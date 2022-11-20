У російській армії почалися показові арешти мобілізованих, які відмовляються їхати на війну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російських Telegram-каналах з’явилося відео затримання двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну – солдатів демонстративно скрутили просто під час шикування.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео викладають у російських соцмережах.
На відео зі строю солдатів на плацу по черзі викликають двох військових – імовірно, їхні прізвища Селіванов і Дягтєрьов (погано чути – ред.), до них підходить слідчий і каже, що 16 листопада проти них порушили кримінальну справу за частиною 2.1 статті 332 КК РФ (невиконання наказу).
Потім конвой із нашивками на рукавах "Військова поліція" грубо затримує солдатів. Їх обшукують, одягають кайданки і саджають у поліцейську машину.
На відео не вказано, коли і де воно було зняте. Але на ролику видно зелений газон, погода дощова, солдати тепло одягнені.
Також незрозуміло, чи були затримані мобілізованими, чи контрактниками.
У пабліках пишуть, що на відео мобілізовані, а подія відбулася у Бєлгородській області.
Також повідомляється, що військових затримали за відмову їхати на війну в Україну. Солдатам загрожує до 3 років в'язниці.
За словами адвоката Максима Гребенюка, затримувати військових на території військової частини не було необхідності.
Він вважає, що затримання провели "демонстративно", щоб це була "наука для інших".
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Касапам понравится. Новый сериал про хероическую росармию...
Бо терпіли - вони скоріше себе дозволять вбити, ніж вб'ють свого кривдника
Це видно по тому мотлоху, що в них замість однострою на чмобіках.
На першому фото з краю біля машини стоять тіла в бежево-коричневому, а на останньому фото замість них інші в чомусь кольору гусиного посліду.
Але поржав, дякую!
в Україні чи інвалідом. Тупа до чортів нація вироджена алкоголізмом і наркоманієй.
- А можно меня не надо?
- Ок, тебя вычёркиваем.