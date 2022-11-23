Україна остаточно вийшла із залізничної угоди між країнами СНД

Україна повністю припинила співпрацю в межах залізничної угоди між країнами Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завершила процедуру виходу з Угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності Незалежних Держав. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України. Це одна з ініціатив, які мають на меті позбутися навіть формальних зв’язків з країною-агресором та її "міньйоном"", - йдеться у повідомленні.

В рамках цієї угоди країни-учасници мали б координувати експлуатаційну діяльність залізниць, розробку нормативних актів, що регламентують організацію перевезень вантажів та пасажирів. Також рада мала б здійснювати облік залізничного рухомого складу та постійний інформаційний обмін між системами України та РФ.

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Укрзалізниця нагадала, що співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках цієї угоди припинила 24 лютого 2022 року, з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ. Жодного обміну інформацією між залізничними адміністраціями України та Росії відтоді не здійснювалося. Крім того, наприкінці лютого 2022 року українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російськими залізницями.

Крім України, учасниками залізничної угоди між країнами СНД є Азербайджан, Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан та Молдова. Координаційні органи, створені цією угодою, знаходиться на території країни-агресора - у Москві, а головою без обмеження терміну є генеральний директор ВАТ "Російські залізниці".

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