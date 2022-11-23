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Новини
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Байден отримав "всі варіанти", щоб не дати Ірану мати ядерну зброю, - Білий дім

байден

США не змінили позиції щодо того, що не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, а президенту Джо Байдену надали "всі варіанти" дій.

Про це повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США "з глибоким занепокоєнням" спостерігають за прогресом Ірану в ядерній сфері після повідомлень Тегерана про те, що країна почала збагачувати уран до ще вищих рівнів.

Він зазначив, що Вашингтон спостерігає не лише за ядерною програмою Ірану, а й за його постійним удосконаленням балістичних ракет.

Кірбі підтвердив обіцянку Байдена про те, що Ірану ніколи не дадуть отримати ядерну зброю, і наголосив, що американський лідер отримав "всі варіанти" можливих дій США.

Читайте: Іран заявив про зустріч з Україною щодо дронів

Нагадаємо, у 2015 році Іран та п'ять постійних членів Ради безпеки ООН (Велика Британія, США, Китай, Франція, Росія) плюс Німеччина підписали угоду, яка ставить під контроль ядерну діяльність Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте США з ініціативи Дональда Трампа, який називав угоду "поганою", вийшли з угоди у 2018 році, що створило для Ірану привід відмовитися від неї загалом. У 2019 році Іран заявив, що офіційно розпочав вихід з ядерної угоди.

Автор: 

Байден Джо (2893) Іран (2078) США (23483) ядерна зброя (1177) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+10
Три основные помойки в мире: Иран, Параша и КНДР. Первые 2 должны быть уничтожены полностью, а КНДР надо просто перестать подкармливать. Остальное они сами сделают.
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23.11.2022 08:56 Відповісти
+10
Обама. Ще в 2008 році. Він взагалі з 2007 року мріяв на теренах України чергову Ліберію утворити .І вси роки президенства накачував РФ грошима,Чіпами,доллярами. Він завжди знущався з України. Крим та ОРДЛО за його каденціїї віддали без пострілів.Перезагрузка відношеннь з РФ -його ідея.Європа шла в його фарватері.Томи битись треба за кожен кв см України не озираючись на ,,радників"Все буде Україна! Від Мілового до Севастополя!Вплив Обами доси дуже і дуже відчутний на політику США.
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23.11.2022 09:26 Відповісти
+8
Этот голубь мира ещё долго миру аукаться будет...
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23.11.2022 09:37 Відповісти
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Знову якусь дурість утнуть
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23.11.2022 08:55 Відповісти
Три основные помойки в мире: Иран, Параша и КНДР. Первые 2 должны быть уничтожены полностью, а КНДР надо просто перестать подкармливать. Остальное они сами сделают.
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23.11.2022 08:56 Відповісти
а как же КНР, уже друг ?
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23.11.2022 10:05 Відповісти
Вы предлагаете КНР тоже уничтожить, чтобы 2 раза не вставать?
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28.11.2022 10:46 Відповісти
и Индию с Бразилией и Венесуэлой за одним.
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29.11.2022 15:11 Відповісти
Многовато будет. Хватит для начала 3-х явных вонючих помоек.
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30.11.2022 11:53 Відповісти
Як варіант причесати іх ракетами .
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23.11.2022 08:57 Відповісти
Да нет прямая интервенция вторжение в Иран после точечных подавления центров принятия решений складов баз ракетных средств ПВО морских баз инфраструктуры аэродромов мостов энергетики интернета предприятий вооружений был Ирак был Афганистан так..что сегодня самое оно для вторжения внутри страны 60% не поддерживает Аято-ллы Хомейни
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23.11.2022 09:45 Відповісти
Да, знаки припинания - большая сила. Без них любая мысль превращается в бессмыслицу.
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23.11.2022 09:57 Відповісти
дА РОССИЯ УЖЕ ПЕРЕДАЛА ИРАНУ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ В ОБМЕН НА ИРАНСКИЕ ДРОНЫ.
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23.11.2022 08:59 Відповісти
Щось Джо довго спав
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23.11.2022 09:04 Відповісти
А була ж нормальна країна до 1979 року.

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23.11.2022 09:09 Відповісти
А начал всё Трамп. Тварь.
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23.11.2022 09:14 Відповісти
Обама. Ще в 2008 році. Він взагалі з 2007 року мріяв на теренах України чергову Ліберію утворити .І вси роки президенства накачував РФ грошима,Чіпами,доллярами. Він завжди знущався з України. Крим та ОРДЛО за його каденціїї віддали без пострілів.Перезагрузка відношеннь з РФ -його ідея.Європа шла в його фарватері.Томи битись треба за кожен кв см України не озираючись на ,,радників"Все буде Україна! Від Мілового до Севастополя!Вплив Обами доси дуже і дуже відчутний на політику США.
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23.11.2022 09:26 Відповісти
Этот голубь мира ещё долго миру аукаться будет...
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23.11.2022 09:37 Відповісти
Трамп - персонаж весьма неоднозначный, но эта "ядерная" сделка изначально была филькиной грамотой. Такой конченый, людоедский режим, как иранский, использовал бы снятие санкций, как возможность получить доступ к западным технологиям, что со временем вылилось бы в новые угрозы цивилизованному миру. Да и на саму разработку Ираном ЯО соглашение влияло незначительно.
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23.11.2022 09:29 Відповісти
відправте іран у 13 століття.. як і парашку
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23.11.2022 09:18 Відповісти
Вони й так зараз у 15 столітті живуть, - там нині йде 1444 рік Гіджри.
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23.11.2022 09:27 Відповісти
Это будет катастрофа, если фанатики , получат ЯО
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23.11.2022 09:18 Відповісти
Ви вже отримали,і що?
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23.11.2022 09:20 Відповісти
Приклад України,говорить про те,що відмовлятись від яз,це дурість яка призводить до трагічних наслідків.
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23.11.2022 09:19 Відповісти


А була ж нормальна країна до 1979 року. Я так думаю ,там торчат уши кремля , Иран в41 по 49- Й был оккупирован Совком
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23.11.2022 09:21 Відповісти
Сталін вивів армію з Ірану в 1946, - після нагадування Трумена, що у Америки є ядерна зброя, а у совка нема. Цього виявилось досить.
Про вуха кремля, - навряд. Хомейні прилетів до революційного Тегерана з Парижу. Він чомусь жив на Заході, хоча й ненавидів цей самий Захід.
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23.11.2022 09:33 Відповісти
Набирався злості .
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23.11.2022 09:37 Відповісти
Як Лєнін у Швейцарії.
Пригадую, як мене розсмішили рядки з листа Крупської до подруги у росії. Там йшлося про те, що вони з Володєю дуже кепсько живуть у Швейцарії, - бо у них нема грошей на власну кухарку, а тому харчуватися доводиться по ресторанах.
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23.11.2022 09:45 Відповісти
Ну да -- і чаиові собі можуть позволити маленькі .
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23.11.2022 09:50 Відповісти


Ви вже отримали,і що. А ВЫ не видите разницу между Израилем и Ираном
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23.11.2022 09:25 Відповісти
Бачу,але ви також фанатики які полюють на міжнародні договори та резолюції ООН.
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23.11.2022 09:36 Відповісти
плюють
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23.11.2022 10:12 Відповісти
Байден отмечает победу на выборах в Конгресс США.. болваны Трампа профукали выборы..,плешь мавзолейная в ауте...🤣🦍🦍🦍🐔🐔Курицы РабZeи Симоньян и ********* тоже🤣
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23.11.2022 09:26 Відповісти
Варіант там лише один: рознести ракетами всі відомі та імовірні місця розробки та виробництва ракет/БПЛА та їх компонентів. А ще дати протестуючім зброю - далі вони самі все зроблять.
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23.11.2022 09:29 Відповісти
Рейгана с Тэтчер на вас на всех нету. Punctum
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23.11.2022 09:32 Відповісти
Наверное взял чесное слово у Ирана что они не будут делать бомбу?
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23.11.2022 09:32 Відповісти
Моссад 💪это вам не сраное ФСБ Мавзолейного Окурка...🦍
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23.11.2022 09:34 Відповісти
А чому ж коли Ізраїль створював ядерну зброю, то не було такого "занепокоєння"? А якби цього не сталось, то і Ірану ЯЗ не була б потрібна.
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23.11.2022 13:12 Відповісти
 
 