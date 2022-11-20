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Новини Фото Мобілізація в РФ
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У російській армії почалися показові арешти мобілізованих, які відмовляються їхати на війну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російських Telegram-каналах з’явилося відео затримання двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну – солдатів демонстративно скрутили просто під час шикування.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео викладають у російських соцмережах.

На відео зі строю солдатів на плацу по черзі викликають двох військових – імовірно, їхні прізвища Селіванов і Дягтєрьов (погано чути – ред.), до них підходить слідчий і каже, що 16 листопада проти них порушили кримінальну справу за частиною 2.1 статті 332 КК РФ (невиконання наказу).

Потім конвой із нашивками на рукавах "Військова поліція" грубо затримує солдатів. Їх обшукують, одягають кайданки і саджають у поліцейську машину.

На відео не вказано, коли і де воно було зняте. Але на ролику видно зелений газон, погода дощова, солдати тепло одягнені.

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Також незрозуміло, чи були затримані мобілізованими, чи контрактниками.

У пабліках пишуть, що на відео мобілізовані, а подія відбулася у Бєлгородській області.

Також повідомляється, що військових затримали за відмову їхати на війну в Україну. Солдатам загрожує до 3 років в'язниці.

За словами адвоката Максима Гребенюка, затримувати військових на території військової частини не було необхідності.

Він вважає, що затримання провели "демонстративно", щоб це була "наука для інших".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії вмер черговий військовий, який відповідав за роботу з мобілізованими: полковник Бойко п’ять разів вистрелив собі в груди

У російській армії почалися показові арешти мобілізованих, які відмовляються їхати на війну 01
У російській армії почалися показові арешти мобілізованих, які відмовляються їхати на війну 02
У російській армії почалися показові арешти мобілізованих, які відмовляються їхати на війну 03
У російській армії почалися показові арешти мобілізованих, які відмовляються їхати на війну 04

Автор: 

арешт (2537) армія рф (17833) мобілізація (3117)


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Топ коментарі
+53
Надо им еще фото-видео показать ихних чмобов, гниющих в канавах, и пусть решают, что для них лучше.
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20.11.2022 20:20 Відповісти
+46
Так себе мотивация. Лучше сидеть в камере и спать под крышей чем поехать на утилизацию и превратиться в корм для свиней и собак
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20.11.2022 20:29 Відповісти
+33
Очень интересно! Так а когда начнутся расстрелы на месте?
Касапам понравится. Новый сериал про хероическую росармию...
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20.11.2022 20:27 Відповісти
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Надо им еще фото-видео показать ихних чмобов, гниющих в канавах, и пусть решают, что для них лучше.
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20.11.2022 20:20 Відповісти
Чмони а как же деды воевали эти никуда не поедут ((( С зоны только желающие ((( Выживут . а после нашей ПЕРЕМОГИ еще и неплохо пристроиться
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20.11.2022 20:29 Відповісти
В підсумку всеодно поїдуть то, просто вже в якості зеків. Отаке замкнуте коло
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20.11.2022 20:20 Відповісти
В подсумке ? как дичь ?
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20.11.2022 22:18 Відповісти
Кацап?
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21.11.2022 05:38 Відповісти
Звісно що росіянин. І ті хто йому вподобайки поставили - теж...
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21.11.2022 07:07 Відповісти
Гарна мотивація для особового складу. Якщо-б прилюдно окувалдили, було-б зовсім ТОП!
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20.11.2022 20:22 Відповісти
Так себе мотивация. Лучше сидеть в камере и спать под крышей чем поехать на утилизацию и превратиться в корм для свиней и собак
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20.11.2022 20:29 Відповісти
Показательное съедание тех кто согласился ехать на бойню в Украину !
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20.11.2022 20:49 Відповісти
чому свиням не заретушували морди?!
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21.11.2022 09:37 Відповісти
а якась же падла настучала
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20.11.2022 20:22 Відповісти
пі×уй
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20.11.2022 20:25 Відповісти
Фашисты. Только в странах с фашистским режимом, все антивоенные действия являются преступлением.
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20.11.2022 20:25 Відповісти
Одяг у чмобіків, як у спілки риболовів та охотників- хто в чому.
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20.11.2022 20:25 Відповісти
Террористические военные формирования выглядят именно так.
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20.11.2022 20:28 Відповісти
Не ображайте наших рибалок.... вони іноді доволі круто вдягнені. Хоча - по більшій частині - саме так, я, наприклад. Проте якість одягу.... термобілизна, мембрана, шкарпетки трьохшарові.... маю....
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20.11.2022 22:16 Відповісти
Очень интересно! Так а когда начнутся расстрелы на месте?
Касапам понравится. Новый сериал про хероическую росармию...
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20.11.2022 20:27 Відповісти
зеленку на лоб и кувалдой
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21.11.2022 00:50 Відповісти
Если те кто отказывается воевать становиться зеком, в зек который согласился воевать покидает тюрьму. То значит все мобилизованные это те же зеки которые согласились воевать. Все граждане рф это зеки, а силовики охрана колонии.
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20.11.2022 20:28 Відповісти
Заставлять воевать через страх быть посаженным в тюрьму??!!! Ну,не знаю ..Это чисто кацапское ноу-хау, основанное на полной деградации личности.🤦
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20.11.2022 20:28 Відповісти
Не ведіться. Постанова це, хіба не помітно?
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20.11.2022 20:33 Відповісти
Самое интересное что пройдет несколько лет и ети же скажут что мы вас туда не посылали. Или вообще преступниками обявят. А ***** или его наследник скажет что небыло никакой войны.
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20.11.2022 20:34 Відповісти
Нічого нового, це вже було...
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20.11.2022 20:35 Відповісти
А на коні сидить Педро, з писком, ніби забув ділдо з дупи вийняти.
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20.11.2022 21:31 Відповісти
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20.11.2022 22:23 Відповісти
Ну і як такі воюватимуть, якщо навіть під примусом дістануться до "передка"?
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20.11.2022 20:35 Відповісти
Нажаль воювати будуть - сидіти в окопі і стріляти з автомата

Бо терпіли - вони скоріше себе дозволять вбити, ніж вб'ють свого кривдника
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20.11.2022 22:54 Відповісти
Коли заговорить арта - перелякаються і драпануть. А далі - або куля в потилицю від кадирівця у зградзагоні, або таки втече до нас полон, тут безпечніше.
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21.11.2022 00:32 Відповісти
Показуха, причем хреново поставленная. Первого чмобика садят в обезьянник, где он он садится слева. Потом, типа, задерживают второго. Опять садят в тот же автомобиль и о чудо! Опять чмобик садится слева, а в обезьяннике пусто. Машина, судя по номерам, одна та же. Первый растворился или как Т-1000 по обшивке размазался?
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20.11.2022 20:35 Відповісти
Це були дві вистави з різними глядачами.

Це видно по тому мотлоху, що в них замість однострою на чмобіках.

На першому фото з краю біля машини стоять тіла в бежево-коричневому, а на останньому фото замість них інші в чомусь кольору гусиного посліду.
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20.11.2022 21:28 Відповісти
Да кто его знает. По моему слишком всё картинно. Сначала объявляют время 14.20, второго, типа, задерживают в 13.20. На 0:58 до конца ролика слышен голос снимающего "Погромче", воронок ни на сантиметр не сдвинулся. Но люди в строю действительно разные...
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20.11.2022 21:47 Відповісти
ЛЯ! Боллівуд і те краще знімає! Невже у "Союзмультфільму" скінчилися фарби і довелося робити "зйомку на натурі" за участі статистів?
Але поржав, дякую!
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20.11.2022 20:36 Відповісти
Счастливчики, будут жить.
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20.11.2022 20:37 Відповісти
І на диво - розумні чмоби .. Докумекали що краще 3 роки тюрми ніж гнити десь в українській придорожній канаві . .
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20.11.2022 20:54 Відповісти
Убивають, насилують, насилують дітей. Знущаються з полонених. Моляться на іконки. Чпокаються з чехами. Наймають зеків, вбивають своїх зеків. Мародерять, окремо мародерять унітази, собачі будки та вулики.....і т.д і т.д. і т.д. ПЛЯТЬ - тепер сажають своїх, стріляються на полігонах, стріляють у воєнкомів, тікають, як таргани по всьому світу - НУ ЩО ЦЕ ЗА ЧЕРВИ З ТОГО СВІТУ?????
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20.11.2022 20:38 Відповісти
"Великороссы"!
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20.11.2022 21:26 Відповісти
В моєї куми племінникового сина знайшли мертвим на посту . Не підписував контракт , щоб не відправили в Україну , а його батько офіцер написав отказ від участі у війні . Сказали що син застрелився . От якось так
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20.11.2022 20:46 Відповісти
Це ще прігожин не на Престолі...
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20.11.2022 20:55 Відповісти
Шо за народец такой ********
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20.11.2022 21:04 Відповісти
Just russians, Sir.
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20.11.2022 21:07 Відповісти
Шо за либеральные сопливые полумеры? Так вы стадо не сможете смотивиривать. Надо сразу кувалдой по башке перед строем. Это же 146% легально на стране-помойке, судя по последним событиям.
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20.11.2022 21:06 Відповісти
тридцать шесть лет назад служил в совке - думал что форма армии какое то уродство. глядя на этих чмобов понимаю что мы по сравнению с ними выглядели солдатами "нато"
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20.11.2022 21:07 Відповісти
Смиявсь. Положа руку на сердеце мы и тогда выглядели как клоуны. Сверху вниз: дурацкая пилотка, которая глаза от солнца не защищала и на голове не держалась, куртка без нагрудных каманов, штаны-галифе, и вишенкой на тортик - кирзачи, угробищные гамноступы из пропитанного картона ))). Ну и плюс шинель мля, в которой только и воевать )))
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20.11.2022 21:24 Відповісти
Похоже на те самые казармы где месяц назад была большая драка.
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20.11.2022 21:08 Відповісти
даже понты колотить не умеют , видео постанова , на лоха кацапского , ну и что они этим добились , чуваки сядут в теплую камеру, на голову ничего не прилетит , жрать будут не корм собачий , и самое главное - будут жить , среди стада баранов нашлось всего 2 умных .
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20.11.2022 21:10 Відповісти
Шо з цими "людьми" не так
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20.11.2022 21:17 Відповісти
Два года в колонии (по двум третям выйдут) или же почти гарантированное тяжелое увечье , а то и смерть в Украине. Ну такое, каждый чмоб сам себе буратина.
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20.11.2022 21:18 Відповісти
свині не з"їдять...
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20.11.2022 21:45 Відповісти
"а на чёрной скамье, на скамье подсудимых,..." (С) )))
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20.11.2022 21:57 Відповісти
Задолбутся за каждым отказником следаков с группой захвата гонять
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20.11.2022 22:08 Відповісти
Через три года они окажутся на свободе, а главное - живыми...
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20.11.2022 22:21 Відповісти
Русские чучмеки.
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21.11.2022 00:07 Відповісти
Й*бнуті кацапи - що крпаще живим гарантовано відсидіти в тюрязі чи стати грузом 200
в Україні чи інвалідом. Тупа до чортів нація вироджена алкоголізмом і наркоманієй.
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21.11.2022 01:13 Відповісти
И тут русня поняла, что МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ. ))))))))
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21.11.2022 07:03 Відповісти
- Ты, ты, и ты - на фарш.

- А можно меня не надо?

- Ок, тебя вычёркиваем.
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21.11.2022 07:04 Відповісти
Чувство толпы на ********** воспитано ещё со времён совка, безмозглые рабы системы будут уничтожать белых ворон, даже если это ангельские создания.
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21.11.2022 08:00 Відповісти
Раби тупі. А в загалі кловунада.......
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21.11.2022 10:30 Відповісти
Что-то я не заметил выхлопной трубы у автозака
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21.11.2022 12:54 Відповісти
 
 