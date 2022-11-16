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Новини Війна Мобілізація в РФ
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У Росії вмер черговий військовий, який відповідав за роботу з мобілізованими: полковник Бойко п’ять разів вистрелив собі в груди

бойко,вадим

Заступника начальника Тихоокеанського вищого військово-морського училища імені С.О. Макарова, начальника відділу технічного забезпечення Вадима Бойка виявили з численними вогнепальними пораненнями у груди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

"Сьогодні вранці він прийшов на роботу, зайшов до свого кабінету, а після цього звідти пролунало п'ять пострілів. Черговий, який почув стрілянину, прибіг на місце і побачив тіло Бойка - полковник був мертвий. Передсмертну записку чоловік не залишив. На місці його загибелі криміналісти знайшли п'ять гільз та чотири пістолети Макарова. При цьому місцеві ЗМІ повідомляють, що це було самогубство, але тоді виходить, що полковник вистрілив собі у груди п'ять разів. Також, за їхньою інформацією, Бойко відповідав за роботу з мобілізованими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Орловський губернатор Кличков запропонував мобілізованим самим купувати обмундирування: "Не нравится - покупайте сами". ВIДЕО

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. Росією прокотилися акції невдоволення

Чоловіки масово намагалися виїхати з РФ, але деякі країни закрили кордони. зокрема, у Грузію виїхали близько 700 тисяч громадян РФ.

За даними журналістів, щонайменше 115 мобілізованих росіян були вбиті на війні з Україною.

Також читайте: У Приморському краї РФ знайшли мертвим військкома Малика. Поліція розслідує вбивство та самогубство

"Часткову мобілізацію" в Росії нібито завершено 1 листопада, але продовжується набір "добровольців".

Автор: 

росія (65925) смерть (6776) мобілізація (3111)


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Топ коментарі
+33
Ну хоч попав? А то "трєвожно"...
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16.11.2022 17:58
+30
а контролний в голову
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16.11.2022 17:57
+26
"стрельба в четыре руки" ))
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16.11.2022 17:56
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"стрельба в четыре руки" ))
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16.11.2022 17:56 Відповісти
-Док, а что с ним случилось?
-Он покончил с собой.
-О! И как?
-Три раза ударил себя в спину ножом, перерезал себе горло и бросился в реку...
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16.11.2022 18:35 Відповісти
В этот день кащей бессмертный развлекался как мог
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16.11.2022 20:00 Відповісти
По-македонськи.
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16.11.2022 18:57 Відповісти
а контролний в голову
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16.11.2022 17:57 Відповісти
п'ять куль і чотири пістолети. Де п'ятий? В дупу заглядали? Може туди контрольний був?
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16.11.2022 18:42 Відповісти
Угу...Прямо в мозг.
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16.11.2022 18:52 Відповісти
Добре хоч не в спину.
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16.11.2022 17:57 Відповісти
Ну в спину он мог себе и топор всадить.
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16.11.2022 18:54 Відповісти
промахувався мабуть.
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16.11.2022 17:57 Відповісти
Какой выносливый!!!ну его и вынесли к ****** матери извините за ненормативную лексику,по другому никак
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16.11.2022 18:31 Відповісти
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16.11.2022 18:56 Відповісти
Ну хоч попав? А то "трєвожно"...
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16.11.2022 17:58 Відповісти
Кобзон дає концерти. Черга на туди просто безмежна.
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16.11.2022 17:58 Відповісти
Кабздон наверное, самый большой в мире стадион Камп Ноу , Барселона арендует вместимость 99 000 человек , пока еще вместит всех))))
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16.11.2022 18:09 Відповісти
"нарендра моди" в Индии вроде бы побольше. 132 тыс.
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16.11.2022 18:46 Відповісти
Вроде бразильскую "Маракану" пока никто не переплюнул - 200к смотрело матч Бразилия-Уругвай в 1950-м. Правда, его потом реконструировали и вместимость снизилась...
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16.11.2022 20:38 Відповісти
Скоро військові самогубці будуть використовувати кувалди.
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16.11.2022 17:58 Відповісти
Я думав тільки наш Кірпа так вмів, цей його переплюнув.
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16.11.2022 17:58 Відповісти
моледец
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16.11.2022 17:59 Відповісти
а почему нет инфы что он ещё и перезаряжал после каждоко выстрела Макарова??? Неувязочка! !
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16.11.2022 17:59 Відповісти
Слабак. Не дотянул до известного анекдота с концовкой: "И так восемь раз подряд".
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16.11.2022 17:59 Відповісти
Живучій аказался падла...
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16.11.2022 18:00 Відповісти
чё то давно туров не было "водопады плато путорана" )
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16.11.2022 18:00 Відповісти
Кацапські ахвіцери настільки круті, що після чотирьох пострілів собі в груди обов'язково роблять п' ятий - контрольний у саме серце! 😁
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16.11.2022 18:00 Відповісти
яке прикре самогубство... п"ять раз... самогубився ))))
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16.11.2022 18:01 Відповісти
Красіво ушол... по-макєдонскі, блд.
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16.11.2022 18:01 Відповісти
Типове самогубство. Видно чмобики нерви витріпали.
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16.11.2022 18:02 Відповісти
Он после одного выстрела уже бы не выстрелил второй раз. Разве что с автомата очередь всадил или в него всадили.
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16.11.2022 18:05 Відповісти
Або "стєчкін" в режимі авт. вогню
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16.11.2022 18:23 Відповісти
Неподобство! Чому в заголовкі "вмер"... а НЕ ЗДОХ ПАДЛО!
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16.11.2022 18:08 Відповісти
В Макаровому училищі з макаровим пістолем....та й місця там - куди макар телят не ганяв
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16.11.2022 18:08 Відповісти
а сліди пороху на спині. і так 5 разів
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16.11.2022 18:10 Відповісти
То в нього після Херсону пригоріло...
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16.11.2022 18:15 Відповісти
В старом совковом фильме "Коммунист" и не такие чудеса живучести были показаны...))
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16.11.2022 18:13 Відповісти
Да!!! Сам себе в грудь четыре раза выстрелил?? Єто что ??новый российский анекдот???..... Хотя весть приятная !Побольше бы таких самоубийств среди полковников и не только!!!
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16.11.2022 18:16 Відповісти
Здохніть всі, сросіянці, в муках
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16.11.2022 18:17 Відповісти
Яке прикре самогубство
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16.11.2022 18:23 Відповісти
Аи да сукин сын! А че не четыре ножевых?
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16.11.2022 18:25 Відповісти
В дохлом Сссре,,,майор Гаврилов выстрелил себе в грудь 29 раз
Но Брестская крепость не сдаюцца...🤣🤣🤣
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16.11.2022 18:27 Відповісти
ты его 30-м добил...
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16.11.2022 19:12 Відповісти
Страна непуганых идиотов.
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16.11.2022 18:29 Відповісти
он пошел посмотреть как справляються те кого он отправил первыми... решил до кобзона добраться и узнать по чем билеты
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16.11.2022 18:31 Відповісти
какая же живучая свинособака...................нихуя себе......надеюсь *********** с первого выстрела себя захерячит..............................................................
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16.11.2022 18:32 Відповісти
Гитлер внезапно напал на советское быдло...типа Молотов-Риббентроп..нарушил браццкий договор..но советские бараны сопротивлялись до последнего патрона...🤣🤣🤣..
Гитлер оказалсЯ гадом.а не союзник 🤣🤣🤣
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16.11.2022 18:33 Відповісти
Буває... - в Україні Кравченко собі двічі голову сам собі прострелив, тут полковник 5ть разів застрелився...
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16.11.2022 18:47 Відповісти
Прямо как в анекдоте, "Плейшнер пятый раз выбрасывался из окна - яд не действовал"
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16.11.2022 18:54 Відповісти
полковник Бойко п'ять разів вистрелив собі в груди
Притом бойко-то как выстрелил!

Выстрелил в себя он, чтоб навек умолкла
Птичка на ветвях его души? (с)
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16.11.2022 19:05 Відповісти
все просто 3доx кацаб
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16.11.2022 19:10 Відповісти
Це курві, за Єнота і за кожного сірого хомячка по кулі
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16.11.2022 19:15 Відповісти
Прізвище кацапське ,яб таким два рази ато і три померти побажав
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16.11.2022 19:20 Відповісти
а краще би було якщо...знайшли пять дохлих палковників та один пистолет
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16.11.2022 19:21 Відповісти
В книгу рекордів Гіннеса цього добродія. Здається він перевершив попередній рекорд Кирпи.
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16.11.2022 19:36 Відповісти
стопроцентно можна
реальльно
реально 5 разыв. ггг яя отвычаю
3-4 разыв ы потым смышно пару ударыв у ваа оно буде бьнтьть то ше правий замок
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16.11.2022 19:44 Відповісти
Человек доброе дело сделал, а вы над ним смеётесь, а-ха-ха-ха-ха
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16.11.2022 20:03 Відповісти
Побил рекорд Кравченко.
Тот 2 раза в голову выстрелил.
Терминаторы
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16.11.2022 20:08 Відповісти
Буває
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16.11.2022 20:19 Відповісти
Це просто нерви - чмобіки довели до нестями. Взяв по два макарова в кожну руку та одночасно вистрилів - це вже 4 кулі, а п'ята куля - з п'ятого макарова, який він надійно після цього заховав. Потім ліг і спокійно здох.
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16.11.2022 20:31 Відповісти
Сльози мішають мнє гаварить...
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16.11.2022 20:33 Відповісти
Якесь дивне самогубство... 4 стволи , 5 пострілів. А контрольного в голову не було.
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16.11.2022 20:34 Відповісти
Рембо-***.
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16.11.2022 20:43 Відповісти
Яке прикре самогубство...
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16.11.2022 20:54 Відповісти
Как говорили ещё в совке: шел, споткнулся, упал и насмерть.
И так семнадцать раз подряд ...
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16.11.2022 21:33 Відповісти
...і три рази в голову...
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16.11.2022 21:38 Відповісти
Хароший руцькій👍
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16.11.2022 22:24 Відповісти
Тільки з п"ятого разу поцілив собі в груди?
Питання - настільки поганий зір був чи він транссексуалом був та мав груди 10 розміру?
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20.11.2022 21:19 Відповісти
 
 