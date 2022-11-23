Росіяни дали орден мужності "вагнерівцю" Кисельову, засудженому за подвійне вбивство
Костянтин Кисельов убив двох людей, сів на 9,5 роки, в колонії завербувався до ПВК "Вагнера" й вирушив убивати українців. Тепер він має орден мужності.
Про це з посиланням на дружину Кисельова повідомляє російське опозиційне видання "Важные истории", інформує Цензор.НЕТ.
Жінка розповіла, що її чоловік отримав орден та посаду командира, бо єдиний з усього підрозділу вижив під час артилерійського обстрілу. Орден вручав особисто власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
"Важные истории" повідомляють, що Кисельова у вересні 2017 року було засуджено за вбивство та "заподіяння смерті через необережність".
У листопаді 2016 року він п’яним прийшов у гості до знайомої на і накинувся на її друга за те, що йому відразу не відчинили двері.
Коли знайома спробувала заступитися за приятеля, Кисельов безліч разів бив її дерев’яною палицею по голові, потім узяв ніж і завдав не менше 29 ран в ділянку голови, грудей та інших частин тіла. Від травм жінка померла.
Потім Кисельов "ненавмисно задушив" жінку-свідка.
Його засудили до дев’яти з половиною років колонії суворого режиму.
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