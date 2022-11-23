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Новини Війна
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Росіяни дали орден мужності "вагнерівцю" Кисельову, засудженому за подвійне вбивство

вагнер,вагнера

Костянтин Кисельов убив двох людей, сів на 9,5 роки, в колонії завербувався до ПВК "Вагнера" й вирушив убивати українців. Тепер він має орден мужності.

Про це з посиланням на дружину Кисельова повідомляє російське опозиційне видання "Важные истории", інформує Цензор.НЕТ.

Жінка розповіла, що її чоловік отримав орден та посаду командира, бо єдиний з усього підрозділу вижив під час артилерійського обстрілу. Орден вручав особисто власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

"Важные истории" повідомляють, що Кисельова у вересні 2017 року було засуджено за вбивство та "заподіяння смерті через необережність".

У листопаді 2016 року він п’яним прийшов у гості до знайомої на і накинувся на її друга за те, що йому відразу не відчинили двері.

Читайте: Депутати Європарламенту хочуть визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією , - Politico

Коли знайома спробувала заступитися за приятеля, Кисельов безліч разів бив її дерев’яною палицею по голові, потім узяв ніж і завдав не менше 29 ран в ділянку голови, грудей та інших частин тіла. Від  травм жінка померла.

Потім Кисельов "ненавмисно задушив" жінку-свідка.

Його засудили до дев’яти з половиною років колонії суворого режиму.

Також дивіться: Українські воїни за допомогою дрона конвоювали "вагнерівця" у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17897) орден (115) ПВК Вагнер (1542) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+18
який народ, такі в нього "герої"...
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23.11.2022 09:21 Відповісти
+6
та же мысль. Слово в слово
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23.11.2022 09:24 Відповісти
+5
Ну а какие ещё герои могут быть у государства-террориста? Все путём
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23.11.2022 09:25 Відповісти
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який народ, такі в нього "герої"...
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23.11.2022 09:21 Відповісти
та же мысль. Слово в слово
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23.11.2022 09:24 Відповісти
Від ВСУ треба медальку з занєсєнієм в грудну клетку .
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23.11.2022 09:24 Відповісти
Якщр українською то ЗСУ та клитину
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23.11.2022 09:25 Відповісти
Українською - "грудна клітка" (лат. "Thorax" - клітка), бо мається на увазі форма частини скелета. А "клітина" латинською - "nucleus".
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23.11.2022 13:23 Відповісти
Може бути. А як до ВСУ-ЗСУ ?
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24.11.2022 14:40 Відповісти
Українською - ЗСУ.
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24.11.2022 22:20 Відповісти
Ну а какие ещё герои могут быть у государства-террориста? Все путём
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23.11.2022 09:25 Відповісти
от якби вбив 5 касабів-орден членіна отримав
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23.11.2022 09:26 Відповісти
Путину бы орден за мужество столько прятаться в бункере это какое надо иметь " мужеложство" сарказм..
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23.11.2022 09:41 Відповісти
Росіяни дали орден мужності "вагнерівцю" Кисельову, засудженому за подвійне вбивство - а чому не звязду хероя?
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23.11.2022 09:26 Відповісти
тому що "героя" дають за "пэрвага рускага я убиль в 16 лэт!"
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23.11.2022 09:36 Відповісти
Я всегда говорил, убивайте побольше рузгих. Они ето ценят и уважают. КаДыров убивал рузгих с 16 лет и они его сделали генералом и молятся на него.
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23.11.2022 09:29 Відповісти
Усяка погань сюди лізе
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23.11.2022 09:35 Відповісти
Уроооод, Чикатило #2, так жінку різать.
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23.11.2022 09:57 Відповісти
Вже скоро такі херої повернуться з війни і будуть розважатись,бити себе в груди бо він герой,займати високі посади робити все,що заманеться,хоча в них і зараз так.
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23.11.2022 10:30 Відповісти
Яка країна, такі і герої. "Херой" вбив лише двох людей, а ***** - десятки тисяч. Тому я і не розумію обурення, орки можуть бути тільки орками, яких необхідно знищувати.
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23.11.2022 10:51 Відповісти
Мерзота.
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23.11.2022 11:03 Відповісти
Треба завжди пам"ятати з кім ми маємо справу і не на чого ні надіяться що він змінеться, та закарбувати в своєму мозку, що воно таке було і буде. А не плекати надію що воно якось мінеться, та зміниться.
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23.11.2022 11:29 Відповісти
 
 