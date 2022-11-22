Окупанти в Єнакієвому розмістили інструкторів для мобілізованих у технікумі, де навчаються студенти, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо розміщення військових об’єктів на окупованій Донеччині поряд із навчальними закладами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти".

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