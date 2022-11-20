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Мобілізований окупант розповідає другові, як їх обманом заманюють до піхотних підрозділів: "Я ему говорю: "Я нах#й возвращаться не буду… Пошёл ты нах#й еб#ть!"… Командиру, понял?" - перехоплення ГУР. АУДIО

Мобілізованих росіян обманом кидають на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини.

Про це свідчить чергове перехоплення Головного управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

Окупант, мобілізований військовослужбовець 1 АК, розповідає своєму другові про особливості проходження служби мобілізованих у підрозділах ЗС РФ на передових позиціях, яких обманом заманюють до піхотних підрозділів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізований окупант розмовляє з другом: "Нас во взводе нах#й 16 человек, понял? Короче, осталось 5 человек! Вообще все разъеб#ли!" - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17833) розвідка (3881) мобілізація (3117) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+17
///
гаспода афицеpы, из психдиспансера
дураки-изуверы вам павесточки шлют,
и вы бросили семьи, дом, уют и кансервы,
чтоб без ножек вернуться на рассию свою.

афицеpы, афицеpы, раздвигайте полусферы
за рассию! да пабаднава канца!
афицеры-расияне, пад Херсоном дагнивают
ваши жадные прабитые серца.

вновь уходят салдаты, растворяясь в закатах,
предала их расия, как бывало не раз.
и опять вы бежите без зубов и портянок,
а в фуфайке иль в цинке.... с Енотом в руках…

афицеры-абарванцы, не теряющие шансы
сваей кровью пагасить бальшой кредит,
вы суровы... но гатовы раком стать, надеть аковы,
если путин с телевизора велит.

расиянки, вы гатовы наражать бурятов новых ???
сыновей запрятав в землю и гранит?..
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20.11.2022 11:09 Відповісти
+15
Сльози, на*уй, мішають мнє гаваріть!
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20.11.2022 11:06 Відповісти
+8
Змістовна розмова...
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20.11.2022 11:14 Відповісти
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відно командир трупак- інакше не був би чмобік такий гоноровий
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20.11.2022 11:05 Відповісти
Сльози, на*уй, мішають мнє гаваріть!
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20.11.2022 11:06 Відповісти
хай їх мамки терміново дзвонять в комітет захисту тварин
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20.11.2022 12:00 Відповісти
///
гаспода афицеpы, из психдиспансера
дураки-изуверы вам павесточки шлют,
и вы бросили семьи, дом, уют и кансервы,
чтоб без ножек вернуться на рассию свою.

афицеpы, афицеpы, раздвигайте полусферы
за рассию! да пабаднава канца!
афицеры-расияне, пад Херсоном дагнивают
ваши жадные прабитые серца.

вновь уходят салдаты, растворяясь в закатах,
предала их расия, как бывало не раз.
и опять вы бежите без зубов и портянок,
а в фуфайке иль в цинке.... с Енотом в руках…

афицеры-абарванцы, не теряющие шансы
сваей кровью пагасить бальшой кредит,
вы суровы... но гатовы раком стать, надеть аковы,
если путин с телевизора велит.

расиянки, вы гатовы наражать бурятов новых ???
сыновей запрятав в землю и гранит?..
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20.11.2022 11:09 Відповісти
Змістовна розмова...
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20.11.2022 11:14 Відповісти
Всім чмобікам у сочі.(якщо бажаєш трохи пожити)
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20.11.2022 11:14 Відповісти
Ясельна група -- заманухи -- мозги треба включати до того як тебе підманули на віину .
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20.11.2022 11:26 Відповісти
А орки могут быть с мозгами ? Это существа научившиеся ходить на двух конечностях ( пока задних)
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20.11.2022 11:35 Відповісти
Все как в армии. Обещали, что они будут печенье сортировать. Сломанные можно кушать, а целые - в коробки. Приехали, а там бревна нужно таскать...
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20.11.2022 11:46 Відповісти
всё как у дидоввоевавших
" - был у меня в роте один муй
- простите, не в роте, а во рту." (С) ))
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20.11.2022 11:49 Відповісти
Фотографии с мест попыток наступления начинают напоминать то, о чём я только раньше читал в воспоминаниях ветеранов: заваленные трупами поля и окопы. Смогли повторить.
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20.11.2022 11:59 Відповісти
"Я нах@й возвращацця нє буду" -- це взагалі про що?
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20.11.2022 12:44 Відповісти
 
 