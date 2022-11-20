Мобілізований окупант розповідає другові, як їх обманом заманюють до піхотних підрозділів: "Я ему говорю: "Я нах#й возвращаться не буду… Пошёл ты нах#й еб#ть!"… Командиру, понял?" - перехоплення ГУР. АУДIО
Мобілізованих росіян обманом кидають на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини.
Про це свідчить чергове перехоплення Головного управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.
Окупант, мобілізований військовослужбовець 1 АК, розповідає своєму другові про особливості проходження служби мобілізованих у підрозділах ЗС РФ на передових позиціях, яких обманом заманюють до піхотних підрозділів.
Топ коментарі
+17 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.11.2022 11:09 Відповісти Посилання
+15 Eugene Boyko #535329
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+8 Марта Шепель
показати весь коментар20.11.2022 11:14 Відповісти Посилання
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гаспода афицеpы, из психдиспансера
дураки-изуверы вам павесточки шлют,
и вы бросили семьи, дом, уют и кансервы,
чтоб без ножек вернуться на рассию свою.
афицеpы, афицеpы, раздвигайте полусферы
за рассию! да пабаднава канца!
афицеры-расияне, пад Херсоном дагнивают
ваши жадные прабитые серца.
вновь уходят салдаты, растворяясь в закатах,
предала их расия, как бывало не раз.
и опять вы бежите без зубов и портянок,
а в фуфайке иль в цинке.... с Енотом в руках…
афицеры-абарванцы, не теряющие шансы
сваей кровью пагасить бальшой кредит,
вы суровы... но гатовы раком стать, надеть аковы,
если путин с телевизора велит.
расиянки, вы гатовы наражать бурятов новых ???
сыновей запрятав в землю и гранит?..
" - был у меня в роте один муй
- простите, не в роте, а во рту." (С) ))