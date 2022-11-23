Кошти на морські дрони надходять із 93 країн, - Зеленський
Кошти на морські дрони, які збирають на фандрейзинговій платформі United24, станом на 22 листопада пожертвували люди з 93 країн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський зазначив у своєму зверненні 22 листопада.
Він ззаначив: "Море... На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони. Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців. Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн! Український флот морських дронів поступово будуємо!"
Топ коментарі
+22 Олександр Дніпро
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в закликунярій вік живимо - всі надайте, самі нуль...
А от Нептуни - дійсно можуть потопити кацапський флот. Але кошти чомусь збираються не на Нептуни, а на ці іграшки.
Огоссди!
Ізнов ця клята піджін-юкрейніен!
Невже цей клятий "фандрейзінг" не перекладається на українську?
Чи просто вам подобається калічити мову?
Скоро співатимете:
Грейсить море грінове,
Сайлент дей догора,
Діровими фор мене
Стали слоупс Дніпра.
Вер колишуться бренчез
Залавлених дрімз...
Хау тебе не лавити,
Києве май!
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Зеленському довелося пояснювати свої жарти
"Ми - гордий народ, не жебраки. От і все. Більше тут немає інших смислів. Це жарт про вчинки наших вершителів, нашої влади, а не про людей і не про нашу країну. Тож не потрібно вдавати з себе культурних археологів і вишукувати в творчості Кварталу те, чого немає і ніколи не буде", - закликав він.
"Ми любимо свою країну і боремося за її свободу, свободу слова і мислення кожною своєю програмою, кожною секундою. Не все гаразд хлопці, не все просто, але, пліз, не ведіться на політичну херню, яку друкують продажні, замовні та дрібні особини. Їх то і людьми не назвеш. Ви вище за це. Ми вище за це. Не дайте вас збити, обдурити і напоїти цією брехнею", - звернувся з проханням Зеленський.
Володимир наголосив, що любить свою країну та бореться за її свободу
"…Ми - квартал! Ми - патріоти! А хто вони? Ви нас знаєте 20 років! Не мало, правда? Мир вам, вашим дітям, а лиходіїв скоро не буде, у них мало часу, дуже, вони це відчувають, трясуться) хапаються за останні "а ви чули, що вони сказали", нічого їх вже не врятує! За все, все, що зробили ці люди з нашою країною, за все це - відповідатимуть! Вибачте, якщо щось не так сказав чи не був зрозумілий", - підсумував Володимир.
буба пеший кандідат!.
ні - не потрібен....
колись і ви це зрозумієте....
спробуйте ще бабло вкласти, не в асфальт, а в космічні ворота і пил до всесвітніх земель! - виберіть бубу ще раз!
і лайте Амеріку, смачно так, по зеленому!
цей верховний - 4 рази не підставився стрільцьом...
тіка Верховним в бункері! -кіно і зелені...