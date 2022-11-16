У Росії вмер черговий військовий, який відповідав за роботу з мобілізованими: полковник Бойко п’ять разів вистрелив собі в груди

Заступника начальника Тихоокеанського вищого військово-морського училища імені С.О. Макарова, начальника відділу технічного забезпечення Вадима Бойка виявили з численними вогнепальними пораненнями у груди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

"Сьогодні вранці він прийшов на роботу, зайшов до свого кабінету, а після цього звідти пролунало п'ять пострілів. Черговий, який почув стрілянину, прибіг на місце і побачив тіло Бойка - полковник був мертвий. Передсмертну записку чоловік не залишив. На місці його загибелі криміналісти знайшли п'ять гільз та чотири пістолети Макарова. При цьому місцеві ЗМІ повідомляють, що це було самогубство, але тоді виходить, що полковник вистрілив собі у груди п'ять разів. Також, за їхньою інформацією, Бойко відповідав за роботу з мобілізованими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

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У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. Росією прокотилися акції невдоволення.

Чоловіки масово намагалися виїхати з РФ, але деякі країни закрили кордони. зокрема, у Грузію виїхали близько 700 тисяч громадян РФ.

За даними журналістів, щонайменше 115 мобілізованих росіян були вбиті на війні з Україною.

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"Часткову мобілізацію" в Росії нібито завершено 1 листопада, але продовжується набір "добровольців".