиево хоть и не сильно глубокий, но тыл. Возможно там действительно учеба проходит в штатном режиме.
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22.11.2022 20:20 Відповісти
**********-це гуд
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22.11.2022 21:21 Відповісти
А це законна ціль? Може туди "бавовну" направити, або цигарок підкинути!
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22.11.2022 20:22 Відповісти
Чому там навчають дамбасян? Як ненавидіти Україну?
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22.11.2022 20:37 Відповісти
Де ці сліпі продажні курки з Амнесті?
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22.11.2022 20:39 Відповісти
рученькі в ряд, ніженьки в ряд,
це був інструктованиx орків отряд.
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22.11.2022 20:51 Відповісти
немае студентів - е вороги загарбники та посібники колаборанти та сепари - вогонь...
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22.11.2022 21:13 Відповісти
 
 