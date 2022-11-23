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Кошти на морські дрони надходять із 93 країн, - Зеленський

зеленський

Кошти на морські дрони, які збирають на фандрейзинговій платформі United24, станом на 22 листопада пожертвували люди з 93 країн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський зазначив у своєму зверненні 22 листопада.

Він ззаначив: "Море... На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони. Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців. Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн! Український флот морських дронів поступово будуємо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки фінансовій підтримці наших партнерів ми зберігаємо соціальну стабільність, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) дрони (4925)


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Топ коментарі
+22
Спочатку Коломойському дарують десятки мільярдів гривень з бюджету, потім натякають, що грошів на пенсії і зарплати може не бути та оголошують збір коштiв та морські дрони.

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23.11.2022 00:14 Відповісти
+16
Яку суму дав особисто ти зі своїх опшорів?
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23.11.2022 00:11 Відповісти
+13
скільки з опи?
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23.11.2022 00:10 Відповісти
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23.11.2022 00:10 Відповісти
Яку суму дав особисто ти зі своїх опшорів?
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23.11.2022 00:11 Відповісти
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23.11.2022 00:35 Відповісти
Спочатку Коломойському дарують десятки мільярдів гривень з бюджету, потім натякають, що грошів на пенсії і зарплати може не бути та оголошують збір коштiв та морські дрони.

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23.11.2022 00:14 Відповісти
Распіл, распіл, распіл....
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23.11.2022 00:16 Відповісти
епоха закликунярів...
в закликунярій вік живимо - всі надайте, самі нуль...
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23.11.2022 00:16 Відповісти
******* коштам
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23.11.2022 00:29 Відповісти
доллярів з 10 хоч надай, жлоб зелений 95тий загуканесь, на свою ж ініціативу!
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23.11.2022 00:34 Відповісти
вситься не дасть...
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23.11.2022 00:42 Відповісти
50/50 як порох? 🤣
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23.11.2022 00:39 Відповісти
жодна зелена **** не відписалася чомусь....
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23.11.2022 05:45 Відповісти
Корвети замовляем, на дрони збираем, дороги кацапам будували, за тарана повний бойкот закупівель по всій військовій програмі, включаючи ракетну. що неможливо було вчинити навіть шпіонам і шкідникам. Не бюджет, а якась фантасгармонія.
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23.11.2022 00:40 Відповісти
Які нафіг морські дрони! Немає куди кошти витрачати??? Чому не на Вільху, не на Грім, чому не на дрони-камікадзе, які б реально нам могли б допомогти?? Що за маячня з цими недолугими морськими дронами, від яких елементарно захиститися, якщо на них вже очікуєш, які мають дуже обмежене використання і які коштують нереально дорого???
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23.11.2022 00:42 Відповісти
дрони теж потрібні, щоб потопити кацапський флот весь.
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23.11.2022 08:58 Відповісти
Ці дрони не можуть потопити кацапський флот. Вони здатні атакувати лише нерухомі кораблі і лише коли їх не очікують, бо захиститися від ціх човників на радіокеруванні дуже просто. Та ц навіть при попаданні - ефект заслабкий - при атаці кацапського флоту у бухті Севастополю жоден корабель не був потоплений. А тепер кацапи просто бонне загородження поставлять і все - ці дрони взагалі ні на що не будуть здатні.
А от Нептуни - дійсно можуть потопити кацапський флот. Але кошти чомусь збираються не на Нептуни, а на ці іграшки.
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23.11.2022 13:03 Відповісти
після першої атаки корита з калібрами ходять з ескортом в 5-7 кораблів,їм тепер так ***** що аж невдобно,то раз,скоро в чорному морі будуть зимові шторми,які цих дронів з гімном потоплять без кацапів,а якщо буде холодна зима то будуть замерзати порти,особливо зі сторони Азовського моря,відповідно в Азовському їх не використати,бо це море стабільно замерзає,а в чорному кацапи вже по одному не ходять
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24.11.2022 03:58 Відповісти
На нашій фандрейзинговій платформі

Огоссди!
Ізнов ця клята піджін-юкрейніен!
Невже цей клятий "фандрейзінг" не перекладається на українську?
Чи просто вам подобається калічити мову?
Скоро співатимете:

Грейсить море грінове,
Сайлент дей догора,
Діровими фор мене
Стали слоупс Дніпра.
Вер колишуться бренчез
Залавлених дрімз...
Хау тебе не лавити,
Києве май!
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23.11.2022 00:43 Відповісти
tse dobre sho mnogo internatsionalnyh sliv. My zh ne Hungary 🤮
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23.11.2022 07:01 Відповісти
буба жлоб яких світ не бачив.
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23.11.2022 00:47 Відповісти
Ukrainian "Mikola-3"
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23.11.2022 00:56 Відповісти
Дуже дорогі і абсолютно нікчемні іграшки.
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23.11.2022 13:04 Відповісти
а якщо корабель маневрує і відстрілюється,як їх юзати? нагадати що в другу світову навіть крейсера а деколи навіть лінкори встигали ухилятись від торпед,яких ще й не видно,а ще нагадаю що дивізіон Нептуна коштував 760 лямів грн,а це 72 ракети і всі машини до нього,так сказати оцініть різницю
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24.11.2022 04:01 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1595186957306445824 15 мин

"Зеленський: По всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей -"Пункти незламності" Назвати пункти обігріву "Пунктами незламності" і можна красти далі
Голосування "по приколу" завжди закінчується пунктами обігріву. Даруємо ідею - а це "Оплот незламності"
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23.11.2022 01:03 Відповісти
Пункт Незламаності готовий - Зе влада і на цій діжці мабуть відмила штуку долярів
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23.11.2022 01:09 Відповісти
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23.11.2022 01:03 Відповісти
питання на засипку: на якій стадії збірна лінія дронів камікадзе для помсти московитам, на які ще нещодавно збирали гроші?
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23.11.2022 03:47 Відповісти
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23.11.2022 01:04 Відповісти
Після цього на сцену вийшов Зеленський в образі Порошенка і почав жартувати на тему кредитів, які Україна "випрошує" в інших країн.

"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку
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23.11.2022 01:09 Відповісти
Після шквалу нападів з боку співвітчизників Володимир Зеленський прокоментував свій виступ в Юрмалі у Facebook.

"Шановні друзі, любителі, заздрісники і всі, кого забув або не знаю. Відповім вам в тій формі, яку вважаю вірною і справедливою. Жарт, який викликав бурхливе обговорення, не має двох, трьох смислів. Суть проста цієї репризи: досить брати кредити, за які відповідати нашим дітям, онукам і тим, хто буде жити після нас і нести відповідальність за всі ті бридкі справи, які творимо ми", - почав Володимир.

Зеленському довелося пояснювати свої жарти

"Ми - гордий народ, не жебраки. От і все. Більше тут немає інших смислів. Це жарт про вчинки наших вершителів, нашої влади, а не про людей і не про нашу країну. Тож не потрібно вдавати з себе культурних археологів і вишукувати в творчості Кварталу те, чого немає і ніколи не буде", - закликав він.

"Ми любимо свою країну і боремося за її свободу, свободу слова і мислення кожною своєю програмою, кожною секундою. Не все гаразд хлопці, не все просто, але, пліз, не ведіться на політичну херню, яку друкують продажні, замовні та дрібні особини. Їх то і людьми не назвеш. Ви вище за це. Ми вище за це. Не дайте вас збити, обдурити і напоїти цією брехнею", - звернувся з проханням Зеленський.

Володимир наголосив, що любить свою країну та бореться за її свободу

"…Ми - квартал! Ми - патріоти! А хто вони? Ви нас знаєте 20 років! Не мало, правда? Мир вам, вашим дітям, а лиходіїв скоро не буде, у них мало часу, дуже, вони це відчувають, трясуться) хапаються за останні "а ви чули, що вони сказали", нічого їх вже не врятує! За все, все, що зробили ці люди з нашою країною, за все це - відповідатимуть! Вибачте, якщо щось не так сказав чи не був зрозумілий", - підсумував Володимир.
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23.11.2022 01:11 Відповісти
Яким треба бути дебілом, щоб за оце гімно проголосувати?
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23.11.2022 01:13 Відповісти
Мені сподобалось слово «айтівці» - правильне українське слово - бо оті «айтішніки» якось мене муляли - не розумів чому. А виявляється що то був тупий росіянизм
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23.11.2022 02:29 Відповісти
хорошо что на дороги пока собирать не надо.
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23.11.2022 02:34 Відповісти
якщо б мені був потрібен пітух-закликунярій-асфальтоукладовець на паркані ?
буба пеший кандідат!.
ні - не потрібен....
колись і ви це зрозумієте....
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23.11.2022 05:26 Відповісти
і це ще не кінець...
спробуйте ще бабло вкласти, не в асфальт, а в космічні ворота і пил до всесвітніх земель! - виберіть бубу ще раз!
і лайте Амеріку, смачно так, по зеленому!
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23.11.2022 05:43 Відповісти
того снайпер кацапячий в сраку перестелить..
цей верховний - 4 рази не підставився стрільцьом...
тіка Верховним в бункері! -кіно і зелені...
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23.11.2022 05:56 Відповісти
буба за свою копійку горобця в чистому полі заганяє...
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23.11.2022 07:09 Відповісти
Притула в курсє?
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23.11.2022 08:45 Відповісти
А сам не пробував долучатись чи депутати ВР?
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23.11.2022 08:51 Відповісти
а ти,плять,асфальт катаєш
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23.11.2022 10:13 Відповісти
2 000 000 000 на телезеляфон з бюджету виділили,а на морські дрони жебрають по всьому світу.Переживають щоб зебіли не прозріли,хоча це малоймовірно.Але чомусь вони за зе проголосували... без зомбоящика не обійшлося.
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23.11.2022 12:50 Відповісти
 
 