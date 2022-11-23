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Новини Санкції проти Росії
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Партнери РФ відмовляються від платіжної системи "Мир", - Bloomberg

мир,картки,картка

Країни, які спочатку погодилися обслуговувати російську платіжну систему "Мир", відмовляються від співпраці під загрозою санкцій США.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міжнародні амбіції Росії щодо втілення власної альтернативи платіжним системам Visa та Mastercard зазнали краху, оскільки навіть деякі з її найближчих союзників відмовилися від платіжної системи "Мир" після погрози США накласти санкції на всіх, хто допомагатиме або підтримуватиме її використання", - пише видання.

За даними Bloomberg, із дев’яти країн, які спочатку погодилися на обслуговування системи "Мир" після першої хвилі обмежень з боку Сполучених Штатів у 2014 році, банки шести країн згодом відмовилися це робити. Вони скасували домовленості через два місяці після того, як Міністерство фінансів США оприлюднило своє попередження в вересні.

Читайте: Туреччина ускладнила оформлення банківських карток для росіян

За інформацією Bloomberg, в РФ були здивовані відмовою таких "дружніх" країн від співпраці з російською платіжною системою.

Нагадаємо, раніше співпрацю з системою "Мир" припинили або скоротили банки в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, В’єтнамі й Туреччині.

Також читайте: ЄС пропонує запровадити перехідний період для ліміту цін на нафту з РФ, - Bloomberg

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банки (7790) кредитні картки (137) росія (66193) санкції (12159)


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Да як же це так. Аналоговнетний винахід. Вбивця Visa і Master Card і тут відмовляются
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23.11.2022 08:51 Відповісти
ось нормальна сістєма, руб-троячка...й трошки грошей
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23.11.2022 08:59 Відповісти
Пральна, бо запахло спонсорством те ро ри зму, ну шо кацапчики - дєнюшки не пахнуть?
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23.11.2022 08:51 Відповісти
ну, угорщина, надіюсь, в ділі?
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23.11.2022 09:02 Відповісти
"Мир" і рашка поняття несумісні! Як у країні, яка ******** війни, жорстокість, насилля , смерті.... хоть щось може називатися миром
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23.11.2022 09:06 Відповісти
Грузітє апєльсіни бочкамі )))
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23.11.2022 09:27 Відповісти
Тверезий підхід: економіка Заходу на два порядки більша за російську, вигідніше тримати зв'язок з нею.
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23.11.2022 09:52 Відповісти
На раші вже давно знайшли нові нички, нащо палитись з тим Миром. Є і казахські картки+IP і багато іншого. Доставка СДЕК і заробіток на міжнародних майданчиках, але дуже зручно нічого не бачити, щоб не страждали "не такі руські".
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23.11.2022 12:17 Відповісти
 
 