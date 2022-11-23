Кошти на морські дрони надходять із 93 країн, - Зеленський

Кошти на морські дрони, які збирають на фандрейзинговій платформі United24, станом на 22 листопада пожертвували люди з 93 країн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський зазначив у своєму зверненні 22 листопада.

Він ззаначив: "Море... На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони. Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців. Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн! Український флот морських дронів поступово будуємо!"

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