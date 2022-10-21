Туреччина ускладнила оформлення банківських карток для росіян

Банки в Туреччині почали висувати додаткові вимоги до росіян під час оформлення карток.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нові вимоги стосуються росіян, які приїхали після оголошення мобілізації у РФ.

Один із росіян, який також стикнувся з проблемою, розповів виданню, що обійшов 15 відділень різних банків, перш ніж відкрив рахунок в одному з них. За його словами, банки вимагали дозволу на роботу в Туреччині, великого депозиту в розмірі $5000 або комісії $100. Деякі банки заявили, що не працюють з іноземцями.

Цю інформацію підтвердили кілька посередників між банками та клієнтами, які за $150-200 допомагають росіянам відкрити картки.

"Після оголошення в Росії часткової мобілізації кількість росіян, які приїжджають до Туреччини й намагаються відкрити картку, зросла в рази. Через втому не всі банківські працівники хочуть обслуговувати росіян", - сказав неназваний банківський посередник.

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Ще один банківський посередник заявив, що співробітники банків не справляються з вересневим напливом росіян, які бажають оформити рахунок, та створюють додаткові перепони, щоб зменшити потік людей.