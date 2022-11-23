Партнери РФ відмовляються від платіжної системи "Мир", - Bloomberg

Країни, які спочатку погодилися обслуговувати російську платіжну систему "Мир", відмовляються від співпраці під загрозою санкцій США.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міжнародні амбіції Росії щодо втілення власної альтернативи платіжним системам Visa та Mastercard зазнали краху, оскільки навіть деякі з її найближчих союзників відмовилися від платіжної системи "Мир" після погрози США накласти санкції на всіх, хто допомагатиме або підтримуватиме її використання", - пише видання.

За даними Bloomberg, із дев’яти країн, які спочатку погодилися на обслуговування системи "Мир" після першої хвилі обмежень з боку Сполучених Штатів у 2014 році, банки шести країн згодом відмовилися це робити. Вони скасували домовленості через два місяці після того, як Міністерство фінансів США оприлюднило своє попередження в вересні.

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За інформацією Bloomberg, в РФ були здивовані відмовою таких "дружніх" країн від співпраці з російською платіжною системою.

Нагадаємо, раніше співпрацю з системою "Мир" припинили або скоротили банки в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, В’єтнамі й Туреччині.

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