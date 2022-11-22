Очікуємо вибачення за цей інцидент, - МЗС про результати виклику посла Угорщини з приводу шарфа Орбана
22 листопада до міністерства закордонних справ України було запрошено посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було наголошено на неприйнятності публічної появи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у шарфі із зображенням Угорщини з частиною української території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Увагу угорського дипломата було привернуто до того, що такі дії не сприяють розвитку добросусідських відносин між Україною та Угорщиною.
Наголошено, що в Україні очікують на вибачення за цей інцидент і сподіваються, що в подальшому угорська сторона утримуватиметься від кроків, які можуть бути розцінені як неповага до територіальної цілісності нашої держави", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями.
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