Росіяни дали орден мужності "вагнерівцю" Кисельову, засудженому за подвійне вбивство

Костянтин Кисельов убив двох людей, сів на 9,5 роки, в колонії завербувався до ПВК "Вагнера" й вирушив убивати українців. Тепер він має орден мужності.

Про це з посиланням на дружину Кисельова повідомляє російське опозиційне видання "Важные истории", інформує Цензор.НЕТ.

Жінка розповіла, що її чоловік отримав орден та посаду командира, бо єдиний з усього підрозділу вижив під час артилерійського обстрілу. Орден вручав особисто власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

"Важные истории" повідомляють, що Кисельова у вересні 2017 року було засуджено за вбивство та "заподіяння смерті через необережність".

У листопаді 2016 року він п’яним прийшов у гості до знайомої на і накинувся на її друга за те, що йому відразу не відчинили двері.

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Коли знайома спробувала заступитися за приятеля, Кисельов безліч разів бив її дерев’яною палицею по голові, потім узяв ніж і завдав не менше 29 ран в ділянку голови, грудей та інших частин тіла. Від травм жінка померла.

Потім Кисельов "ненавмисно задушив" жінку-свідка.

Його засудили до дев’яти з половиною років колонії суворого режиму.

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