Турция усложнила оформление банковских карт для россиян

Банки в Турции начали предъявлять дополнительные требования к россиянам для оформления карточек.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Новые требования касаются россиян, приехавших после объявления мобилизации в РФ.

Один из россиян, также столкнувшийся с проблемой, рассказал изданию, что обошел 15 отделений разных банков, прежде чем открыл счет в одном из них. По его словам, банки требовали разрешения на работу в Турции, большого депозита в размере $5000 или комиссии $100. Некоторые банки заявили, что не работают с иностранцами.

Эту информацию подтвердили несколько посредников между банками и клиентами, которые за $150-200 помогают россиянам открыть карты.

"После объявления в России частичной мобилизации количество россиян, приезжающих в Турцию и пытающихся открыть карту, возросло в разы. Из-за усталости не все банковские работники хотят обслуживать россиян", - сказал неназванный банковский посредник.

Еще один банковский посредник заявил, что сотрудники банков не справляются с сентябрьским наплывом россиян, желающих оформить счет, и создают дополнительные препятствия, чтобы снизить поток людей.

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