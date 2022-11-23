Байден отримав "всі варіанти", щоб не дати Ірану мати ядерну зброю, - Білий дім

США не змінили позиції щодо того, що не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, а президенту Джо Байдену надали "всі варіанти" дій.

Про це повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США "з глибоким занепокоєнням" спостерігають за прогресом Ірану в ядерній сфері після повідомлень Тегерана про те, що країна почала збагачувати уран до ще вищих рівнів.

Він зазначив, що Вашингтон спостерігає не лише за ядерною програмою Ірану, а й за його постійним удосконаленням балістичних ракет.

Кірбі підтвердив обіцянку Байдена про те, що Ірану ніколи не дадуть отримати ядерну зброю, і наголосив, що американський лідер отримав "всі варіанти" можливих дій США.

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Нагадаємо, у 2015 році Іран та п'ять постійних членів Ради безпеки ООН (Велика Британія, США, Китай, Франція, Росія) плюс Німеччина підписали угоду, яка ставить під контроль ядерну діяльність Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте США з ініціативи Дональда Трампа, який називав угоду "поганою", вийшли з угоди у 2018 році, що створило для Ірану привід відмовитися від неї загалом. У 2019 році Іран заявив, що офіційно розпочав вихід з ядерної угоди.