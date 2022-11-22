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Новини
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Очікуємо вибачення за цей інцидент, - МЗС про результати виклику посла Угорщини з приводу шарфа Орбана

орбан,шарф

22 листопада до міністерства закордонних справ України було запрошено посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було наголошено на неприйнятності публічної появи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у шарфі із зображенням Угорщини з частиною української території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Увагу угорського дипломата було привернуто до того, що такі дії не сприяють розвитку добросусідських відносин між Україною та Угорщиною.

Наголошено, що в Україні очікують на вибачення за цей інцидент і сподіваються, що в подальшому угорська сторона утримуватиметься від кроків, які можуть бути розцінені як неповага до територіальної цілісності нашої держави", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан прокоментував скандал із шарфом з картою "Великої Угорщини": Футбол - не політика

Як повідомлялося, прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями.

Автор: 

Угорщина (2338) МЗС (4175) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+14
Немає жодного сумніву що ця угорська ублюдіна робила це свідомо...
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22.11.2022 21:42 Відповісти
+9
Я правильно розумію, що коли мад'яр будуть виганяти з ЄС, то це буде називатися ******?
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22.11.2022 21:39 Відповісти
+9
Вибачень?
А ви не бачите, що орбан відвертий українофоб, який зазіхає на наші території?
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22.11.2022 21:41 Відповісти
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Я правильно розумію, що коли мад'яр будуть виганяти з ЄС, то це буде називатися ******?
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22.11.2022 21:39 Відповісти
********
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22.11.2022 21:41 Відповісти
Визначення звичайно гарне, але мад'ярів не виженуть.
За європейськими поняттями їхня поведінка цілком підпадає під визначення "свобода слова" та "особливості національного менталітету"
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22.11.2022 21:43 Відповісти
Це як ортодокси в Ізраїлі? Всім поперек горла проте мають право?
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22.11.2022 21:46 Відповісти
Не точно, але можна сказати, що так.
Ізраїльські ортодокси - це внутрішні проблеми Ізраїлю. А Угорщина - головний біль усієї Європи.
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22.11.2022 21:52 Відповісти
це ж не Британія, вони не будуть самі борикатися зі своїми проблемами, ****** на то і розраховують, мовляв ЄС поганий, а рашка хороша, і будуть нас русскіє ще й зі сторони Угорщини обстрілювати. І тільки тоді угорці Закарпаття зрозуміють, що вони орбану так само "дорогі", як русскоязичниє путіну.
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22.11.2022 22:59 Відповісти
Вибачень?
А ви не бачите, що орбан відвертий українофоб, який зазіхає на наші території?
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22.11.2022 21:41 Відповісти
Немає жодного сумніву що ця угорська ублюдіна робила це свідомо...
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22.11.2022 21:42 Відповісти
Украине давно пора вбросить в информационное пространство идеи возврата украинских территорий от соседних стран. Желательно от всех, тем более что осколки украинских земель, похоже, есть у всех соседей. Даже не обязательно для того, чтобы в ближайшее время эти территории отторгать, но больше для того, чтобы дать другим понять что и у Украины есть чего от них требовать. Это охладит энтузиастов собирания земель в соседних странах.
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22.11.2022 21:43 Відповісти
Кремляди именно таких заявлений и ждут!
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22.11.2022 21:47 Відповісти
Тобто зіграти на руку московитам? Нам вистачає дерьмаків, які роблять усе, щоб порушити відносини з країнами ЄС та НАТО. Ще й ви туди! Нашо?
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22.11.2022 21:53 Відповісти
Все страны находятся на Украине ) Всё есть Украина..
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22.11.2022 22:05 Відповісти
Саме цікаве - одна людина про подібне вже казала: у першому виданні своєї книги цей чоловік написав: "Ми нарешті повинні вигнать цей азіатський народ на його історичні землі - за Урал!" Ця книга - "Майн Кампф" Гітлера Коли сусідні народи (українці, поляки, словаки, хорвати, словенці, румуни та болгари) дійсно заявлять претензії на землі, які у них були відібрані мадярами під час "завоюваня Батьківщини" (саме так називається їх переселення на Балатон), то їм у Європі не залишиться місця!
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23.11.2022 05:26 Відповісти
Орбан , дійсно , робив це свідомо , але за путінське бабло !!
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22.11.2022 22:02 Відповісти
Повісити його на тому шарфі, підстилку кацапську. Румуни он теж їхнього посла викликали.
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22.11.2022 22:02 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/22/7377516/ Румунію обурив скандальний шарф Орбана з "Великою Угорщиною" . МЗС передало угорському послу в Бухаресті своє рішуче несхвалення жесту угорської офіційної особи.
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22.11.2022 22:04 Відповісти
Ну какие извинения ждать? В стране война, как измерить цену извинений в такой ситуации? Тысячи погибли, конца не видно войне пока. Тем более от от этих. Удавить бы шарфом. Цена подойдет такая.
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22.11.2022 22:21 Відповісти
ПРИБАЦАНИЙ ОРБАН ЩЕ Б ПЕРДНУВ СВОЇМ НАКАЗОМ ВІДНОВИТИ АВСТРО - УГОРСЬКУ ІМПЕРІЮ 🤣
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22.11.2022 22:28 Відповісти
А венгры Закарпатья также призываются в ВСУ, как они воюют? Иногда вижу мелькают венгерские фамилии в сообщениях с фронта.
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23.11.2022 05:03 Відповісти
Просто угорці Закарпаття і Орбан - різні постаті Як-не як - угорці, що живуть в Україні, здебільшого вважають себе громадянами України - хоча багато з них "подачками" у вигляді безоплатного навчання рідною мовою та різних грошових подачок і спокусилися на "казки про Велику Угорщину" Це - як Гітлер, у свій час, підкуповував "фольксдойчів" по Європі казками про "Велику Німеччину" А Орбан просто відпрацьовує російські гроші Йому та його "ближнім" Росія пообіцяла "часточку" від доходів з АЕС, яку будує в Угорщині (Недарма договір про її побудову "засекречений") Це - плата за їх підривну діяльність в ЕС і НАТО От він і біжить за цією "морквинкою"
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23.11.2022 05:37 Відповісти
 
 